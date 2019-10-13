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Uživajte u odličnoj LED slici živopisnih boja
Uživajte u živopisnoj LED slici na ovom privlačnom, sjajnom zaslonu. Ima SmartControl lite – odličan izbor!
V Line
20 (dijagonala 19,5" / 49,5 cm)
Energy Star je program energetske učinkovitosti koji sponzorira Agencija za zaštitu okoliša (EPA) u SAD-u, a koji su usvojile i mnoge druge države. Energy Star certifikat jamči da kupujete proizvod koji zadovoljava najnovije standarde energetske učinkovitosti i radi uz maksimalnu energetsku učinkovitost pri svim operativnim razinama. Novi monitori tvrtke Philips imaju certifikat Energy Star 5.0 i zadovoljavaju ili premašuju zahtjeve standarda. Na primjer, u stanju mirovanja Energy Star 5.0 zahtijeva potrošnju energije manju od 1 W, a monitori tvrtke Philips troše manje od 0,5 W. Dodatne informacije potražite na web-stranici www.energystar.gov
Bijele LED diode uređaji su čvrstog stanja koji brže postižu punu, dosljednu svjetlinu, čime se štedi vrijeme pokretanja. LED diode ne sadrže živu pa se mogu ekološki reciklirati i odložiti. LED diode omogućavaju bolju kontrolu prigušivanja LCD pozadinskog osvjetljenja, što rezultira izuzetno visokim omjerom kontrasta. Osim toga, omogućavaju vrhunsku reprodukciju boja zahvaljujući dosljednoj svjetlini cijelim zaslonom.
4.7
od 5
3
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Теодорина
13/10/2019
България
Provjereni kupac
Чудесен е
Любимата ми марка за уреди . Нямат грешка . Бих препоръчала на всички :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление
Datum upotrebe 2018-10-13
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление
Datum upotrebe 2018-10-13
Maykl
21/06/2019
Україна
Отлично!
Очень хороший монитор для обычных нужд , за десять лет ни разу не ломался !...)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 236V4LSB LCD monitor with LED backlight
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 236V4LSB LCD monitor with LED backlight
instal4
22/09/2013
Polska
produkt jest genralnie okay ale ma swoje wady
Produkt posiada wile zalet np cena/jakość jest dobra wygląd jest super Wady brak automatycznego wyłączenia w przypadku braku sygnału niebieski bardzo bijące tło po oczach podczas włączenia brak podświetlanych klawiszów menu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED