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  • Energy Label Europe E
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  • Jednostavno zapanjuje
  • Energy Label Europe E
    Jednostavno zapanjuje
  • Jednostavno zapanjuje
  • Jednostavno zapanjuje
  • Jednostavno zapanjuje

LCD monitor

245E1S/00

5
| (8) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Jednostavno zapanjuje
24-inčni E Line monitor kombinira zapanjujuću sliku i elegantan dizajn te dopadljivo uljepšava radni prostor. Doživite kristalno čiste Quad HD slike i uglađen prikaz akcije uz tehnologiju AMD FreeSync.
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Jednostavno zapanjuje

  • E Line

  • 24 (dijagonala 23,8" / 60,5 cm)

  • 2560 x 1440 (QHD)

IPS LED tehnologija za širokokutno gledanje osigurava precizan prikaz slika i boja

IPS LED tehnologija za širokokutno gledanje osigurava precizan prikaz slika i boja

IPS zasloni koriste naprednu tehnologiju koja omogućava izuzetno širok kut gledanja od 178/178 stupnjeva, što znači da se zaslon može gledati iz gotovo bilo kojeg kuta. Za razliku od standardnih zaslona, IPS zasloni pružaju nevjerojatno čistu sliku živopisnih boja, što ih čini idealnima za prikaz fotografija, filmova i pretraživanje interneta, ali i za profesionalne primjene koje zahtijevaju preciznost boja i dosljednu svjetlinu u svakom trenutku.

Crystalclear Quad HD slika s 2560 x 1440 piksela

Crystalclear Quad HD slika s 2560 x 1440 piksela

Ovi Philips zasloni pružaju Crystalclear, Quad HD sliku s 2560 x 1440 piksela. Upotrebljavajući prednosti ploča odličnih performansi s gusto raspoređenim pikselima, koje omogućuju širokopojasni izvori, ovi novi zasloni oživjet će vaše slike i grafike. Bilo da ste zahtjevan profesionalni korisnik koji treba izuzetno detaljne informacije za CAD-CAM rješenja, upotrebljavate aplikacije za 3D grafiku ili financijski čarobnjak koji radi na golemim proračunskim tablicama, zasloni tvrtke Philips osigurat će vam Crystalclear sliku.

Ultra Wide-Color pruža širi raspon boja za živopisniju sliku

Ultra Wide-Color pruža širi raspon boja za živopisniju sliku

Tehnologija Ultra Wide-Color donosi širi spektar boja za živopisniju sliku. Širi spektar boja tehnologije Ultra Wide-Color rezultira prirodnijim zelenim, jarkim crvenim i dubljim plavim nijansama. Učinite multimedijsku zabavu, slike, pa čak i radne sate živahnijima uz živopisne boje tehnologije Ultra Wide-Color.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

8

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

06/02/2025

Polska

Polska

Bardzo dobry monitor do biura czy do domu.

Zgrabna obudowa, cieniutkie ramki - ten monitor ma mniejsze wymiary zewnętrzne niż mój stary 22 calowy! Obraz brzytwa , kolory dla mnie rewelka - chociaż monitor służy mi do pracy a nie gier. Jedyne czego mi brakuje to wbudowanych głośników .

Ova recenzija je napravljena za 245E1S Monitor LCD

Ova recenzija je napravljena za 245E1S Monitor LCD

10/12/2022

Polska

Polska

ten produkt jest nawet lepiej niż idealny

podoba mi sie ponieważ ładny obraz fajny do gier i biura piękne kolory

Prednosti

wszystko ładny obraz idealnie pasuje na moje biurko fajne tryby dobra częstotliwość odświeżania

Mane

nic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 275E1S Monitor LCD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 275E1S Monitor LCD

06/11/2021

Україна

Україна

Монітор видає чудове зображення

Монітор дуже сподобався.Відсутні "биті пікселі",дивитися фільми одне задоволення.Використовую з монітором через кабель hdmi.Ніяких нарікань за пів року не було.Відома фірма та якісний товар.

Prednosti

Якість зображення

Mane

Все влаштовує

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 275E1S РК-монітор

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 275E1S РК-монітор

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Upozorenja

  1. Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.

  2. Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse

  3. Maksimalna razlučivost funkcionira za HDMI ili DP ulaz.

  4. NTSC područje na temelju CIE1976

  5. sRGB područje na temelju CIE 1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Sva prava pridržana. AMD, AMD logotip sa strelicom, AMD FreeSync™ i njihove kombinacije zaštitni su znakovi tvrtke Advanced Micro Devices, Inc. Drugi nazivi proizvoda korišteni u ovoj publikaciji služe samo u svrhe identifikacije i mogu biti zaštitni znakovi odgovarajućih tvrtki.

  7. Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.