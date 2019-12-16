Obustavljeno
Nevjerojatna boja, moderan dizajn
E line monitor tvrtke Philips ima moderan dizajn i izvanredne radne značajke slike. Full HD zaslon uskog ruba s tehnologijom Ultra Wide-Color pruža istinski vjernu sliku. Uživajte u superiornom doživljaju gledanja u modernom dizajnu.
E Line
24 (dijagonala 23,8" / 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
IPS zasloni koriste naprednu tehnologiju koja omogućava izuzetno širok kut gledanja od 178/178 stupnjeva, što znači da se zaslon može gledati iz gotovo bilo kojeg kuta. Za razliku od standardnih zaslona, IPS zasloni pružaju nevjerojatno čistu sliku živopisnih boja, što ih čini idealnima za prikaz fotografija, filmova i pretraživanje interneta, ali i za profesionalne primjene koje zahtijevaju preciznost boja i dosljednu svjetlinu u svakom trenutku.
Uslijed načina kontrole svjetline kod zaslona s LED pozadinskim osvjetljenje, neki korisnici iskusit će treperenje zaslona koje uzrokuje umor očiju. Tehnologija Flicker-free tvrtke Philips primjenjuje novo rješenje za regulaciju svjetline i smanjenje treperenja radi ugodnijeg gledanja.
Igranje ne smije podrazumijevati izbor između isprekidane slike ili izlomljenih kadrova. Zahvaljujući novom Philipsovom monitoru, ne mora niti biti. Uz tehnologiju AMD FreeSync™ osigurajte uglađenu reprodukciju slike bez smetnji pri gotovo svakoj brzini, kao i uglađeno brzo osvježavanje i izuzetno brz odziv.
4.3
od 5
29
Recenzije
86%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Nor3cx
16/12/2019
Slovenija
Ta izdelek ima odlične lastnosti
monitor je dober je dovolj velik ima zamene dober zvok
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 278E9QJAB Zaobljen LCD-monitor s širokim barvnim spektrom
Datum upotrebe 2019-08-16
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 278E9QJAB Zaobljen LCD-monitor s širokim barvnim spektrom
Datum upotrebe 2019-08-16
DunoCZ
16/06/2020
Česká republika
Skvělý IPS monitor, za dobré peníze
Monitor je kvalitní konstrukce, mírně zamrzí plastový stojan, ovšem dle mého odhadu z fotek je uvnitř kovový (plast tedy slouží jen jako obal), Full HD, 75Hz, FullHD, skvělé a věrné barvy, nevyhovuje mi ovšem automatické upravení barev dle scény, přijde mi to trochu zbytečné a mírně zážitek kazící (nelze vypnout), je to znát například když si v AIDA64 uživatel zapne test monitoru a přepne na přechody barevné do černé barvy.
Prednosti
Lepší produkt než výrobce papírově uvádí (vyšší jas a frekvence), nulový backlight bleeding a glowing (maximálně ten běžný který se u IPS vyskytuje VŽDY!), design a future-proof konektory (D-SUB, HDMI a DP)
Mane
Automatická úprava barev, dle mě trochu zbytečné.
Ova recenzija je napravljena za 246E9QJAB LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev
Datum upotrebe 2020-05-16
Ova recenzija je napravljena za 246E9QJAB LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev
Datum upotrebe 2020-05-16
franta57
27/11/2019
Česká republika
Hezký,funguje tak jak má.
Zatím absolutní spokojenost.Design velice hezký.Nastavení jednoduché.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 278E9QJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 278E9QJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.
Maksimalna razlučivost funkcionira za HDMI ili DP ulaz.
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse
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NTSC područje na temelju CIE1976
sRGB područje na temelju CIE 1931
Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.