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LCD monitor

203V5LSB26/10

2.7

| (3) Recenzije

Odlična LED slika živopisnih boja

Uživajte u živopisnoj LED slici na ovom Philipsovom monitoru. Kompaktan dizajn i VESA nosač omogućuju fleksibilni radni prostor – odličan izbor!

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Odlična LED slika živopisnih boja

  • V Line

  • 20 (dijagonala 19,5" / 49,5 cm)

LED tehnologija za živopisne boje

Bijele LED diode uređaji su čvrstog stanja koji brže postižu punu, dosljednu svjetlinu, čime se štedi vrijeme pokretanja. LED diode ne sadrže živu pa se mogu ekološki reciklirati i odložiti. LED diode omogućavaju bolju kontrolu prigušivanja LCD pozadinskog osvjetljenja, što rezultira izuzetno visokim omjerom kontrasta. Osim toga, omogućavaju vrhunsku reprodukciju boja zahvaljujući dosljednoj svjetlini cijelim zaslonom.

VESA stalak omogućava prilagodljivost postavljanja

Ekološki prihvatljiv zaslon koji ne sadrži živu

Monitori tvrtke Philips s LED pozadinskim osvjetljenjem ne sadrže živu, jednu od najotrovnijih prirodnih tvari koja šteti ljudima i životinjama. Time se smanjuje negativan utjecaj na okoliš tijekom cijelog životnog vijeka monitora, od proizvodnje do odlaganja.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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2.7

od 5

3

Recenzije

5
2

10/04/2016

România

România

Provjereni kupac

UN MONITOR BUN

Un monitor care vine cu un pret mic dar corect , de altfel cred ca este la un nivel foarte bun daca prinzi o promotie , cabluri si un cd care-ti da linkurile , totul ok

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 203V5LSB26 Monitor LCD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 203V5LSB26 Monitor LCD

20/09/2014

România

România

Raportat la pret, monitorul este OK

Unghiul foarte mic de vizibilitate, practic doar daca te uiti din fata se vede bine, daca te uiti de sus sau din stanga, dreapta nu se vede mai de loc. :-(( Si inca o chestie, monitorul sta fix pe suport si nu-l poti misca sus, jos.; doar in stanga si dreapta. In rest ce sa zic!!?? Nu am nimic de comentat, oarecum sunt multumit.

Ova recenzija je napravljena za 203V5LSB26 Monitor LCD

Ova recenzija je napravljena za 203V5LSB26 Monitor LCD

17/03/2017

România

România

produs de calitate indoielnica

Vreti sa va scriu ce va place voua? Unghi de vizualizare mic, s-a trezit Philips sa faca monitoare cu unghi mic. Cum te misti putin nu se mai vede.

Ova recenzija je napravljena za 203V5LSB26 Monitor LCD

Ova recenzija je napravljena za 203V5LSB26 Monitor LCD

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