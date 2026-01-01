Prednja površina monitora zadovoljava standard IP65 za otpornost na vodu i prašinu

U okruženjima koja nisu baš savršena trebate monitor koji je dizajniran da izdrži prskanje vode i prašinu kojoj je izložen u svakodnevnom svijetu. Stupanj zaštite od prodiranja vode (IP) definiran u međunarodnom standardu IEC/EN 60529 upotrebljava se za određivanje razina učinkovitosti brtvljenja električnih kućišta po pitanju prodiranja stranih tijela i vlage. Ovaj monitor tvrtke Philips zadovoljava međunarodni IP stupanj za otpornost na vodu i prašinu, odoljet će prskanju vode i prašini kojoj je izložen u svakodnevnom svijetu.