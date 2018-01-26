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Obustavljeno

4000 seriesIzuzetno tanki Full HD LED TV

22PFS4031/12

4.2

| (9) Recenzije | 89% osoba preporučuje ovaj proizvod

Izuzetno tanki Full HD LED TV

Elegantno dizajnirani uređaji serije Philips 4000 s tehnologijom Digital Crystal Clear vašem će domu dati dodatnu vrijednost. Uživajte u kvaliteti HEVC slike i čistom zvuku za vrhunski glazbeni doživljaj.

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99,91 % ljudi koji isprobaju Ambilight TV nikada ga ne žele vratiti. 1

S tehnologijom Digital Crystal Clear

Izuzetno tanki Full HD LED TV

  • 55 cm (22")

  • Full HD LED TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Izuzetno tanke linije za profinjen profil

Izuzetno tanke linije za profinjen profil

Elegantan. Moderan. Profinjen. Precizan. Izuzetno tanka silueta tvrtke Philips. Ne iznenađuje činjenica da nešto tako tanko može pobuditi veliki interes ako se uzme u obzir doza profinjenosti koju unosi u interijer.

Iznimno tanka crna postolja

Tanka, misterioznog izgleda i iznimno čvrsta. Crna tanka postolja tvrtke Philips vaš će televizor podići na novu razinu. Čvrsta konstrukcija iznimno tankih postolja savršeno će odraziti eleganciju i stil vašeg novog televizora. Pravo je čudo kako tako malena postolja mogu izgledati tako moćno i biti toliko čvrsta.

Digital Crystal Clear: za preciznost koju ćete željeti podijeliti

Za prirodnu sliku iz bilo kojeg izvora tvrtka Philips osmislila je tehnologiju Digital Crystal Clear. Bilo da uživate u omiljenim emisijama, filmovima, vijestima ili ste jednostavno pozvali prijatelje na druženje, uživat ćete u svim sadržajima uz optimalan kontrast, boju i oštrinu.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.2

od 5

9

Recenzije

89%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2

26/01/2018

Česká republika

Česká republika

S tímto televizorem jsem spokojen.

Uvedený typ televizoru odpovídá požadavkům, které jsem měl před nákupem. t.j. velikost (umístěn v malé místnosti), možnost zavěšení na zeď, teletext - titulky. dále oceňuji velice podrobný návod, díky kterému jsem odstranil počáteční problémy s titulky.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 22PFS4031 Ultratenký LED televizor Full HD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 22PFS4031 Ultratenký LED televizor Full HD

06/01/2018

Česká republika

Česká republika

Jako druhá TV do bytu vynikající.

Výborný výkon, kvalitní příjem, zobrazení. Jednoduchá obsluha.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 22PFS4031 Ultratenký LED televizor Full HD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 22PFS4031 Ultratenký LED televizor Full HD

06/06/2017

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

výborný přístroj

vřele doporučuji tento přístroj,za málo peněz hodně muziky

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 22PFS4031 Ultratenký LED televizor Full HD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 22PFS4031 Ultratenký LED televizor Full HD

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Upozorenja

  1. Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga. 

  1. Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.

  2. Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.

  3. Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

  4. (Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.