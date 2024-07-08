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Obustavljeno

LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color

246E9QDSB/00

4.9

| (7) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Nevjerojatna boja, moderan dizajn

E line monitor tvrtke Philips ima moderan dizajn i izvanredne radne značajke slike. Full HD zaslon uskog ruba s tehnologijom Ultra Wide-Color pruža istinski vjernu sliku. Uživajte u superiornom doživljaju gledanja u modernom dizajnu.

Pogledajte sve prednosti

Nevjerojatna boja, moderan dizajn

  • E Line

  • 24 (dijagonala 23,8" / 60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ekološki prihvatljivi materijali udovoljavaju glavnim međunarodnim standardima

"Tvrtka Philips odlučna je u namjeri uporabe održivih, ekološki prihvatljivih materijala u cijelom svom asortimanu monitora. Za izradu svih plastičnih i metalnih dijelova kućišta, kao i ambalaže, upotrebljavaju se materijali koji se mogu u potpunosti reciklirati. Kod nekih odabranih modela upotrebljavamo do 65 % plastike dobivene recikliranjem iskorištenih proizvoda. Zahvaljujući strogom pridržavanju RoHS standarda, zajamčeno je značajno smanjenje ili uklanjanje otrovnih tvari kao što je primjerice olovo. Količina žive kod monitora s CCFL pozadinskim osvjetljenjem značajno je smanjena, dok je kod monitora s LED pozadinskim osvjetljenjem uopće nema.

Manje umaranje očiju uz tehnologiju Flicker-free

Uslijed načina kontrole svjetline kod zaslona s LED pozadinskim osvjetljenje, neki korisnici iskusit će treperenje zaslona koje uzrokuje umor očiju. Tehnologija Flicker-free tvrtke Philips primjenjuje novo rješenje za regulaciju svjetline i smanjenje treperenja radi ugodnijeg gledanja.

HDMI jamči univerzalnu digitalnu povezivost

HDMI jamči univerzalnu digitalnu povezivost

Uređaj s podrškom za HDMI ima sav potreban hardver za prihvaćanje HDMI (High-Definition Multimedia Interface – multimedijsko sučelje visoke rezolucije) ulaznih signala. HDMI kabel omogućava reprodukciju vrlo kvalitetnih digitalnih video i audio signala koji se zajedno prenose jednim kabelom s računala ili bilo kojeg AV izvora (set-top box uređaja, DVD reproduktora, A/V prijemnika i kamkordera).

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

7

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

08/07/2024

Magyarország

Magyarország

Ár érték arányban kiválló

Jó ár érték arány, egy budget gaming monitor. Szépek a színek, van AMD Freesync. Van egy kis back light bleed, de ez az IPS panellel jár.

Prednosti

Szépek a színek, van AMD Freesync

Mane

Max 75Hz

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 246E9QDSB LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

Datum upotrebe 2022-07-08

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 246E9QDSB LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

Datum upotrebe 2022-07-08

05/11/2020

Україна

Україна

Чудовий монітор

Насичене соковите зображення. Немає засвітів. Яскравість більш ніж достатня.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Datum upotrebe 2019-10-05

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Datum upotrebe 2019-10-05

21/08/2020

Україна

Україна

Чудовий монітор за такі гроші!!!

Монітор відповідає миоїм потребам - розмір екрана 27", якість зображення Full HD, матове покриття екрану, зручна кнопка ностройки.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color

Datum upotrebe 2020-04-20

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color

Datum upotrebe 2020-04-20

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Upozorenja

  1. Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.

  2. Maksimalna rezolucija dostupna je samo na HDMI ulazu.

  3. Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse

  4. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Sva prava pridržana. AMD, AMD logotip sa strelicom, AMD FreeSync™ i njihove kombinacije zaštitni su znakovi tvrtke Advanced Micro Devices, Inc. Drugi nazivi proizvoda korišteni u ovoj publikaciji služe samo u svrhe identifikacije i mogu biti zaštitni znakovi odgovarajućih tvrtki.

  5. NTSC područje na temelju CIE1976

  6. sRGB područje na temelju CIE 1931

  7. Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.