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Obustavljeno

LCD monitor

243V5QSBA/01

5

| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Odlična LED slika živopisnih boja

Uživajte u živopisnoj slici na ovom monitoru tvrtke Philips. Ključne značajke kao što je SmartContrast koji osigurava bogate i jarke slike čine ga odličnim izborom!

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Odlična LED slika živopisnih boja

  • V Line

  • 23,6 inča/59,9 cm

Tehnologija zaslona MVA osigurava široke kutove gledanja i duboke razine kontrasta

Tehnologija zaslona MVA osigurava široke kutove gledanja i duboke razine kontrasta

MVA LED zasloni tvrtke Philips upotrebljavaju naprednu tehnologiju okomitog poravnanja u više domena zahvaljujući kojoj postižu izuzetno visoke omjere statičkog kontrasta, što rezultira iznimno živopisnim slikama jarkih boja. Standardne uredske aplikacije prikazuju bez poteškoća, a naročito su pogodni za fotografije, pretraživanja interneta, filmove, igre i zahtjevnu grafičku obradu. Zahvaljujući optimiziranoj tehnologiji za upravljanje pikselima, osiguravaju izuzetno širok kut gledanja od 178/178 stupnjeva, što rezultira čistom slikom.

Full HD zaslon formata 16:9 za oštre slike bogate pojedinostima

Full HD zaslon formata 16:9 za oštre slike bogate pojedinostima

Kvaliteta slike je važna. Obični zasloni pružaju kvalitetu, ali očekujete više. Ovaj zaslon odlikuje poboljšana Full HD 1920 x 1080 rezolucija. Zahvaljujući Full HD rezoluciji za oštre detalje u kombinaciji s visokom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i realističnim bojama, slika je iznimno vjerna.

SmartContrast za bogatije crne detalje

SmartContrast za bogatije crne detalje

SmartContrast je tehnologija tvrtke Philips koja omogućava analizu sadržaja koje prikazujete, automatski prilagođavajući boje i kontrolirajući intenzitet pozadinskog osvjetljenja radi dinamičkog poboljšanja kontrasta te postizanja najboljih digitalnih slika i videozapisa ili upotrebu prilikom igranja igri u kojima se prikazuju tamne nijanse. Kada se odabere ekonomični način rada, kontrast se prilagođava, a pozadinsko osvjetljenje precizno prilagođava radi postizanja odgovarajućeg prikaza svakodnevnih uredskih aplikacija i manju potrošnju energije.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyszerű képminőség

A monitor minden tekintetben tökéletes képet nyújt. A képminőség, a színek, a kontraszt nagyon szép megjelenést biztosít. Valósághű megjelenítés.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 243V5QSBA LCD monitor

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 243V5QSBA LCD monitor

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Upozorenja

  1. Smart vrijeme reakcije je optimalna vrijednost dobivena ispitivanjem GtG ili GtG (C/B).