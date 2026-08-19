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  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Oznaka razreda energetske učinkovitosti
    Fotografija proizvoda s prednje strane
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Gaming MonitorFull HD monitor za igranje

25M2N5200P/00

Vrhunski doživljaj igranja

Monitor za igranje koji pruža najbolje od oba svijeta. Uz SmartContrast, zajedno s kombinacijom tehnologije AMD FreeSync Premium i brzine osvježavanja od 280 Hz, ovaj proizvod zajamčeno pruža uglađeno igranje bez kašnjenja, a sve to bez kompromisa po pitanju slike.

Pogledajte sve prednosti

Vrhunski doživljaj igranja

  • Evnia 5000

  • 25 (dijagonala 62,2 cm / 24,5")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

AMD FreeSync™ Premium; glatko igranje bez treperenja i podrhtavanja

AMD FreeSync™ Premium; glatko igranje bez treperenja i podrhtavanja

Igranje ne smije podrazumijevati izbor između isprekidane slike ili izlomljenih kadrova. AMD FreeSync™ Premium ozbiljnim igračima pruža gladak doživljaj igranja bez treperenja i uz najviše performanse. Nema kompromisa, igrajte bez brige uz veliku brzinu osvježavanja, kompenzaciju malog broja kadrova i malo kašnjenje.

Revolucionarna brzina osvježavanja od 280Hz za najglađe igranje

Revolucionarna brzina osvježavanja od 280Hz za najglađe igranje

Zaslon Philips Evnia od 280 Hz podiže vaše iskustvo igranja na novu razinu. Malo kašnjenje ulaznog signala u kombinaciji s tehnologijom promjenjive brzine osvježavanja pruža vam prednost uz potpuno prožimajuće iskustvo igranja. Osim toga, naša ploča sa širokim kutom gledanja i visokom razlučivošću pruža realistično iskustvo igranja uz nenadmašnu preciznost boja. Usredotočite se na ono što je važno: podesivo postolje pruža vam udobnost koju zaslužujete, a tehnologija bez treperenja omogućuje ugodno gledanje kako biste mogli nastaviti igrati bez brige za zdravlje.

Nizak ulazni lag smanjuje kašnjenje između uređaja i monitora

Nizak ulazni lag smanjuje kašnjenje između uređaja i monitora

Kašnjenje ulaznog signala vrijeme je koje protekne između izvršavanja radnje povezanim uređajima i prikaza rezultata na zaslonu. Malo kašnjenje ulaznog signala skraćuje vrijeme između unosa naredbe na uređajima i njezina prikaza na monitoru, čime se znatno poboljšava igranje videoigara koje zahtijevaju brze reakcije, što je osobito važno igračima brzih, natjecateljskih igara.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

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Upozorenja

  1. Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.

  2. Maksimalna rezolucija dostupna je samo na DP ulazu.

  3. Za najbolje radne značajke provjerite može li grafička kartica isporučiti maksimalnu razlučivost i brzinu osvježavanja za ovaj zaslon tvrtke Philips.

  4. Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse

  5. Smart MBR služi za podešavanje svjetline radi smanjenja zamućenja, stoga podešavanje svjetline s uključenim načinom rada MBR nije moguće. Kako bi se smanjilo zamućenje pokreta, pozadinsko LED svjetlo sinkronizirano će bljeskati s osvježavanjem zaslona, što može uzrokovati znatnu promjenu svjetline

  6. Smart MBR način je rada optimiziran za igranje. Uključivanje načina rada Smart MBR može uzrokovati značajno treperenje zaslona. Preporučuje se isključiti ga kada ne upotrebljavate funkciju za igranje.

  7. Pokrivenost za Adobe RGB i DCI-P3 temelji se na CIE1976, sRGB područje temelji se na CIE1931, NTSC područje temelji se na CIE1976.

  8. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Sva prava pridržana. AMD, AMD logotip sa strelicom, AMD FreeSync™ i njihove kombinacije zaštitni su znakovi tvrtke Advanced Micro Devices, Inc. Drugi nazivi proizvoda korišteni u ovoj publikaciji služe samo u svrhe identifikacije i mogu biti zaštitni znakovi odgovarajućih tvrtki.

  9. Sučelje s podrškom za NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

  10. Pobrinite se da ažurirate upravljački program za NVIDIA® G-SYNC® na najnoviju verziju; više informacija potražite na web-mjestu NVIDIA: https://www.nvidia.com/

  11. Provjerite podržava li vaša grafička kartica NVIDIA® G-SYNC®

  12. Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.