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Obustavljeno

LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color

246E9QJAB/00

4.3

| (29) Recenzije | 86% osoba preporučuje ovaj proizvod

Nevjerojatna boja, moderan dizajn

E line monitor tvrtke Philips ima moderan dizajn i izvanredne radne značajke slike. Full HD zaslon uskog ruba s tehnologijom Ultra Wide-Color pruža istinski vjernu sliku. Uživajte u superiornom doživljaju gledanja u modernom dizajnu.

Pogledajte sve prednosti

Nevjerojatna boja, moderan dizajn

  • E Line

  • 24 (dijagonala 23,8" / 60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ultra Wide-Color pruža širi raspon boja za živopisniju sliku

Tehnologija Ultra Wide-Color donosi širi spektar boja za živopisniju sliku. Širi spektar boja tehnologije Ultra Wide-Color rezultira prirodnijim zelenim, jarkim crvenim i dubljim plavim nijansama. Učinite multimedijsku zabavu, slike, pa čak i radne sate živahnijima uz živopisne boje tehnologije Ultra Wide-Color.

DisplayPort veza za najbolju sliku

DisplayPort digitalna je veza između računala i monitora na kojoj ne dolazi do konverzija. Pruža veće mogućnosti od DVI standarda i u potpunosti podržava kabele duljine do 15 metara i brzinu prijenosa podataka od 10,8 Gb/s. Zahvaljujući iznimnim radnim značajkama i nultoj latenciji, moći ćete uživati u najbržim prikazima i najvećim brzinama osvježavanja — što DisplayPort vezu čini najboljim izborom za opću namjenu, ali i najboljim izborom za igre i filmove, uređivanje videozapisa itd. Osim toga, zajamčena je i kompatibilnost s raznim adapterima.

Manje umaranje očiju uz tehnologiju Flicker-free

Uslijed načina kontrole svjetline kod zaslona s LED pozadinskim osvjetljenje, neki korisnici iskusit će treperenje zaslona koje uzrokuje umor očiju. Tehnologija Flicker-free tvrtke Philips primjenjuje novo rješenje za regulaciju svjetline i smanjenje treperenja radi ugodnijeg gledanja.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.3

od 5

29

Recenzije

86%

osoba preporučuje ovaj proizvod

16/12/2019

Slovenija

Slovenija

Ta izdelek ima odlične lastnosti

monitor je dober je dovolj velik ima zamene dober zvok

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 278E9QJAB Zaobljen LCD-monitor s širokim barvnim spektrom

Datum upotrebe 2019-08-16

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 278E9QJAB Zaobljen LCD-monitor s širokim barvnim spektrom

Datum upotrebe 2019-08-16

16/06/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělý IPS monitor, za dobré peníze

Monitor je kvalitní konstrukce, mírně zamrzí plastový stojan, ovšem dle mého odhadu z fotek je uvnitř kovový (plast tedy slouží jen jako obal), Full HD, 75Hz, FullHD, skvělé a věrné barvy, nevyhovuje mi ovšem automatické upravení barev dle scény, přijde mi to trochu zbytečné a mírně zážitek kazící (nelze vypnout), je to znát například když si v AIDA64 uživatel zapne test monitoru a přepne na přechody barevné do černé barvy.

Prednosti

Lepší produkt než výrobce papírově uvádí (vyšší jas a frekvence), nulový backlight bleeding a glowing (maximálně ten běžný který se u IPS vyskytuje VŽDY!), design a future-proof konektory (D-SUB, HDMI a DP)

Mane

Automatická úprava barev, dle mě trochu zbytečné.

Ova recenzija je napravljena za 246E9QJAB LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev

Datum upotrebe 2020-05-16

Ova recenzija je napravljena za 246E9QJAB LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev

Datum upotrebe 2020-05-16

27/11/2019

Česká republika

Česká republika

Hezký,funguje tak jak má.

Zatím absolutní spokojenost.Design velice hezký.Nastavení jednoduché.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 278E9QJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 278E9QJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

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Upozorenja

  1. Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.

  2. Maksimalna razlučivost funkcionira za HDMI ili DP ulaz.

  3. Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse

  4. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Sva prava pridržana. AMD, AMD logotip sa strelicom, AMD FreeSync™ i njihove kombinacije zaštitni su znakovi tvrtke Advanced Micro Devices, Inc. Drugi nazivi proizvoda korišteni u ovoj publikaciji služe samo u svrhe identifikacije i mogu biti zaštitni znakovi odgovarajućih tvrtki.

  5. NTSC područje na temelju CIE1976

  6. sRGB područje na temelju CIE 1931

  7. Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.