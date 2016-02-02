Obustavljeno
22PFH4000/88
Tanki Full HD LED TV
Treba vam samo jedan kompaktan dizajn: tanki LED televizor serije 4000 tvrtke Philips s tehnologijom Digital Crystal Clear. Uživajte u živopisnoj slici, čistom zvuku i dodatnim značajkama kao što su praktične USB i HDMI priključnice. Idealan izbor za bilo koju prostoriju u vašem domu.
56 cm (22")
Full HD LED TV
DVB-T/C
Dijelite zabavu. Povežite USB memoriju, digitalni fotoaparat, mp3 reproduktor ili drugi multimedijski uređaj na USB priključnicu na televizoru kako biste uživali u fotografijama, videozapisima i glazbi uz pomoć jednostavnog preglednika sadržaja na zaslonu.
Moderan, kompaktan i lagan. Vaš televizor malog zaslona omogućava vam da omiljene programe pratite dok ste u kuhinji, budete u tijeku s vijestima dok radite u garaži i ne propustite najnovije sportske rezultate dok roštiljate. Televizor koji je u ovoj mjeri prijenosan voli biti tamo gdje je zabava!
Izbjegnite neuredne kabele uz samo jedan HDMI kabel koji prenosi signale i slike i zvuka s uređaja na televizor. HDMI upotrebljava nekomprimirane signale, osiguravajući najveću kvalitetu od izvora do zaslona. Uz Philips Easylink trebat će vam samo jedan daljinski upravljač za većinu naredbi za televizor, DVD, BluRay, set top box uređaj ili sustav kućnog kina.
4.1
od 5
32
Recenzije
RudkoG
02/02/2016
Slovenija
ODLIČNO
Uporabljam ga za gledanje tv programov ter kot monitor za PC.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 22PFH4000 Tanek LED-televizor Full HD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 22PFH4000 Tanek LED-televizor Full HD
Ciupy
06/12/2019
România
Un TV Best-Buy!
Un TV excelent, cu un raport foarte bun preț-calitate. Dispune de Tuner DVB-T/C încorporat, ceea ce înseamnă că poți recepționa toate canalele digitale din grila provider-ului, inclusiv pe cele codate, cu condiția să îl împerecheați cu un SmartCAM DTV pe interfața CI+ (astfel, renunțați la decodorul standard și salvați o priză). Îl folosesc în bucătărie.
Prednosti
Mic, consum redus, ideal pentru un dormitor mic sau bucătărie.
Mane
Nu am
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 22PFH4000 LED TV subţire Full HD
Datum upotrebe 2017-12-06
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 22PFH4000 LED TV subţire Full HD
Datum upotrebe 2017-12-06
Florin33
08/09/2017
România
Raport alitate pret foarte bun
PRO: -Rezolutie suficicent de mare. -conexiuni suficiente -poate fi folosit si ca monitor CONTRA: -Nu se vede chiar asa de bine cand este pus pe o masa mai ridicata,piciorusele il cam apleaca in spate -nu se poate regla luminozitatea (probabil nu am gasit nici eu acea setare)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 22PFH4000 LED TV subţire Full HD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 22PFH4000 LED TV subţire Full HD
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.