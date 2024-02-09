Živopisna, čista slika izvan granica
Širokokutni monitor Philips V line omogućava prikaz izvan granica te odličnu vrijednost uz ključne značajke. Adaptive-Sync omogućava uglađen prikaz videozapisa. Značajke poput one za sprječavanje odbljesaka, načina rada LowBlue i Flicker-Free čine rad ugodnim za oči.
V Line
24 (dijagonala 23,8" / 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
U monitor je ugrađen par vrlo kvalitetnih stereo zvučnika. Moguće je primjetno usmjeravanje zvuka prema naprijed, neprimjetno usmjeravanje zvuka prema dolje, usmjeravanje prema gore, prema natrag itd., ovisno o modelu i dizajnu.
Iskusite poboljšanu udobnost i čitljivost kada čitate dugačke dokumente prepune teksta. Način rada EasyRead stvara doživljaj čitanja poput onoga s papira koji je nježniji za oči, podešavanjem boja i razina zumiranja zaslona kojima se simulira dojam čitanja s pravog papira – sve to na digitalnom zaslonu.
Uređaj s podrškom za HDMI ima sav potreban hardver za prihvaćanje HDMI (High-Definition Multimedia Interface – multimedijsko sučelje visoke rezolucije) ulaznih signala. HDMI kabel omogućava reprodukciju vrlo kvalitetnih digitalnih video i audio signala koji se zajedno prenose jednim kabelom s računala ili bilo kojeg AV izvora (set-top box uređaja, DVD reproduktora, A/V prijemnika i kamkordera).
4.3
od 5
3
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
J2024
09/02/2024
Slovensko
Provjereni kupac
Spĺňa moje požiadavky...
Potreboval som niečo na domáce použitie, kancelárčinu, grafiku. Konštatujem maximálnu spokojnosť. Kvalita zobrazenia, široké možnosti nastavenia zobrazenia, integrované reproduktory.... Proste - dobrá voľba...
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 221V8A LCD monitor
Datum upotrebe 2024-01-09
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 221V8A LCD monitor
Datum upotrebe 2024-01-09
Richard_en
06/05/2025
Україна
Хороші кольори
Хороший виріб. Хороша кольоропередача, IPS. Рекомендую для покупки. Приблизно 7 секунд вихід з сплячого режиму, для мене це довго.
Ova recenzija je napravljena za 242V8A РК-монітор
Datum upotrebe 2023-05-06
Ova recenzija je napravljena za 242V8A РК-монітор
Datum upotrebe 2023-05-06
Георгій
09/08/2021
Україна
Provjereni kupac
Бюджетный 24 дюймовый монитор. Прекрасная картинка
Бюджетный 24 дюймовый монитор. Прекрасная картинка, встроенные динамики только чтобы слышать звук - для музыки понятное дело за такую цену не подойдет.
Prednosti
Бюджетный, 75 гц, звук.
Mane
Их абсолютно нет. Некий писк при подключении звука по 3.5 мм (возможно это виновата мат. плата, но хотелось бы, дабы монитор мог это как-то исправлять)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 242V8A РК-монітор
Datum upotrebe 2021-02-09
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 242V8A РК-монітор
Datum upotrebe 2021-02-09
Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.
Maksimalna razlučivost funkcionira za HDMI ili DP ulaz.
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse
Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.