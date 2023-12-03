2 godine jamstva
24M1N3200ZS/01
Evnia 3000
24 (dijagonala 23,8" / 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Igranje ne smije podrazumijevati izbor između isprekidane slike ili izlomljenih kadrova. AMD FreeSync™ Premium ozbiljnim igračima pruža gladak doživljaj igranja bez treperenja i uz najviše performanse. Nema kompromisa, igrajte bez brige uz veliku brzinu osvježavanja, kompenzaciju malog broja kadrova i malo kašnjenje.
Igrate napetu, natjecateljsku igru. Treba vam monitor bez kašnjenja, izuzetno uglađenog prikaza pokreta. Ovaj monitor tvrtke Philips generira sliku na zaslonu do 165 puta u sekundi, efektivno brže od standardnih monitora. Ako je brzina kadrova manja, neprijatelji izgledaju kao da skaču s jedne točke na drugu na zaslonu, što znači da ih je teže pogoditi. Uz brzinu kadrova od 165 Hz moći ćete vidjeti one važne slike koje nedostaju, a koje prikazuju kretnje neprijatelja uz izuzetno gladak prikaz pokreta pa ih lako možete naciljati. Kašnjenje ulaznog signala vrlo je malo, a lomljenja slike nema, što znači da je ovaj monitor tvrtke Philips savršen partner za igranje.
Vrijeme odziva slike (MPRT, Motion Picture Response Time) intuitivniji je način za opisivanje vremena odziva koje se izravno odnosi na trajanje od prikaza mutnog šuma do jasnih i oštrih slika. Monitor za igranje tvrtke Philips s vrijednošću MPRT od 1 ms učinkovito uklanja razlijevanje i zamućenje pokreta te daje oštrije i preciznije prikaze za bolji doživljaj igranja. Najbolji izbor za igranje uzbudljivih i preciznih igrica.
4.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
MiroBA
03/12/2023
Slovensko
Provjereni kupac
Philips 24M1N3200ZS/00
Monitor je k pomeru cena/výkon výborný. Zatiaľ som nenašiel žiadne mrtve pixely, používam ho zatiaľ krátko, cca 3 mesiace. Jediné mínus by som spomenul nemožnosť nájsť icc profil pre tento monitor aj preto jedna hviezda dole.
Prednosti
Môj kus nemá žiadne mrtve pixely
Mane
Neviem nájsť icc profil na internete
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Gaming Monitor 24M1N3200ZS Herný monitor s rozlíšením Full HD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Gaming Monitor 24M1N3200ZS Herný monitor s rozlíšením Full HD
Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.
Maksimalna razlučivost funkcionira za HDMI ili DP ulaz.
Za najbolje radne značajke provjerite može li grafička kartica isporučiti maksimalnu razlučivost i brzinu osvježavanja za ovaj zaslon tvrtke Philips.
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse
S MPRT podešava se svjetlina radi smanjenja zamućenja, stoga je podešavanje svjetline s uključenim načinom MPRT nemoguće. Kako bi se smanjilo zamućenje, pozadinsko LED svjetlo stoboskopski će raditi sinkrono s osvježavanjem zaslona, što može uzrokovati značajnu promjenu svjetline.
MPRT je način rada za optimiranje igrica. Uključivanje načina MPRT može uzrokovati vidljivo treperenje zaslona. Preporučuje se isključiti ga kada ne upotrebljavate funkciju za igrice.
NTSC područje na temelju CIE1976
sRGB područje na temelju CIE 1931
Pokrivenost za Adobe RGB temelji se na CIE1976
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Sva prava pridržana. AMD, AMD logotip sa strelicom, AMD FreeSync™ i njihove kombinacije zaštitni su znakovi tvrtke Advanced Micro Devices, Inc. Drugi nazivi proizvoda korišteni u ovoj publikaciji služe samo u svrhe identifikacije i mogu biti zaštitni znakovi odgovarajućih tvrtki.
Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.