Obustavljeno
Živopisne boje, oštri detalji
Ovaj briljantni široki monitor pruža živopisne boje i oštre detalje u dizajnu nadahnutom elegancijom pa će osvježiti svaki dom ili ured.
E Line
58,4 cm (23")
1920 x 1080 (Full HD)
Monitori tvrtke Philips s LED pozadinskim osvjetljenjem ne sadrže živu, jednu od najotrovnijih prirodnih tvari koja šteti ljudima i životinjama. Time se smanjuje negativan utjecaj na okoliš tijekom cijelog životnog vijeka monitora, od proizvodnje do odlaganja.
Uslijed načina kontrole svjetline kod zaslona s LED pozadinskim osvjetljenje, neki korisnici iskusit će treperenje zaslona koje uzrokuje umor očiju. Tehnologija Flicker-free tvrtke Philips primjenjuje novo rješenje za regulaciju svjetline i smanjenje treperenja radi ugodnijeg gledanja.
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Livius2005
05/02/2017
România
Provjereni kupac
Produs f bun
Pana la aceasta data se comporta perfect..datorita tehnologiei ips are unghiuri de vizuizare f bune.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 237E7QDSB Monitor LCD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 237E7QDSB Monitor LCD
Ovaj monitor tvrtke Philips ima MHL certifikat. Međutim, u slučaju da se vaš MHL uređaj ispravno ne poveže ili ne radi, provjerite odjeljak s čestim pitanjima za MHL uređaj ili se obratite izravno dobavljaču. Pravila proizvođača uređaja možda nalažu kupnju posebnog MHL kabela ili adaptera njihove robne marke kako bi se osigurao odgovarajući rad
Zahtijeva opcionalni MHL certificiran mobilni uređaj i MHL kabel (nije u kompletu). Kompatibilnost provjerite kod dobavljača MHL uređaja.
Stanje pripravnosti/isključivanje uštede energije za ErP nije primjenjivo za funkciju MHL punjenja
Cijeli popis proizvoda koji podržavaju MHL možete pronaći na web-stranici www.mhlconsortiun.org
Riječ/zaštitni znak "AH-IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.
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