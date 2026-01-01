2 godine jamstva
222B9T/00
B Line
22 (dijagonala 21,5" / 54,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Ovaj monitor tvrtke Philips ima tehnologiju projiciranog kapacitivnog zaslona s dodirom u 10 točaka koja mu osigurava brz odziv. Možete potpuno iskoristiti nove mogućnosti aplikacija utemeljenih na dodiru te oživjeti starije aplikacije. Dodirujte i tipkajte s 10 prstiju ili igrajte uzbudljive interaktivne igre s prijateljima. Interaktivno surađujte s kolegama na poslu ili u školi te povećajte produktivnost i učinkovitost.
U okruženjima koja nisu baš savršena trebate monitor koji je dizajniran da izdrži prskanje vode i prašinu kojoj je izložen u svakodnevnom svijetu. Stupanj zaštite od prodiranja vode (IP) definiran u međunarodnom standardu IEC/EN 60529 upotrebljava se za određivanje razina učinkovitosti brtvljenja električnih kućišta po pitanju prodiranja stranih tijela i vlage. Ovaj monitor tvrtke Philips zadovoljava međunarodni IP stupanj za otpornost na vodu i prašinu, odoljet će prskanju vode i prašini kojoj je izložen u svakodnevnom svijetu.
Kvaliteta slike je važna. Obični zasloni pružaju kvalitetu, ali očekujete više. Ovaj zaslon odlikuje poboljšana Full HD 1920 x 1080 rezolucija. Zahvaljujući Full HD rezoluciji za oštre detalje u kombinaciji s visokom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i realističnim bojama, slika je iznimno vjerna.
Recenzije
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse
Materijal i debljina rukavice: nitril (0,15 mm), pamuk (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
Više pojedinosti o podršci funkcije dodira prema operacijskim sustavima potražite u korisničkom priručniku pod "SmoothTouch".
Brzo punjenje sukladno je USB standardu BC 1.2
EPEAT ocjena vrijedi samo tamo gdje Philips registrira proizvod. Status registracije za svoju državu provjerite na web-stranici https://www.epeat.net/.
Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.