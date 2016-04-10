Obustavljeno
203V5LSB26/10
Odlična LED slika živopisnih boja
Uživajte u živopisnoj LED slici na ovom Philipsovom monitoru. Kompaktan dizajn i VESA nosač omogućuju fleksibilni radni prostor – odličan izbor!
V Line
20 (dijagonala 19,5" / 49,5 cm)
Bijele LED diode uređaji su čvrstog stanja koji brže postižu punu, dosljednu svjetlinu, čime se štedi vrijeme pokretanja. LED diode ne sadrže živu pa se mogu ekološki reciklirati i odložiti. LED diode omogućavaju bolju kontrolu prigušivanja LCD pozadinskog osvjetljenja, što rezultira izuzetno visokim omjerom kontrasta. Osim toga, omogućavaju vrhunsku reprodukciju boja zahvaljujući dosljednoj svjetlini cijelim zaslonom.
Monitori tvrtke Philips s LED pozadinskim osvjetljenjem ne sadrže živu, jednu od najotrovnijih prirodnih tvari koja šteti ljudima i životinjama. Time se smanjuje negativan utjecaj na okoliš tijekom cijelog životnog vijeka monitora, od proizvodnje do odlaganja.
2.7
od 5
3
Recenzije
stefrom
10/04/2016
România
Provjereni kupac
UN MONITOR BUN
Un monitor care vine cu un pret mic dar corect , de altfel cred ca este la un nivel foarte bun daca prinzi o promotie , cabluri si un cd care-ti da linkurile , totul ok
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 203V5LSB26 Monitor LCD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 203V5LSB26 Monitor LCD
Auxboy
20/09/2014
România
Raportat la pret, monitorul este OK
Unghiul foarte mic de vizibilitate, practic doar daca te uiti din fata se vede bine, daca te uiti de sus sau din stanga, dreapta nu se vede mai de loc. :-(( Si inca o chestie, monitorul sta fix pe suport si nu-l poti misca sus, jos.; doar in stanga si dreapta. In rest ce sa zic!!?? Nu am nimic de comentat, oarecum sunt multumit.
Ova recenzija je napravljena za 203V5LSB26 Monitor LCD
Ova recenzija je napravljena za 203V5LSB26 Monitor LCD
Emil77
17/03/2017
România
produs de calitate indoielnica
Vreti sa va scriu ce va place voua? Unghi de vizualizare mic, s-a trezit Philips sa faca monitoare cu unghi mic. Cum te misti putin nu se mai vede.
Ova recenzija je napravljena za 203V5LSB26 Monitor LCD
Ova recenzija je napravljena za 203V5LSB26 Monitor LCD