2 godine jamstva
25M2N3200W/01
Proširite svoje obzore igranja
Bit je u „predivnoj“ brzini. Ovaj monitor ima brzinu osvježavanja od 240 Hz i 16:9 Full HD zaslon kako biste mogli igrati igre s odzivom u stvarnom vremenu te oštrom i detaljnom slikom.
Evnia 3000
25 (dijagonala 62,2 cm / 24,5")
1920 x 1080 (Full HD)
Dok igrate najintenzivnije i najuzbudljivije akcijske igre, izuzetno velika brzina osvježavanja od 240 Hz pruža iznimno glatko iskustvo igranja bez kašnjenja. Ovaj Philipsov zaslon ponovno iscrtava sliku do 240 puta u sekundi, znatno brže od standardnog zaslona. Osobito u brzim igrama poput pucačina iz prvog lica i trkaćih igara, 240 Hz pruža vrhunski prikaz pokreta i jasnoću slike. Na Philipsovu zaslonu od 240 Hz akcijske sekvence u igrama izgledaju glatko, bez trzanja i zamućenih tragova. Doživjet ćete dublju uronjenost i osjećaj kao da ste dio igre.
Philips Evnia sa Smart MBR-om od 0,5 ms učinkovito uklanja razlijevanje i zamućenje pokreta te daje oštrije i preciznije prikaze za bolji doživljaj igranja. Brza akcija i dramatični prijelazi glatko će se reproducirati. Najbolji izbor za igranje uzbudljivih igara i onih osjetljivih na brze pokrete.
Kašnjenje ulaznog signala vrijeme je koje protekne između izvršavanja radnje povezanim uređajima i prikaza rezultata na zaslonu. Malo kašnjenje ulaznog signala skraćuje vrijeme između unosa naredbe na uređajima i njezina prikaza na monitoru, čime se znatno poboljšava igranje videoigara koje zahtijevaju brze reakcije, što je osobito važno igračima brzih, natjecateljskih igara.
1.0
od 5
1
Recenzije
Finick_1
08/12/2024
Україна
Максимально не задоволенинй
І ось причини: Одразу був один застряглий піксель зеленого кольору А наразі майже через рік користування він тупо почав вигорати
Mane
Усі причини навів вище також можу надати відео докази
Ova recenzija je napravljena za Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD
Date of Use 2024-06-08
Ova recenzija je napravljena za Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD
Date of Use 2024-06-08
Za najbolje radne značajke provjerite može li grafička kartica isporučiti maksimalnu razlučivost i brzinu osvježavanja za ovaj zaslon tvrtke Philips.
Vrijednost vremena odgovora jednaka SmartResponse
Smart MBR služi za podešavanje svjetline radi smanjenja zamućenja, stoga podešavanje svjetline s uključenim načinom rada Smart MBR nije moguće. Kako bi se smanjilo zamućenje pokreta, pozadinsko LED svjetlo sinkronizirano će bljeskati s osvježavanjem zaslona, što može uzrokovati značajnu promjenu svjetline.
Smart MBR način je rada optimiziran za igranje. Uključivanje načina rada Smart MBR može uzrokovati značajno treperenje zaslona. Preporučuje se isključiti ga kada ne upotrebljavate funkciju za igranje.
NTSC područje na temelju CIE1976
sRGB područje na temelju CIE 1931
Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.