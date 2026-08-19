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Obustavljeno

LCD monitor s funkcijom SmartControl Lite

246V5LAB/00

Uživajte u odličnoj LED slici živopisnih boja

Uživajte u živopisnoj LED slici na ovom privlačnom, sjajnom zaslonu. Ima stereo zvučnike i SmartControl lite – odličan izbor!

Pogledajte sve prednosti

uz stereo zvučnike

Uživajte u odličnoj LED slici živopisnih boja

  • V Line

  • 24 inča (61 cm)

Jednostavna prilagodba radnih značajki zaslona uz SmartControl Lite

SmartControl Lite predstavlja sljedeću generaciju softvera za kontrolu GUI monitora utemeljenog na 3D ikonama. To korisniku omogućava preciznu prilagodbu većine parametara monitora kao što su boja, svjetlina, kalibracija zaslona, multimedija, upravljanje ID-om itd. pomoću miša.

Full HD zaslon formata 16:9 za oštre slike bogate pojedinostima

Kvaliteta slike je važna. Obični zasloni pružaju kvalitetu, ali očekujete više. Ovaj zaslon odlikuje poboljšana Full HD 1920 x 1080 rezolucija. Zahvaljujući Full HD rezoluciji za oštre detalje u kombinaciji s visokom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i realističnim bojama, slika je iznimno vjerna.

LED tehnologija za živopisne boje

Bijele LED diode uređaji su čvrstog stanja koji brže postižu punu, dosljednu svjetlinu, čime se štedi vrijeme pokretanja. LED diode ne sadrže živu pa se mogu ekološki reciklirati i odložiti. LED diode omogućavaju bolju kontrolu prigušivanja LCD pozadinskog osvjetljenja, što rezultira izuzetno visokim omjerom kontrasta. Osim toga, omogućavaju vrhunsku reprodukciju boja zahvaljujući dosljednoj svjetlini cijelim zaslonom.

Tehničke specifikacije

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