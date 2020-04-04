Obustavljeno
Odlična LED slika živopisnih boja
Uživajte u živopisnim slikama na ovom monitoru tvrtke Philips. Ima HDMI i funkciju SmartControl Lite – odličan izbor!
V Line
24 (dijagonala 23,8" / 60,5 cm)
IPS-ADS zasloni koriste naprednu tehnologiju koja omogućava izuzetno širok kut gledanja od 178/178 stupnjeva, što znači da se zaslon može gledati iz gotovo bilo kojeg kuta. Za razliku od standardnih zaslona, IPS-ADS zasloni pružaju nevjerojatno čistu sliku živopisnih boja, što ih čini idealnima za prikaz fotografija, filmova i pretraživanje interneta, ali i za profesionalne primjene koje zahtijevaju preciznost boja i dosljednu svjetlinu u svakom trenutku.
Monitori tvrtke Philips s LED pozadinskim osvjetljenjem ne sadrže živu, jednu od najotrovnijih prirodnih tvari koja šteti ljudima i životinjama. Time se smanjuje negativan utjecaj na okoliš tijekom cijelog životnog vijeka monitora, od proizvodnje do odlaganja.
5.0
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Tea drinker
04/04/2020
Magyarország
kiváló ár/érték
Tökéletes kép, masszív talp, jó design, elfogadható menü, és van súlya.
Prednosti
ár/érték
Mane
nincs ilyen
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Datum upotrebe 2018-04-04
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Datum upotrebe 2018-04-04
nrayanov
07/01/2017
България
Provjereni kupac
Не лош IPS монитор на много добра цена
Не лош IPS монитор на много добра цена. Единственият коментар, който имам е за извивката, точно под надписа PHILIPS. Ненужен елемент, който разваля цялостното чувство от перфектния дизайн на монитора. Все пак след няколко дни човек свиква с това несъвършенство.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite
Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.
HDMI kabeli razlikuju se ovisno o regiji i modelu.
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse