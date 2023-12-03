24M1N3200ZS/01
Nova razina igranja
Ovaj monitor za igranje tvrtke Philips odličan je višenamjenski zaslon za intenzivno igranje računalnih igara. Tehnologija usklađivanja, osvježavanje od 165 Hz i odziv od 1 ms pružaju uglađen doživljaj igranja. Zaslon gotovo bez okvira s tehnologijom Ultra Wide-Color poboljšava prožimajući doživljaj gledanja.
Evnia 3000
24 (dijagonala 23,8" / 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Igranje ne smije podrazumijevati izbor između isprekidane slike ili izlomljenih kadrova. AMD FreeSync™ Premium ozbiljnim igračima pruža gladak doživljaj igranja bez treperenja i uz najviše performanse. Nema kompromisa, igrajte bez brige uz veliku brzinu osvježavanja, kompenzaciju malog broja kadrova i malo kašnjenje.
Igrate intenzivne, natjecateljske igre. Zahtijevate zaslon bez kašnjenja i s iznimno glatkim slikama. Ovaj Philipsov zaslon ponovno iscrtava sliku do 165 puta u sekundi, što je znatno brže od standardnog zaslona. Niža brzina izmjene sličica može uzrokovati da se neprijatelji na zaslonu naizgled premještaju s mjesta na mjesto, zbog čega ih je teško pogoditi. Uz brzinu izmjene sličica od 165Hz dobivate one ključne slike koje nedostaju na zaslonu, pa se kretanje neprijatelja prikazuje iznimno glatko i možete ih lako naciljati. Uz iznimno malo kašnjenje ulaznog signala i bez kidanja slike, ovaj Philipsov zaslon vaš je savršen partner za igranje
Vrijeme odziva slike (MPRT, Motion Picture Response Time) intuitivniji je način za opisivanje vremena odziva koje se izravno odnosi na trajanje od prikaza mutnog šuma do jasnih i oštrih slika. Monitor za igranje tvrtke Philips s vrijednošću MPRT od 1 ms učinkovito uklanja razlijevanje i zamućenje pokreta te daje oštrije i preciznije prikaze za bolji doživljaj igranja. Najbolji izbor za igranje uzbudljivih i preciznih igrica.
4.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
MiroBA
03/12/2023
Slovensko
Provjereni kupac
Philips 24M1N3200ZS/00
Monitor je k pomeru cena/výkon výborný. Zatiaľ som nenašiel žiadne mrtve pixely, používam ho zatiaľ krátko, cca 3 mesiace. Jediné mínus by som spomenul nemožnosť nájsť icc profil pre tento monitor aj preto jedna hviezda dole.
Prednosti
Môj kus nemá žiadne mrtve pixely
Mane
Neviem nájsť icc profil na internete
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Gaming Monitor 24M1N3200ZS Herný monitor s rozlíšením Full HD
Datum upotrebe 2022-11-03
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Gaming Monitor 24M1N3200ZS Herný monitor s rozlíšením Full HD
Datum upotrebe 2022-11-03
Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.
Maksimalna razlučivost funkcionira za HDMI ili DP ulaz.
Za najbolje radne značajke provjerite može li grafička kartica isporučiti maksimalnu razlučivost i brzinu osvježavanja za ovaj zaslon tvrtke Philips.
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse
S MPRT podešava se svjetlina radi smanjenja zamućenja, stoga je podešavanje svjetline s uključenim načinom MPRT nemoguće. Kako bi se smanjilo zamućenje, pozadinsko LED svjetlo stoboskopski će raditi sinkrono s osvježavanjem zaslona, što može uzrokovati značajnu promjenu svjetline.
MPRT je način rada za optimiranje igrica. Uključivanje načina MPRT može uzrokovati vidljivo treperenje zaslona. Preporučuje se isključiti ga kada ne upotrebljavate funkciju za igrice.
NTSC područje na temelju CIE1976
sRGB područje na temelju CIE 1931
Pokrivenost za Adobe RGB temelji se na CIE1976
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Sva prava pridržana. AMD, AMD logotip sa strelicom, AMD FreeSync™ i njihove kombinacije zaštitni su znakovi tvrtke Advanced Micro Devices, Inc. Drugi nazivi proizvoda korišteni u ovoj publikaciji služe samo u svrhe identifikacije i mogu biti zaštitni znakovi odgovarajućih tvrtki.
Monitor može izgledati drugačije od slika značajki.