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Obustavljeno

LCD monitor s funkcijom SmartControl Lite

240V5QDAB/01

5

| (3) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Odlična LED slika živopisnih boja

Uživajte u živopisnoj slici na ovom monitoru tvrtke Philips. Ima HDMI i stereo zvučnike – odličan izbor!

Pogledajte sve prednosti

uz stereo zvučnike

Odlična LED slika živopisnih boja

  • V Line

  • 24 (dijagonala 23,8" / 60,5 cm)

SmartContrast za bogatije crne detalje

SmartContrast za bogatije crne detalje

SmartContrast je tehnologija tvrtke Philips koja omogućava analizu sadržaja koje prikazujete, automatski prilagođavajući boje i kontrolirajući intenzitet pozadinskog osvjetljenja radi dinamičkog poboljšanja kontrasta te postizanja najboljih digitalnih slika i videozapisa ili upotrebu prilikom igranja igri u kojima se prikazuju tamne nijanse. Kada se odabere ekonomični način rada, kontrast se prilagođava, a pozadinsko osvjetljenje precizno prilagođava radi postizanja odgovarajućeg prikaza svakodnevnih uredskih aplikacija i manju potrošnju energije.

VESA stalak omogućava prilagodljivost postavljanja

Ekološki prihvatljiv zaslon koji ne sadrži živu

Monitori tvrtke Philips s LED pozadinskim osvjetljenjem ne sadrže živu, jednu od najotrovnijih prirodnih tvari koja šteti ljudima i životinjama. Time se smanjuje negativan utjecaj na okoliš tijekom cijelog životnog vijeka monitora, od proizvodnje do odlaganja.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

3

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

23/09/2017

Slovenija

Slovenija

Zelo zadovoljna

Monitor uporabljam približno mesec dni in sem z njim zaenkrat zelo zadovoljna. Slika je kvalitetna in namestitev preprosta. Primerna kvaliteta za to ceno.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 240V5QDAB LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 240V5QDAB LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite

13/06/2017

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Jsem spokojen

Mám chvíli, zatím šlape jak má.Obraz pěkný ze všech úhlů.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 240V5QDAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 240V5QDAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

02/01/2019

Polska

Polska

W 100-u % spełnia moje oczekiwania !!!

Dla mnie a nie jestem pierwszej młodości menu przejrzyste łatwe w obsłudze a co najważniejsze po polsku

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 240V5QDAB Monitor LCD ze SmartControl Lite

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 240V5QDAB Monitor LCD ze SmartControl Lite

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Upozorenja

  1. Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.

  2. HDMI kabeli razlikuju se ovisno o regiji i modelu.

  3. Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse