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Izuzetno tanki Full HD LED TV
Kompaktan po pitanju dimenzija. Velik po pitanju svega ostaloga. Predstavljamo seriju 5200 tvrtke Philips. Budući da ima ugrađeno sveobuhvatno rješenje za zvuk s mogućnošću bežičnog povezivanja i pruža snažan zvuk, promijenit će način na koji doživljavate male televizore.
60 cm (24")
Full HD LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Predstavljamo najnovije rješenje za male zaslone. Sveobuhvatno rješenje za zvuk tvrtke Philips snažni je ugrađeni zvučnik koji možete koristiti i kao pametno postolje televizora. Donosi savršenu kombinaciju zvučnika koji filmove čine realističnijima, igre podižu na novu razinu, a vašim ušima daruju zvučni užitak. Zahvaljujući bežičnom povezivanju možete reproducirati ono što želite, kad to želite – bez napora, u zvuku nevjerojatne kvalitete. Zahvaljujući bijelo-srebrnoj kombinaciji, izgledat će savršeno u svakoj prostoriji.
Dijelite zabavu. Povežite USB memoriju, digitalni fotoaparat, mp3 reproduktor ili drugi multimedijski uređaj na USB priključnicu na televizoru kako biste uživali u fotografijama, videozapisima i glazbi uz pomoć jednostavnog preglednika sadržaja na zaslonu.
Moderan, kompaktan i lagan. Vaš televizor malog zaslona omogućava vam da omiljene programe pratite dok ste u kuhinji, budete u tijeku s vijestima dok radite u garaži i ne propustite najnovije sportske rezultate dok roštiljate. Televizor koji je u ovoj mjeri prijenosan voli biti tamo gdje je zabava!
Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete
4.2
od 5
15
Recenzije
87%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Kalendář
17/04/2020
Česká republika
Provjereni kupac
Dobrá televize
Sice menší televize, ale plně funkční. Zvuk je dobrý.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD
Datum upotrebe 2018-04-17
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD
Datum upotrebe 2018-04-17
Jiří62
27/05/2018
Česká republika
Kvalitní TV
Výborný obraz i zvuk, jednoduché ovládání, mnoho možností nastavení, velká spokojenost. Vřele doporučuji!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD
Vilibald
12/04/2018
Česká republika
S výrobkem jako druhým TV v domácnosti jsem spokojen
Po zhruba měsíčním používání jsem se seznámil i s možnostmi nahrávání TV pořadů a jsem velmi spokojen.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.