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  • Vrhunski doživljaj igranja
  • Vrhunski doživljaj igranja
  • Vrhunski doživljaj igranja
  • Vrhunski doživljaj igranja
  • Vrhunski doživljaj igranja
  • Vrhunski doživljaj igranja
  • Vrhunski doživljaj igranja
  • Vrhunski doživljaj igranja
  • Energy Label Europe E
    Vrhunski doživljaj igranja
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  • Vrhunski doživljaj igranja
  • Vrhunski doživljaj igranja
  • Vrhunski doživljaj igranja
  • Vrhunski doživljaj igranja
  • Vrhunski doživljaj igranja
  • Vrhunski doživljaj igranja
  • Vrhunski doživljaj igranja
  • Vrhunski doživljaj igranja

Evnia Gaming MonitorFull HD monitor za igranje

25M2N5200P/00

Vrhunski doživljaj igranja
Monitor za igranje koji pruža najbolje od oba svijeta. Uz SmartContrast, zajedno s kombinacijom tehnologije AMD FreeSync Premium i brzine osvježavanja od 280 Hz, ovaj proizvod zajamčeno pruža uglađeno igranje bez kašnjenja, a sve to bez kompromisa po pitanju slike.
Pogledajte sve prednosti

Vrhunski doživljaj igranja

  • Evnia 5000

  • 25 (dijagonala 62,2 cm / 24,5")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

AMD FreeSync™ Premium; glatko igranje bez treperenja i podrhtavanja

AMD FreeSync™ Premium; glatko igranje bez treperenja i podrhtavanja

Igranje ne smije podrazumijevati izbor između isprekidane slike ili izlomljenih kadrova. AMD FreeSync™ Premium ozbiljnim igračima pruža gladak doživljaj igranja bez treperenja i uz najviše performanse. Nema kompromisa, igrajte bez brige uz veliku brzinu osvježavanja, kompenzaciju malog broja kadrova i malo kašnjenje.

Munjevita brzina osvježavanja od 280 Hz za najuglađeniju igru

Munjevita brzina osvježavanja od 280 Hz za najuglađeniju igru

Monitor Evnia tvrtke Philips s 280 Hz prenosi doživljaj igranja u novu dimenziju. Malo kašnjenje ulaznog signala u kombinaciji s tehnologijom promjenjive brzine osvježavanja omogućuju prožimajući doživljaj igranja. Osim toga, naš zaslon sa širokim kutom gledanja i visokom razlučivošću pruža realističan doživljaj igranja s nenadmašnom preciznošću boja. Usredotočite se na ono što je važno dok vam prilagodljivo postolje pruža udobnost koju zaslužujete, a nedostatak treperenja olakšava gledanje, tako da možete nastaviti igrati bez brige o zdravlju.

Malo kašnjenje ulaznog signala smanjuje kašnjenje signala s uređaja prema monitoru

Malo kašnjenje ulaznog signala smanjuje kašnjenje signala s uređaja prema monitoru

Kašnjenje ulaznog signala vrijeme je između izvršavanja radnje na povezanim uređajima i prikaza rezultata na zaslonu. Malo kašnjenje ulaznog signala znači da je manje vremena potrebno između unosa naredbe na uređaju i prikaza rezultata na monitoru, čime se uvelike poboljšava doživljaj igranja igri koje su osjetljive na brze pokrete (naročito važno za one koji igraju brze, natjecateljske igre).

Tehničke specifikacije

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Recenzije

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Upozorenja

  1. Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.

  2. Maksimalna rezolucija dostupna je samo na DP ulazu.

  3. Za najbolje radne značajke provjerite može li grafička kartica isporučiti maksimalnu razlučivost i brzinu osvježavanja za ovaj zaslon tvrtke Philips.

  4. Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse

  5. Smart MBR služi za podešavanje svjetline radi smanjenja zamućenja, stoga podešavanje svjetline s uključenim načinom rada MBR nije moguće. Kako bi se smanjilo zamućenje pokreta, pozadinsko LED svjetlo sinkronizirano će bljeskati s osvježavanjem zaslona, što može uzrokovati znatnu promjenu svjetline

  6. Smart MBR način je rada optimiziran za igranje. Uključivanje načina rada Smart MBR može uzrokovati značajno treperenje zaslona. Preporučuje se isključiti ga kada ne upotrebljavate funkciju za igranje.

  7. Pokrivenost za Adobe RGB i DCI-P3 temelji se na CIE1976, sRGB područje temelji se na CIE1931, NTSC područje temelji se na CIE1976.

  8. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Sva prava pridržana. AMD, AMD logotip sa strelicom, AMD FreeSync™ i njihove kombinacije zaštitni su znakovi tvrtke Advanced Micro Devices, Inc. Drugi nazivi proizvoda korišteni u ovoj publikaciji služe samo u svrhe identifikacije i mogu biti zaštitni znakovi odgovarajućih tvrtki.

  9. Sučelje s podrškom za NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

  10. Pobrinite se da ažurirate upravljački program za NVIDIA® G-SYNC® na najnoviju verziju; više informacija potražite na web-mjestu NVIDIA: https://www.nvidia.com/

  11. Provjerite podržava li vaša grafička kartica NVIDIA® G-SYNC®

  12. Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.