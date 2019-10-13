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Obustavljeno

LCD monitor s LED pozadinskim osvjetljenjem

200V4LSB/00

4.7

| (3) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Uživajte u odličnoj LED slici živopisnih boja

Uživajte u živopisnoj LED slici na ovom privlačnom, sjajnom zaslonu. Ima SmartControl lite – odličan izbor!

Pogledajte sve prednosti

Uživajte u odličnoj LED slici živopisnih boja

  • V Line

  • 20 (dijagonala 19,5" / 49,5 cm)

Energy Star za energetsku učinkovitost i malu potrošnju energije

Energy Star je program energetske učinkovitosti koji sponzorira Agencija za zaštitu okoliša (EPA) u SAD-u, a koji su usvojile i mnoge druge države. Energy Star certifikat jamči da kupujete proizvod koji zadovoljava najnovije standarde energetske učinkovitosti i radi uz maksimalnu energetsku učinkovitost pri svim operativnim razinama. Novi monitori tvrtke Philips imaju certifikat Energy Star 5.0 i zadovoljavaju ili premašuju zahtjeve standarda. Na primjer, u stanju mirovanja Energy Star 5.0 zahtijeva potrošnju energije manju od 1 W, a monitori tvrtke Philips troše manje od 0,5 W. Dodatne informacije potražite na web-stranici www.energystar.gov

LED tehnologija za živopisne boje

Bijele LED diode uređaji su čvrstog stanja koji brže postižu punu, dosljednu svjetlinu, čime se štedi vrijeme pokretanja. LED diode ne sadrže živu pa se mogu ekološki reciklirati i odložiti. LED diode omogućavaju bolju kontrolu prigušivanja LCD pozadinskog osvjetljenja, što rezultira izuzetno visokim omjerom kontrasta. Osim toga, omogućavaju vrhunsku reprodukciju boja zahvaljujući dosljednoj svjetlini cijelim zaslonom.

Male dimenzije štede prostor

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

3

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

13/10/2019

България

България

Provjereni kupac

Чудесен е

Любимата ми марка за уреди . Нямат грешка . Бих препоръчала на всички :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление

Datum upotrebe 2018-10-13

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление

Datum upotrebe 2018-10-13

21/06/2019

Україна

Україна

Отлично!

Очень хороший монитор для обычных нужд , за десять лет ни разу не ломался !...)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 236V4LSB LCD monitor with LED backlight

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 236V4LSB LCD monitor with LED backlight

22/09/2013

Polska

Polska

produkt jest genralnie okay ale ma swoje wady

Produkt posiada wile zalet np cena/jakość jest dobra wygląd jest super Wady brak automatycznego wyłączenia w przypadku braku sygnału niebieski bardzo bijące tło po oczach podczas włączenia brak podświetlanych klawiszów menu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED

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