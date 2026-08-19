Ekološki prihvatljivi materijali udovoljavaju glavnim međunarodnim standardima

"Tvrtka Philips odlučna je u namjeri uporabe održivih, ekološki prihvatljivih materijala u cijelom svom asortimanu monitora. Za izradu svih plastičnih i metalnih dijelova kućišta, kao i ambalaže, upotrebljavaju se materijali koji se mogu u potpunosti reciklirati. Kod nekih odabranih modela upotrebljavamo do 65 % plastike dobivene recikliranjem iskorištenih proizvoda. Zahvaljujući strogom pridržavanju RoHS standarda, zajamčeno je značajno smanjenje ili uklanjanje otrovnih tvari kao što je primjerice olovo. Količina žive kod monitora s CCFL pozadinskim osvjetljenjem značajno je smanjena, dok je kod monitora s LED pozadinskim osvjetljenjem uopće nema.