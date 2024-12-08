2 godine jamstva
25M2N3200W/01
Evnia 3000
25 (dijagonala 62,2 cm / 24,5")
1920 x 1080 (Full HD)
Tijekom igranja najintenzivnijih uzbudljivih akcijskih igara, izuzetno brzo osvježavanje od 240 Hz poboljšava izuzetno uglađen doživljaj igranja bez kašnjenja. Ovaj monitor tvrtke Philips generira sliku na zaslonu do 240 puta u sekundi, efektivno brže od standardnih monitora. Naročito za igre s brzom akcijom kao što su pucačine u prvom licu (FPS) i igre s utrkama, 240 Hz pruža superiorne pokrete i jasnoću slike. Uz monitor Philips 240 Hz akcijske sekvence u igri prikazivat će se bez trzanja i dvostrukih slika. Bit ćete dublje uvučeni u igru i osjećat ćete se živo.
Philips Evnia sa Smart MBR-om od 0,5 ms učinkovito uklanja razlijevanje i zamućenje pokreta te daje oštrije i preciznije prikaze za bolji doživljaj igranja. Brza akcija i dramatični prijelazi glatko će se reproducirati. Najbolji izbor za igranje uzbudljivih igara i onih osjetljivih na brze pokrete.
Kašnjenje ulaznog signala vrijeme je između izvršavanja radnje na povezanim uređajima i prikaza rezultata na zaslonu. Malo kašnjenje ulaznog signala znači da je manje vremena potrebno između unosa naredbe na uređaju i prikaza rezultata na monitoru, čime se uvelike poboljšava doživljaj igranja igri koje su osjetljive na brze pokrete (naročito važno za one koji igraju brze, natjecateljske igre).
1.0
od 5
1
Recenzije
Finick_1
08/12/2024
Україна
Максимально не задоволенинй
І ось причини: Одразу був один застряглий піксель зеленого кольору А наразі майже через рік користування він тупо почав вигорати
Mane
Усі причини навів вище також можу надати відео докази
Ova recenzija je napravljena za Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD
Ova recenzija je napravljena za Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD
Za najbolje radne značajke provjerite može li grafička kartica isporučiti maksimalnu razlučivost i brzinu osvježavanja za ovaj zaslon tvrtke Philips.
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse
Smart MBR služi za podešavanje svjetline radi smanjenja zamućenja, stoga podešavanje svjetline s uključenim načinom rada Smart MBR nije moguće. Kako bi se smanjilo zamućenje pokreta, pozadinsko LED svjetlo sinkronizirano će bljeskati s osvježavanjem zaslona, što može uzrokovati značajnu promjenu svjetline.
Smart MBR način je rada optimiziran za igranje. Uključivanje načina rada Smart MBR može uzrokovati značajno treperenje zaslona. Preporučuje se isključiti ga kada ne upotrebljavate funkciju za igranje.
NTSC područje na temelju CIE1976
sRGB područje na temelju CIE 1931
Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.