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  • Energy Label Europe E
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Evnia Gaming MonitorFull HD monitor za igranje

25M2N3200W/01

1
| (1) Recenzije
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Bit je u „predivnoj“ brzini. Ovaj monitor ima brzinu osvježavanja od 240 Hz i 16:9 Full HD zaslon kako biste mogli igrati igre s odzivom u stvarnom vremenu te oštrom i detaljnom slikom.
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  • Evnia 3000

  • 25 (dijagonala 62,2 cm / 24,5")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Izuzetno brzo osvježavanje od 240 Hz za igranje gotovo bez kašnjenja

Izuzetno brzo osvježavanje od 240 Hz za igranje gotovo bez kašnjenja

Tijekom igranja najintenzivnijih uzbudljivih akcijskih igara, izuzetno brzo osvježavanje od 240 Hz poboljšava izuzetno uglađen doživljaj igranja bez kašnjenja. Ovaj monitor tvrtke Philips generira sliku na zaslonu do 240 puta u sekundi, efektivno brže od standardnih monitora. Naročito za igre s brzom akcijom kao što su pucačine u prvom licu (FPS) i igre s utrkama, 240 Hz pruža superiorne pokrete i jasnoću slike. Uz monitor Philips 240 Hz akcijske sekvence u igri prikazivat će se bez trzanja i dvostrukih slika. Bit ćete dublje uvučeni u igru i osjećat ćete se živo.

Izuzetno velika brzina od 0,5 ms za jasnu sliku i uglađeno igranje

Izuzetno velika brzina od 0,5 ms za jasnu sliku i uglađeno igranje

Philips Evnia sa Smart MBR-om od 0,5 ms učinkovito uklanja razlijevanje i zamućenje pokreta te daje oštrije i preciznije prikaze za bolji doživljaj igranja. Brza akcija i dramatični prijelazi glatko će se reproducirati. Najbolji izbor za igranje uzbudljivih igara i onih osjetljivih na brze pokrete.

Malo kašnjenje ulaznog signala smanjuje kašnjenje signala s uređaja prema monitoru

Malo kašnjenje ulaznog signala smanjuje kašnjenje signala s uređaja prema monitoru

Kašnjenje ulaznog signala vrijeme je između izvršavanja radnje na povezanim uređajima i prikaza rezultata na zaslonu. Malo kašnjenje ulaznog signala znači da je manje vremena potrebno između unosa naredbe na uređaju i prikaza rezultata na monitoru, čime se uvelike poboljšava doživljaj igranja igri koje su osjetljive na brze pokrete (naročito važno za one koji igraju brze, natjecateljske igre).

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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1.0

od 5

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Recenzije

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08/12/2024

Україна

Україна

Максимально не задоволенинй

І ось причини: Одразу був один застряглий піксель зеленого кольору А наразі майже через рік користування він тупо почав вигорати

Mane

Усі причини навів вище також можу надати відео докази

Ova recenzija je napravljena za Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD

Ova recenzija je napravljena za Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD

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Upozorenja

  1. Za najbolje radne značajke provjerite može li grafička kartica isporučiti maksimalnu razlučivost i brzinu osvježavanja za ovaj zaslon tvrtke Philips.

  2. Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse

  3. Smart MBR služi za podešavanje svjetline radi smanjenja zamućenja, stoga podešavanje svjetline s uključenim načinom rada Smart MBR nije moguće. Kako bi se smanjilo zamućenje pokreta, pozadinsko LED svjetlo sinkronizirano će bljeskati s osvježavanjem zaslona, što može uzrokovati značajnu promjenu svjetline.

  4. Smart MBR način je rada optimiziran za igranje. Uključivanje načina rada Smart MBR može uzrokovati značajno treperenje zaslona. Preporučuje se isključiti ga kada ne upotrebljavate funkciju za igranje.

  5. NTSC područje na temelju CIE1976

  6. sRGB područje na temelju CIE 1931

  7. Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.