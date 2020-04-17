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Obustavljeno

5200 seriesIzuzetno tanki Full HD LED TV

24PFS5231/12

4.2

| (15) Recenzije | 87% osoba preporučuje ovaj proizvod

Izuzetno tanki Full HD LED TV

Kompaktan po pitanju dimenzija. Velik po pitanju svega ostaloga. Predstavljamo seriju 5200 tvrtke Philips. Budući da ima ugrađeno sveobuhvatno rješenje za zvuk s mogućnošću bežičnog povezivanja i pruža snažan zvuk, promijenit će način na koji doživljavate male televizore.

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TV brand claim gold

99,91 % ljudi koji isprobaju Ambilight TV nikada ga ne žele vratiti. 1

S tehnologijom Digital Crystal Clear

Izuzetno tanki Full HD LED TV

  • 60 cm (24")

  • Full HD LED TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Nevjerojatan zvuk iz izuzetno kompaktnog rješenja za zvuk

Predstavljamo najnovije rješenje za male zaslone. Sveobuhvatno rješenje za zvuk tvrtke Philips snažni je ugrađeni zvučnik koji možete koristiti i kao pametno postolje televizora. Donosi savršenu kombinaciju zvučnika koji filmove čine realističnijima, igre podižu na novu razinu, a vašim ušima daruju zvučni užitak. Zahvaljujući bežičnom povezivanju možete reproducirati ono što želite, kad to želite – bez napora, u zvuku nevjerojatne kvalitete. Zahvaljujući bijelo-srebrnoj kombinaciji, izgledat će savršeno u svakoj prostoriji.

USB za reprodukciju multimedijskih sadržaja

USB za reprodukciju multimedijskih sadržaja

Dijelite zabavu. Povežite USB memoriju, digitalni fotoaparat, mp3 reproduktor ili drugi multimedijski uređaj na USB priključnicu na televizoru kako biste uživali u fotografijama, videozapisima i glazbi uz pomoć jednostavnog preglednika sadržaja na zaslonu.

Kompaktni prijenosni televizor: dizajniran da bude tamo gdje je zabava

Moderan, kompaktan i lagan. Vaš televizor malog zaslona omogućava vam da omiljene programe pratite dok ste u kuhinji, budete u tijeku s vijestima dok radite u garaži i ne propustite najnovije sportske rezultate dok roštiljate. Televizor koji je u ovoj mjeri prijenosan voli biti tamo gdje je zabava!

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.2

od 5

15

Recenzije

87%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3

17/04/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Dobrá televize

Sice menší televize, ale plně funkční. Zvuk je dobrý.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD

Datum upotrebe 2018-04-17

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD

Datum upotrebe 2018-04-17

27/05/2018

Česká republika

Česká republika

Kvalitní TV

Výborný obraz i zvuk, jednoduché ovládání, mnoho možností nastavení, velká spokojenost. Vřele doporučuji!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD

12/04/2018

Česká republika

Česká republika

S výrobkem jako druhým TV v domácnosti jsem spokojen

Po zhruba měsíčním používání jsem se seznámil i s možnostmi nahrávání TV pořadů a jsem velmi spokojen.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD

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Upozorenja

  1. Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga. 

  1. Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.

  2. Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.

  3. Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

  4. (Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.