Proširite svoje obzore igranja
Brzi IPS monitor omogućuje igranje vrhunskom preciznošću i brzinom od 180 Hz. Zahvaljujući zajamčenoj HDR kvaliteti slike Full HD rezoluciji monitor pruža odličan sveobuhvatni doživljaj igranja.
Evnia 3000
24 (dijagonala 23,8" / 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Igrate napetu, natjecateljsku igru. Treba vam monitor bez kašnjenja, izuzetno uglađenog prikaza pokreta. Ovaj monitor generira sliku na zaslonu do 180 puta u sekundi, efektivno brže od standardnih monitora. Ako je brzina kadrova manja, neprijatelji izgledaju kao da skaču s jedne točke na drugu na zaslonu, što znači da ih je teže pogoditi. Uz brzinu kadrova od 180 Hz moći ćete vidjeti one važne slike koje nedostaju, a koje prikazuju kretnje neprijatelja uz izuzetno gladak prikaz pokreta pa ih lako možete naciljati. Kašnjenje ulaznog signala vrlo je malo, a lomljenja slike nema, što znači da je ovaj monitor tvrtke Philips savršen partner za igranje.
Kašnjenje ulaznog signala vrijeme je koje protekne između izvršavanja radnje povezanim uređajima i prikaza rezultata na zaslonu. Malo kašnjenje ulaznog signala skraćuje vrijeme između unosa naredbe na uređajima i njezina prikaza na monitoru, čime se znatno poboljšava igranje videoigara koje zahtijevaju brze reakcije, što je osobito važno igračima brzih, natjecateljskih igara.
Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.
4.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
CarcotasSef
15/01/2025
România
Excelent la pretul care il are
Excelent la pretul care il are. 4/5 stele . Din pacate, ca aproape toate monitoarele moderne, NU are buton pornit/oprit , ori StandBy, in timp ce calculatorul merge.
Prednosti
Pret excelent, culori excelente, luminozitate buna-excelenta, reglare a imaginii facila din butonul pus pe spatele monitorului, sunetul din boxe suficient pentru jocuri.
Mane
Lipsa Buton de Pornit/Oprit (Turn On/Off). Pentru muzica, sau sunet, de calitate excelenta, trebuie sistem audio conectat la PC.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD
Datum upotrebe 2023-12-15
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD
Datum upotrebe 2023-12-15
Za najbolje radne značajke provjerite može li grafička kartica isporučiti maksimalnu razlučivost i brzinu osvježavanja za ovaj zaslon tvrtke Philips.
Vrijednost vremena odgovora jednaka SmartResponse
Smart MBR služi za podešavanje svjetline radi smanjenja zamućenja, stoga podešavanje svjetline s uključenim načinom rada Smart MBR nije moguće. Kako bi se smanjilo zamućenje pokreta, pozadinsko LED svjetlo sinkronizirano će bljeskati s osvježavanjem zaslona, što može uzrokovati značajnu promjenu svjetline.
Smart MBR način je rada optimiziran za igranje. Uključivanje načina rada Smart MBR može uzrokovati značajno treperenje zaslona. Preporučuje se isključiti ga kada ne upotrebljavate funkciju za igranje.
Pokrivenost Adobe RGB i DCI-P3 temelji se na CIE1976, područje sRGB temelji se na CIE1931, područje NTSC temelji se na CIE1976.
Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.
Proizvod i dodatna oprema iz ove brošure mogu se razlikovati po državi i regiji.