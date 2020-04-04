Obustavljeno
Odlična LED slika živopisnih boja
Uživajte u živopisnim slikama na ovom monitoru tvrtke Philips. Ima HDMI i funkciju SmartControl Lite – odličan izbor!
V Line
24 (dijagonala 23,8" / 60,5 cm)
SmartControl Lite predstavlja sljedeću generaciju softvera za kontrolu GUI monitora utemeljenog na 3D ikonama. To korisniku omogućava preciznu prilagodbu većine parametara monitora kao što su boja, svjetlina, kalibracija zaslona, multimedija, upravljanje ID-om itd. pomoću miša.
SmartContrast je tehnologija tvrtke Philips koja omogućava analizu sadržaja koje prikazujete, automatski prilagođavajući boje i kontrolirajući intenzitet pozadinskog osvjetljenja radi dinamičkog poboljšanja kontrasta te postizanja najboljih digitalnih slika i videozapisa ili upotrebu prilikom igranja igri u kojima se prikazuju tamne nijanse. Kada se odabere ekonomični način rada, kontrast se prilagođava, a pozadinsko osvjetljenje precizno prilagođava radi postizanja odgovarajućeg prikaza svakodnevnih uredskih aplikacija i manju potrošnju energije.
5.0
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Tea drinker
04/04/2020
Magyarország
kiváló ár/érték
Tökéletes kép, masszív talp, jó design, elfogadható menü, és van súlya.
Prednosti
ár/érték
Mane
nincs ilyen
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Datum upotrebe 2018-04-04
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Datum upotrebe 2018-04-04
nrayanov
07/01/2017
България
Provjereni kupac
Не лош IPS монитор на много добра цена
Не лош IPS монитор на много добра цена. Единственият коментар, който имам е за извивката, точно под надписа PHILIPS. Ненужен елемент, който разваля цялостното чувство от перфектния дизайн на монитора. Все пак след няколко дни човек свиква с това несъвършенство.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite
Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.
HDMI kabeli razlikuju se ovisno o regiji i modelu.
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse