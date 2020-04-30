Čista slika i učinkovit rad
Zaslon PowerSensor tvrtke Philips koji sadrži 85 % plastike dobivene recikliranjem iskorištenih proizvoda s kućištem koje ne sadrži PVC i BFR idealan je za ekološku produktivnost
B Line
24 (dijagonala 24,1" / 61,1 cm)
1920 x 1200 (WUXGA)
SmartErgoBase je postolje monitora koje osigurava ergonomsko postavljanje monitora i omogućuje uredno spremanje kabela. Postolje se može zakretati, naginjati i rotirati u razne kutove kako bi se osigurala maksimalna udobnost. Postolje podesive visine jači optimalnu razinu gledanja, čime se ublažava fizičko naprezanje tijekom dugog radnog dana, dok mogućnost urednog spremanja kabela osigurava uredan i profesionalan radni prostor.
Ovi zasloni tvrtke Philips imaju pregršt mogućnosti za povezivanje pa su opremljeni raznim priključcima, kao što su VGA, Display Port, univerzalni HDMI priključak, koji vam omogućavaju uživanje u nekomprimiranim video i audio sadržajima visoke rezolucije. USB priključci osiguravaju prijenos podataka velike brzine i mogućnosti globalnog povezivanja. Bez obzira na izvor koji koristite, možete biti sigurni da će ovaj zaslon tvrtke Philips vaše ulaganje učiniti spremnim za budućnost!
Novi zasloni tvrtke Philips imaju iznimno uske rubove koji osiguravaju minimalnu neiskorištenu površinu i maksimalnu veličinu prikaza. Naročito su pogodni za vodoravno kombiniranje više zaslona ili formiranje velikih komponentnih zaslona za igre, grafički dizajn i profesionalne primjene; uz zaslone s iznimno tankim rubom imat ćete osjećaj kao da koristite jedan veliki zaslon.
5.0
od 5
3
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
hafan
30/04/2020
Česká republika
Provjereni kupac
Pěkný monitor za slušnou cenu
Elegantní vzhled, na úhlopříčku 27" zcela dostatečné rozlišení, pěkné podání barev s mnoha přednastavenými režimy. Možnost výškového nastavení ve značném rozsahu, možnost pootočení (zejména na 90° "na stojato"). Nízká spotřeba (šetrný režim).
Prednosti
Uvedeny ve vlastní recenzi
Mane
Nešikovná (ale elegantní :) nastavovací tlačítka na monitoru
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Brilliance 272B7QPJEB LCD monitor QHD s technologií PowerSensor
Datum upotrebe 2019-12-30
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Brilliance 272B7QPJEB LCD monitor QHD s technologií PowerSensor
Datum upotrebe 2019-12-30
bluecoder
14/06/2018
România
Acest monitor e perfect pentru un user obisnuit
E un monitor foarte bun, sunt multumit 100% de el. E foarte configurabil. Are senzor de apropiere si daca nu esti in raza acestui senzor monitorul isi diminueaza consumul de energie la un minim. Daca nu te afli in fata monitorului ceva vreme acesta face display-ul blank. Cand nu primeste semnal video intra in modul cu cel mai redus consum de energie cred ca sub 1W. Culorile sunt foarte vii si videoclipurile fullhd sunt o adevarata incantare.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Brilliance 241B7QPJEB Monitor LCD cu PowerSensor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Brilliance 241B7QPJEB Monitor LCD cu PowerSensor
Rysio
05/04/2018
Polska
Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji
wspaniałe parametry jest to dobry monitor i stylistyka też liczy polecam ten produkt.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Brilliance 221B7QPJEB Monitor LCD z technologią PowerSensor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Brilliance 221B7QPJEB Monitor LCD z technologią PowerSensor
EPEAT ocjena vrijedi samo tamo gdje Philips registrira proizvod. Status registracije za svoju državu provjerite na web-stranici https://www.epeat.net/.
Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.
Brzo punjenje sukladno je USB standardu BC 1.2
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse