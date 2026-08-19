Revolucionarna brzina osvježavanja od 280Hz za najglađe igranje

Zaslon Philips Evnia od 280 Hz podiže vaše iskustvo igranja na novu razinu. Malo kašnjenje ulaznog signala u kombinaciji s tehnologijom promjenjive brzine osvježavanja pruža vam prednost uz potpuno prožimajuće iskustvo igranja. Osim toga, naša ploča sa širokim kutom gledanja i visokom razlučivošću pruža realistično iskustvo igranja uz nenadmašnu preciznost boja. Usredotočite se na ono što je važno: podesivo postolje pruža vam udobnost koju zaslužujete, a tehnologija bez treperenja omogućuje ugodno gledanje kako biste mogli nastaviti igrati bez brige za zdravlje.