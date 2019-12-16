Obustavljeno
Nevjerojatna boja, moderan dizajn
E line monitor tvrtke Philips ima moderan dizajn i izvanredne radne značajke slike. Full HD zaslon uskog ruba s tehnologijom Ultra Wide-Color pruža istinski vjernu sliku. Uživajte u superiornom doživljaju gledanja u modernom dizajnu.
E Line
24 (dijagonala 23,8" / 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Tehnologija Ultra Wide-Color donosi širi spektar boja za živopisniju sliku. Širi spektar boja tehnologije Ultra Wide-Color rezultira prirodnijim zelenim, jarkim crvenim i dubljim plavim nijansama. Učinite multimedijsku zabavu, slike, pa čak i radne sate živahnijima uz živopisne boje tehnologije Ultra Wide-Color.
DisplayPort digitalna je veza između računala i monitora na kojoj ne dolazi do konverzija. Pruža veće mogućnosti od DVI standarda i u potpunosti podržava kabele duljine do 15 metara i brzinu prijenosa podataka od 10,8 Gb/s. Zahvaljujući iznimnim radnim značajkama i nultoj latenciji, moći ćete uživati u najbržim prikazima i najvećim brzinama osvježavanja — što DisplayPort vezu čini najboljim izborom za opću namjenu, ali i najboljim izborom za igre i filmove, uređivanje videozapisa itd. Osim toga, zajamčena je i kompatibilnost s raznim adapterima.
Uslijed načina kontrole svjetline kod zaslona s LED pozadinskim osvjetljenje, neki korisnici iskusit će treperenje zaslona koje uzrokuje umor očiju. Tehnologija Flicker-free tvrtke Philips primjenjuje novo rješenje za regulaciju svjetline i smanjenje treperenja radi ugodnijeg gledanja.
4.3
od 5
29
Recenzije
86%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Nor3cx
16/12/2019
Slovenija
Ta izdelek ima odlične lastnosti
monitor je dober je dovolj velik ima zamene dober zvok
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 278E9QJAB Zaobljen LCD-monitor s širokim barvnim spektrom
Datum upotrebe 2019-08-16
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 278E9QJAB Zaobljen LCD-monitor s širokim barvnim spektrom
Datum upotrebe 2019-08-16
DunoCZ
16/06/2020
Česká republika
Skvělý IPS monitor, za dobré peníze
Monitor je kvalitní konstrukce, mírně zamrzí plastový stojan, ovšem dle mého odhadu z fotek je uvnitř kovový (plast tedy slouží jen jako obal), Full HD, 75Hz, FullHD, skvělé a věrné barvy, nevyhovuje mi ovšem automatické upravení barev dle scény, přijde mi to trochu zbytečné a mírně zážitek kazící (nelze vypnout), je to znát například když si v AIDA64 uživatel zapne test monitoru a přepne na přechody barevné do černé barvy.
Prednosti
Lepší produkt než výrobce papírově uvádí (vyšší jas a frekvence), nulový backlight bleeding a glowing (maximálně ten běžný který se u IPS vyskytuje VŽDY!), design a future-proof konektory (D-SUB, HDMI a DP)
Mane
Automatická úprava barev, dle mě trochu zbytečné.
Ova recenzija je napravljena za 246E9QJAB LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev
Datum upotrebe 2020-05-16
Ova recenzija je napravljena za 246E9QJAB LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev
Datum upotrebe 2020-05-16
franta57
27/11/2019
Česká republika
Hezký,funguje tak jak má.
Zatím absolutní spokojenost.Design velice hezký.Nastavení jednoduché.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 278E9QJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 278E9QJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.
Maksimalna razlučivost funkcionira za HDMI ili DP ulaz.
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse
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NTSC područje na temelju CIE1976
sRGB područje na temelju CIE 1931
Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.