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Obustavljeno

LCD monitor

226V6QSB6/00

Odlična LED slika živopisnih boja

Uživajte u čistoj živopisnoj slici na tankom monitoru tvrtke Philips. Ima SmartContrast koji osigurava bogate i jarke slike, što ga čini odličnim izborom!

Pogledajte sve prednosti

Odlična LED slika živopisnih boja

  • V Line

  • 22 (dijagonala 21,5" / 54,6 cm)

  • Full HD (1920 x 1080)

AH-IPS zaslon osigurava prikaz sjajnih slika pri širokim kutovima gledanja

AH-IPS zasloni koriste naprednu tehnologiju koja omogućava izuzetno širok kut gledanja od 178/178 stupnjeva, što znači da se zaslon može gledati iz gotovo bilo kojeg kuta. Za razliku od standardnih zaslona s TN matricom, AH-IPS zasloni pružaju nevjerojatno čistu sliku živopisnih boja, što ih čini idealnima za prikaz fotografija, filmova i pretraživanje interneta, ali i za profesionalne primjene koje zahtijevaju preciznost boja i dosljednu svjetlinu u svakom trenutku.

VESA stalak omogućava prilagodljivost postavljanja

Mala potrošnja energije znači manje račune za struju

Tehničke specifikacije

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