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226V6QSB6/00
Odlična LED slika živopisnih boja
Uživajte u čistoj živopisnoj slici na tankom monitoru tvrtke Philips. Ima SmartContrast koji osigurava bogate i jarke slike, što ga čini odličnim izborom!
V Line
22 (dijagonala 21,5" / 54,6 cm)
Full HD (1920 x 1080)
AH-IPS zasloni koriste naprednu tehnologiju koja omogućava izuzetno širok kut gledanja od 178/178 stupnjeva, što znači da se zaslon može gledati iz gotovo bilo kojeg kuta. Za razliku od standardnih zaslona s TN matricom, AH-IPS zasloni pružaju nevjerojatno čistu sliku živopisnih boja, što ih čini idealnima za prikaz fotografija, filmova i pretraživanje interneta, ali i za profesionalne primjene koje zahtijevaju preciznost boja i dosljednu svjetlinu u svakom trenutku.
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