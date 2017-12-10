Obustavljeno
Žive, realistične boje
Ovaj briljantni široki zaslon s tehnologijom Ultra Wide-Color pruža realistične boje u dizajnu nadahnutom elegancijom pa će osvježiti svaki dom ili ured.
E Line
24 (prikaz 23,6 inča / 59,9 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Uslijed načina kontrole svjetline kod zaslona s LED pozadinskim osvjetljenje, neki korisnici iskusit će treperenje zaslona koje uzrokuje umor očiju. Tehnologija Flicker-free tvrtke Philips primjenjuje novo rješenje za regulaciju svjetline i smanjenje treperenja radi ugodnijeg gledanja.
Tehnologija Ultra Wide-Color donosi širi spektar boja za živopisniju sliku. Širi spektar boja tehnologije Ultra Wide-Color rezultira prirodnijim zelenim, jarkim crvenim i dubljim plavim nijansama. Učinite multimedijsku zabavu, slike, pa čak i radne sate živahnijima uz živopisne boje tehnologije Ultra Wide-Color.
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
zoki53
10/12/2017
Hrvatska
odličan proizvod
Vrlo dobar dizajn, lakoća korištenja, odlične karakteristike, pristupačna cijena, proizvod za preporuku, odličan.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color
Ovaj monitor tvrtke Philips ima MHL certifikat. Međutim, u slučaju da se vaš MHL uređaj ispravno ne poveže ili ne radi, provjerite odjeljak s čestim pitanjima za MHL uređaj ili se obratite izravno dobavljaču. Pravila proizvođača uređaja možda nalažu kupnju posebnog MHL kabela ili adaptera njihove robne marke kako bi se osigurao odgovarajući rad
Zahtijeva opcionalni MHL certificiran mobilni uređaj i MHL kabel (nije u kompletu). Kompatibilnost provjerite kod dobavljača MHL uređaja.
Stanje pripravnosti/isključivanje uštede energije za ErP nije primjenjivo za funkciju MHL punjenja
Cijeli popis proizvoda koji podržavaju MHL možete pronaći na web-stranici www.mhlconsortiun.org
HDMI kabeli razlikuju se ovisno o regiji i modelu.
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse
NTSC 85 % (CIE1931), sRGB: 122,7 %
Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.