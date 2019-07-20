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  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Glavna fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija daljinskog upravljača
  • Fotografija daljinskog upravljača
  • Crtež priključaka
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
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Obustavljeno

4000 seriesTanki Full HD LED TV

22PFT4000/12

4.1

| (13) Recenzije | 85% osoba preporučuje ovaj proizvod

Tanki Full HD LED TV

Treba vam samo jedan kompaktan dizajn: tanki LED televizor serije 4000 tvrtke Philips s tehnologijom Digital Crystal Clear. Uživajte u živopisnoj slici, čistom zvuku i dodatnim značajkama kao što su praktične USB i HDMI priključnice. Idealan izbor za bilo koju prostoriju u vašem domu.

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TV brand claim gold

99,91 % ljudi koji isprobaju Ambilight TV nikada ga ne žele vratiti. 1

S tehnologijom Digital Crystal Clear

Tanki Full HD LED TV

  • 56 cm (22")

  • Full HD LED TV

  • DVB-T/T2/C

Izuzetno tanak okvir pruža veću sliku koju ćete voljeti

Izuzetno tanak okvir pruža veću sliku koju ćete voljeti

Standardni televizori imaju okvir koji obavija televizor poput okvira za fotografije. Naš izuzetno tanki okvir moderan je i uzak pa ćete imati veću sliku u kojoj ćete moći uživati.

Dva HDMI ulaza i Easylink za integriranu povezivost

Izbjegnite neuredne kabele uz samo jedan HDMI kabel koji prenosi signale i slike i zvuka s uređaja na televizor. HDMI upotrebljava nekomprimirane signale, osiguravajući najveću kvalitetu od izvora do zaslona. Uz Philips Easylink trebat će vam samo jedan daljinski upravljač za većinu naredbi za televizor, DVD, BluRay, set top box uređaj ili sustav kućnog kina.

Kompaktni prijenosni televizor: dizajniran da bude tamo gdje je zabava

Moderan, kompaktan i lagan. Vaš televizor malog zaslona omogućava vam da omiljene programe pratite dok ste u kuhinji, budete u tijeku s vijestima dok radite u garaži i ne propustite najnovije sportske rezultate dok roštiljate. Televizor koji je u ovoj mjeri prijenosan voli biti tamo gdje je zabava!

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.1

od 5

13

Recenzije

85%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

20/07/2019

Україна

Україна

Ідеальний телевізор для кухні

Гарний колір, чудовий звук. Один з мінусів, при несправності пульта, керувати телевізором не буде можливості

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED TV

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED TV

22/07/2017

Latvija

Latvija

Provjereni kupac

Super

Ļoti labs televizors priekš virtuves,ļoti laba bildes kvalitāte,viegli saprotami iestatījumi.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED televizors

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED televizors

25/05/2017

România

România

Un produs excelent

Raport bun calitate/pret functionalitate excelenta, usurinta in manevrare, culori foarte clare si bune, suficiente iesiri pentru a conecta diferite dispozitive.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 22PFT4000 LED TV subţire Full HD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 22PFT4000 LED TV subţire Full HD

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Upozorenja

  1. Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga. 

  1. Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.

  2. Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.

  3. Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

  4. (Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.