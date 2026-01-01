Munjevita brzina osvježavanja od 280 Hz za najuglađeniju igru

Monitor Evnia tvrtke Philips s 280 Hz prenosi doživljaj igranja u novu dimenziju. Malo kašnjenje ulaznog signala u kombinaciji s tehnologijom promjenjive brzine osvježavanja omogućuju prožimajući doživljaj igranja. Osim toga, naš zaslon sa širokim kutom gledanja i visokom razlučivošću pruža realističan doživljaj igranja s nenadmašnom preciznošću boja. Usredotočite se na ono što je važno dok vam prilagodljivo postolje pruža udobnost koju zaslužujete, a nedostatak treperenja olakšava gledanje, tako da možete nastaviti igrati bez brige o zdravlju.