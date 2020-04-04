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Obustavljeno

LCD monitor s funkcijom SmartControl Lite

240V5QDSB/00

5

| (2) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Odlična LED slika živopisnih boja

Uživajte u živopisnim slikama na ovom monitoru tvrtke Philips. Ima HDMI i funkciju SmartControl Lite – odličan izbor!

Pogledajte sve prednosti

Odlična LED slika živopisnih boja

  • V Line

  • 24 (dijagonala 23,8" / 60,5 cm)

Jednostavna prilagodba radnih značajki zaslona uz SmartControl Lite

SmartControl Lite predstavlja sljedeću generaciju softvera za kontrolu GUI monitora utemeljenog na 3D ikonama. To korisniku omogućava preciznu prilagodbu većine parametara monitora kao što su boja, svjetlina, kalibracija zaslona, multimedija, upravljanje ID-om itd. pomoću miša.

SmartContrast za bogatije crne detalje

SmartContrast za bogatije crne detalje

SmartContrast je tehnologija tvrtke Philips koja omogućava analizu sadržaja koje prikazujete, automatski prilagođavajući boje i kontrolirajući intenzitet pozadinskog osvjetljenja radi dinamičkog poboljšanja kontrasta te postizanja najboljih digitalnih slika i videozapisa ili upotrebu prilikom igranja igri u kojima se prikazuju tamne nijanse. Kada se odabere ekonomični način rada, kontrast se prilagođava, a pozadinsko osvjetljenje precizno prilagođava radi postizanja odgovarajućeg prikaza svakodnevnih uredskih aplikacija i manju potrošnju energije.

Kompaktan dizajn štedi prostor

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

2

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

04/04/2020

Magyarország

Magyarország

kiváló ár/érték

Tökéletes kép, masszív talp, jó design, elfogadható menü, és van súlya.

Prednosti

ár/érték

Mane

nincs ilyen

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

Datum upotrebe 2018-04-04

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

Datum upotrebe 2018-04-04

07/01/2017

България

България

Provjereni kupac

Не лош IPS монитор на много добра цена

Не лош IPS монитор на много добра цена. Единственият коментар, който имам е за извивката, точно под надписа PHILIPS. Ненужен елемент, който разваля цялостното чувство от перфектния дизайн на монитора. Все пак след няколко дни човек свиква с това несъвършенство.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite

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Upozorenja

  1. Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.

  2. HDMI kabeli razlikuju se ovisno o regiji i modelu.

  3. Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse