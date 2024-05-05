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  • Energy Label Europe A
    Uživajte u odličnoj LED slici živopisnih boja
  • Uživajte u odličnoj LED slici živopisnih boja
  • Energy Label Europe A
    Uživajte u odličnoj LED slici živopisnih boja
  • Uživajte u odličnoj LED slici živopisnih boja

Obustavljeno

LCD monitor s funkcijom SmartControl Lite

246V5LSB/00

4.2
| (13) Recenzije | 92% osoba preporučuje ovaj proizvod
Uživajte u odličnoj LED slici živopisnih boja
Uživajte u živopisnoj LED slici na ovom privlačnom, sjajnom zaslonu. Ima SmartControl lite – odličan izbor!
Pogledajte sve prednosti

Uživajte u odličnoj LED slici živopisnih boja

  • V Line

  • 24 inča (61 cm)

LED tehnologija za živopisne boje

Bijele LED diode uređaji su čvrstog stanja koji brže postižu punu, dosljednu svjetlinu, čime se štedi vrijeme pokretanja. LED diode ne sadrže živu pa se mogu ekološki reciklirati i odložiti. LED diode omogućavaju bolju kontrolu prigušivanja LCD pozadinskog osvjetljenja, što rezultira izuzetno visokim omjerom kontrasta. Osim toga, omogućavaju vrhunsku reprodukciju boja zahvaljujući dosljednoj svjetlini cijelim zaslonom.

Jednostavna prilagodba radnih značajki zaslona uz SmartControl Lite

SmartControl Lite predstavlja sljedeću generaciju softvera za kontrolu GUI monitora utemeljenog na 3D ikonama. To korisniku omogućava preciznu prilagodbu većine parametara monitora kao što su boja, svjetlina, kalibracija zaslona, multimedija, upravljanje ID-om itd. pomoću miša.

SmartContrast za bogatije crne detalje

SmartContrast za bogatije crne detalje

SmartContrast je tehnologija tvrtke Philips koja omogućava analizu sadržaja koje prikazujete, automatski prilagođavajući boje i kontrolirajući intenzitet pozadinskog osvjetljenja radi dinamičkog poboljšanja kontrasta te postizanja najboljih digitalnih slika i videozapisa ili upotrebu prilikom igranja igri u kojima se prikazuju tamne nijanse. Kada se odabere ekonomični način rada, kontrast se prilagođava, a pozadinsko osvjetljenje precizno prilagođava radi postizanja odgovarajućeg prikaza svakodnevnih uredskih aplikacija i manju potrošnju energije.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.2

od 5

13

Recenzije

92%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3

05/05/2024

Polska

Polska

Provjereni kupac

Bardzo fajny monitor

Bardzo dobry monitor wytrzymały, działa już od ok 15 lat. Polecam.

Prednosti

Bardzo wytrzymały

Mane

Brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 223V5LSB Monitor LCD ze SmartControl Lite

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 223V5LSB Monitor LCD ze SmartControl Lite

20/08/2020

Україна

Україна

Прекрасное изображение

Яркие, насыщенные цвета. Прекрасное изображение.Рекомендую.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 273V5LSB РК-монітор із SmartControl

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 273V5LSB РК-монітор із SmartControl

06/12/2019

România

România

Excelent!

Un monitor foarte bun, la un preț accesibil! L-am achiziționat pentru a înlocui vechiul monitor, pe tehnologie LCD.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 223V5LSB Monitor LCD cu SmartControl Lite

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 223V5LSB Monitor LCD cu SmartControl Lite

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