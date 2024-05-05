2 godine jamstva
Obustavljeno
V Line
24 inča (61 cm)
Bijele LED diode uređaji su čvrstog stanja koji brže postižu punu, dosljednu svjetlinu, čime se štedi vrijeme pokretanja. LED diode ne sadrže živu pa se mogu ekološki reciklirati i odložiti. LED diode omogućavaju bolju kontrolu prigušivanja LCD pozadinskog osvjetljenja, što rezultira izuzetno visokim omjerom kontrasta. Osim toga, omogućavaju vrhunsku reprodukciju boja zahvaljujući dosljednoj svjetlini cijelim zaslonom.
SmartControl Lite predstavlja sljedeću generaciju softvera za kontrolu GUI monitora utemeljenog na 3D ikonama. To korisniku omogućava preciznu prilagodbu većine parametara monitora kao što su boja, svjetlina, kalibracija zaslona, multimedija, upravljanje ID-om itd. pomoću miša.
SmartContrast je tehnologija tvrtke Philips koja omogućava analizu sadržaja koje prikazujete, automatski prilagođavajući boje i kontrolirajući intenzitet pozadinskog osvjetljenja radi dinamičkog poboljšanja kontrasta te postizanja najboljih digitalnih slika i videozapisa ili upotrebu prilikom igranja igri u kojima se prikazuju tamne nijanse. Kada se odabere ekonomični način rada, kontrast se prilagođava, a pozadinsko osvjetljenje precizno prilagođava radi postizanja odgovarajućeg prikaza svakodnevnih uredskih aplikacija i manju potrošnju energije.
4.2
od 5
13
Recenzije
92%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Michasz
05/05/2024
Polska
Dio promocije
Provjereni kupac
Bardzo fajny monitor
Bardzo dobry monitor wytrzymały, działa już od ok 15 lat. Polecam.
Prednosti
Bardzo wytrzymały
Mane
Brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 223V5LSB Monitor LCD ze SmartControl Lite
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 223V5LSB Monitor LCD ze SmartControl Lite
Яна34
20/08/2020
Україна
Прекрасное изображение
Яркие, насыщенные цвета. Прекрасное изображение.Рекомендую.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 273V5LSB РК-монітор із SmartControl
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 273V5LSB РК-монітор із SmartControl
Ciupy
06/12/2019
România
Excelent!
Un monitor foarte bun, la un preț accesibil! L-am achiziționat pentru a înlocui vechiul monitor, pe tehnologie LCD.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 223V5LSB Monitor LCD cu SmartControl Lite
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 223V5LSB Monitor LCD cu SmartControl Lite