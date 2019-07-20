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Tanki Full HD LED TV
Treba vam samo jedan kompaktan dizajn: tanki LED televizor serije 4000 tvrtke Philips s tehnologijom Digital Crystal Clear. Uživajte u živopisnoj slici, čistom zvuku i dodatnim značajkama kao što su praktične USB i HDMI priključnice. Idealan izbor za bilo koju prostoriju u vašem domu.
56 cm (22")
Full HD LED TV
DVB-T/T2/C
Standardni televizori imaju okvir koji obavija televizor poput okvira za fotografije. Naš izuzetno tanki okvir moderan je i uzak pa ćete imati veću sliku u kojoj ćete moći uživati.
Izbjegnite neuredne kabele uz samo jedan HDMI kabel koji prenosi signale i slike i zvuka s uređaja na televizor. HDMI upotrebljava nekomprimirane signale, osiguravajući najveću kvalitetu od izvora do zaslona. Uz Philips Easylink trebat će vam samo jedan daljinski upravljač za većinu naredbi za televizor, DVD, BluRay, set top box uređaj ili sustav kućnog kina.
Moderan, kompaktan i lagan. Vaš televizor malog zaslona omogućava vam da omiljene programe pratite dok ste u kuhinji, budete u tijeku s vijestima dok radite u garaži i ne propustite najnovije sportske rezultate dok roštiljate. Televizor koji je u ovoj mjeri prijenosan voli biti tamo gdje je zabava!
4.1
od 5
13
Recenzije
85%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Руденко
20/07/2019
Україна
Ідеальний телевізор для кухні
Гарний колір, чудовий звук. Один з мінусів, при несправності пульта, керувати телевізором не буде можливості
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED TV
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED TV
Jurijs
22/07/2017
Latvija
Provjereni kupac
Super
Ļoti labs televizors priekš virtuves,ļoti laba bildes kvalitāte,viegli saprotami iestatījumi.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED televizors
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED televizors
Vlad67
25/05/2017
România
Un produs excelent
Raport bun calitate/pret functionalitate excelenta, usurinta in manevrare, culori foarte clare si bune, suficiente iesiri pentru a conecta diferite dispozitive.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 22PFT4000 LED TV subţire Full HD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 22PFT4000 LED TV subţire Full HD
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.