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BrillianceLCD monitor s funkcijom PowerSensor

240B7QPJEB/01

5

| (3) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Čista slika i učinkovit rad

Zaslon PowerSensor tvrtke Philips koji sadrži 85 % plastike dobivene recikliranjem iskorištenih proizvoda s kućištem koje ne sadrži PVC i BFR idealan je za ekološku produktivnost

Pogledajte sve prednosti

s tehnologijom PowerSensor

Čista slika i učinkovit rad

  • B Line

  • 24 (dijagonala 24,1" / 61,1 cm)

  • 1920 x 1200 (WUXGA)

SmartErgoBase omogućava ergonomsku prilagodbu pogodnu za sve korisnike

SmartErgoBase je postolje monitora koje osigurava ergonomsko postavljanje monitora i omogućuje uredno spremanje kabela. Postolje se može zakretati, naginjati i rotirati u razne kutove kako bi se osigurala maksimalna udobnost. Postolje podesive visine jači optimalnu razinu gledanja, čime se ublažava fizičko naprezanje tijekom dugog radnog dana, dok mogućnost urednog spremanja kabela osigurava uredan i profesionalan radni prostor.

SmartConnect s DisplayPort, HDMI i VGA priključcima

Ovi zasloni tvrtke Philips imaju pregršt mogućnosti za povezivanje pa su opremljeni raznim priključcima, kao što su VGA, Display Port, univerzalni HDMI priključak, koji vam omogućavaju uživanje u nekomprimiranim video i audio sadržajima visoke rezolucije. USB priključci osiguravaju prijenos podataka velike brzine i mogućnosti globalnog povezivanja. Bez obzira na izvor koji koristite, možete biti sigurni da će ovaj zaslon tvrtke Philips vaše ulaganje učiniti spremnim za budućnost!

Stapa se s prostorom zahvaljujući uskom okviru

Novi zasloni tvrtke Philips imaju iznimno uske rubove koji osiguravaju minimalnu neiskorištenu površinu i maksimalnu veličinu prikaza. Naročito su pogodni za vodoravno kombiniranje više zaslona ili formiranje velikih komponentnih zaslona za igre, grafički dizajn i profesionalne primjene; uz zaslone s iznimno tankim rubom imat ćete osjećaj kao da koristite jedan veliki zaslon.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

3

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

30/04/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Pěkný monitor za slušnou cenu

Elegantní vzhled, na úhlopříčku 27" zcela dostatečné rozlišení, pěkné podání barev s mnoha přednastavenými režimy. Možnost výškového nastavení ve značném rozsahu, možnost pootočení (zejména na 90° "na stojato"). Nízká spotřeba (šetrný režim).

Prednosti

Uvedeny ve vlastní recenzi

Mane

Nešikovná (ale elegantní :) nastavovací tlačítka na monitoru

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Brilliance 272B7QPJEB LCD monitor QHD s technologií PowerSensor

Datum upotrebe 2019-12-30

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Brilliance 272B7QPJEB LCD monitor QHD s technologií PowerSensor

Datum upotrebe 2019-12-30

14/06/2018

România

România

Acest monitor e perfect pentru un user obisnuit

E un monitor foarte bun, sunt multumit 100% de el. E foarte configurabil. Are senzor de apropiere si daca nu esti in raza acestui senzor monitorul isi diminueaza consumul de energie la un minim. Daca nu te afli in fata monitorului ceva vreme acesta face display-ul blank. Cand nu primeste semnal video intra in modul cu cel mai redus consum de energie cred ca sub 1W. Culorile sunt foarte vii si videoclipurile fullhd sunt o adevarata incantare.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Brilliance 241B7QPJEB Monitor LCD cu PowerSensor

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Brilliance 241B7QPJEB Monitor LCD cu PowerSensor

05/04/2018

Polska

Polska

Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji

wspaniałe parametry jest to dobry monitor i stylistyka też liczy polecam ten produkt.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Brilliance 221B7QPJEB Monitor LCD z technologią PowerSensor

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Brilliance 221B7QPJEB Monitor LCD z technologią PowerSensor

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Upozorenja

  1. EPEAT ocjena vrijedi samo tamo gdje Philips registrira proizvod. Status registracije za svoju državu provjerite na web-stranici https://www.epeat.net/.

  2. Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.

  3. Brzo punjenje sukladno je USB standardu BC 1.2

  4. Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse