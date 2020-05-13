Obustavljeno
Živopisna, jasna slika, od ruba do ruba
Savršen sveobuhvatni dizajn sa zapanjujućom slikom koja se proteže od ruba do ruba, privlačan, kompaktan i tanak.
V Line
22 (dijagonala 21,5" / 54,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Uređaj s podrškom za HDMI ima sav potreban hardver za prihvaćanje HDMI (High-Definition Multimedia Interface – multimedijsko sučelje visoke rezolucije) ulaznih signala. HDMI kabel omogućava reprodukciju vrlo kvalitetnih digitalnih video i audio signala koji se zajedno prenose jednim kabelom s računala ili bilo kojeg AV izvora (set-top box uređaja, DVD reproduktora, A/V prijemnika i kamkordera).
Istraživanja su pokazala da, jednako kao što ultraljubičasto zračenje može oštetiti oči, kratkovalno plavo svjetlo LED zaslona može uzrokovati oštećenje očiju i s vremenom utjecati na vid. Razvijena za očuvanje zdravlja, postavka LowBlue Mode tvrtke Philips koristi pametnu softversku tehnologiju za smanjenje štetnog kratkovalnog plavog svjetla.
Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete
5.0
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Wąski
13/05/2020
Polska
Provjereni kupac
Porządny monitor
Bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Wiernie oddaje kolory, co jest przydatne dla fotografa-amatora.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 223V7QHSB Monitor LCD Full HD
Datum upotrebe 2020-04-13
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 223V7QHSB Monitor LCD Full HD
Datum upotrebe 2020-04-13
Akika18
14/09/2019
Magyarország
Nagyon jó tulajdonságai vannak
Nagyon szép képe van. Mindenkina nagyon ajánlóm. Az árához képest nagyon jó.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 223V7QHSB Full HD LCD monitor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 223V7QHSB Full HD LCD monitor
Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.
Maksimalna rezolucija dostupna je samo na HDMI ulazu.
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse