Obustavljeno
Odlična LED slika živopisnih boja
Uživajte u živopisnoj slici na ovom monitoru tvrtke Philips. Ima HDMI i stereo zvučnike – odličan izbor!
V Line
24 (dijagonala 23,8" / 60,5 cm)
SmartContrast je tehnologija tvrtke Philips koja omogućava analizu sadržaja koje prikazujete, automatski prilagođavajući boje i kontrolirajući intenzitet pozadinskog osvjetljenja radi dinamičkog poboljšanja kontrasta te postizanja najboljih digitalnih slika i videozapisa ili upotrebu prilikom igranja igri u kojima se prikazuju tamne nijanse. Kada se odabere ekonomični način rada, kontrast se prilagođava, a pozadinsko osvjetljenje precizno prilagođava radi postizanja odgovarajućeg prikaza svakodnevnih uredskih aplikacija i manju potrošnju energije.
Monitori tvrtke Philips s LED pozadinskim osvjetljenjem ne sadrže živu, jednu od najotrovnijih prirodnih tvari koja šteti ljudima i životinjama. Time se smanjuje negativan utjecaj na okoliš tijekom cijelog životnog vijeka monitora, od proizvodnje do odlaganja.
5.0
od 5
3
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Ana96
23/09/2017
Slovenija
Zelo zadovoljna
Monitor uporabljam približno mesec dni in sem z njim zaenkrat zelo zadovoljna. Slika je kvalitetna in namestitev preprosta. Primerna kvaliteta za to ceno.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 240V5QDAB LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 240V5QDAB LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite
dragonnt
13/06/2017
Česká republika
Provjereni kupac
Jsem spokojen
Mám chvíli, zatím šlape jak má.Obraz pěkný ze všech úhlů.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 240V5QDAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 240V5QDAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
tadolo
02/01/2019
Polska
W 100-u % spełnia moje oczekiwania !!!
Dla mnie a nie jestem pierwszej młodości menu przejrzyste łatwe w obsłudze a co najważniejsze po polsku
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 240V5QDAB Monitor LCD ze SmartControl Lite
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 240V5QDAB Monitor LCD ze SmartControl Lite
Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.
HDMI kabeli razlikuju se ovisno o regiji i modelu.
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse