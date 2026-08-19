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Obustavljeno

LCD monitor

226E9QSB/00

Živopisni i oštri detalji, dizajn bez ograničenja

Ovaj moderni monitor Brilliance pruža najbolji doživljaj gledanja bez ograničenja. Zaslon širokog prikaza omogućuje vam uživanje u jednako oštroj i živopisnoj slici iz bilo kojeg prednjeg kuta gledanja. Flicker-free smanjuje umaranje očiju nakon dugotrajne uporabe.

Pogledajte sve prednosti

Živopisni i oštri detalji, dizajn bez ograničenja

  • E Line

  • 22 (dijagonala 21,5" / 54,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Manje umaranje očiju uz tehnologiju Flicker-free

Uslijed načina kontrole svjetline kod zaslona s LED pozadinskim osvjetljenje, neki korisnici iskusit će treperenje zaslona koje uzrokuje umor očiju. Tehnologija Flicker-free tvrtke Philips primjenjuje novo rješenje za regulaciju svjetline i smanjenje treperenja radi ugodnijeg gledanja.

Način rada EasyRead za doživljaj čitanja poput onoga s papira

Ekološki prihvatljivi materijali udovoljavaju glavnim međunarodnim standardima

"Tvrtka Philips odlučna je u namjeri uporabe održivih, ekološki prihvatljivih materijala u cijelom svom asortimanu monitora. Za izradu svih plastičnih i metalnih dijelova kućišta, kao i ambalaže, upotrebljavaju se materijali koji se mogu u potpunosti reciklirati. Kod nekih odabranih modela upotrebljavamo do 65 % plastike dobivene recikliranjem iskorištenih proizvoda. Zahvaljujući strogom pridržavanju RoHS standarda, zajamčeno je značajno smanjenje ili uklanjanje otrovnih tvari kao što je primjerice olovo. Količina žive kod monitora s CCFL pozadinskim osvjetljenjem značajno je smanjena, dok je kod monitora s LED pozadinskim osvjetljenjem uopće nema.

Tehničke specifikacije

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Upozorenja

  1. Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.

  2. Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse

  3. Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.