2 godine jamstva
162B9T/00
B Line
16 (dijagonala 15,6 inča / 39,6 cm)
1366 x 768 HD
Ovaj monitor tvrtke Philips ima tehnologiju projiciranog kapacitivnog zaslona s dodirom u 10 točaka koja mu osigurava brz odziv. Možete potpuno iskoristiti nove mogućnosti aplikacija utemeljenih na dodiru te oživjeti starije aplikacije. Dodirujte i tipkajte s 10 prstiju ili igrajte uzbudljive interaktivne igre s prijateljima. Interaktivno surađujte s kolegama na poslu ili u školi te povećajte produktivnost i učinkovitost.
U okruženjima koja nisu baš savršena trebate monitor koji je dizajniran da izdrži prskanje vode i prašinu kojoj je izložen u svakodnevnom svijetu. Stupanj zaštite od prodiranja vode (IP) definiran u međunarodnom standardu IEC/EN 60529 upotrebljava se za određivanje razina učinkovitosti brtvljenja električnih kućišta po pitanju prodiranja stranih tijela i vlage. Ovaj monitor tvrtke Philips zadovoljava međunarodni IP stupanj za otpornost na vodu i prašinu, odoljet će prskanju vode i prašini kojoj je izložen u svakodnevnom svijetu.
SmartContrast je tehnologija tvrtke Philips koja omogućava analizu sadržaja koje prikazujete, automatski prilagođavajući boje i kontrolirajući intenzitet pozadinskog osvjetljenja radi dinamičkog poboljšanja kontrasta te postizanja najboljih digitalnih slika i videozapisa ili upotrebu prilikom igranja igri u kojima se prikazuju tamne nijanse. Kada se odabere ekonomični način rada, kontrast se prilagođava, a pozadinsko osvjetljenje precizno prilagođava radi postizanja odgovarajućeg prikaza svakodnevnih uredskih aplikacija i manju potrošnju energije.
Recenzije
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse
NTSC područje na temelju CIE1976
sRGB područje na temelju CIE 1931
Materijal i debljina rukavice: nitril (0,15 mm), pamuk (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
Više pojedinosti o podršci funkcije dodira prema operacijskim sustavima potražite u korisničkom priručniku pod "SmoothTouch".
Brzo punjenje sukladno je USB standardu BC 1.2
EPEAT ocjena vrijedi samo tamo gdje Philips registrira proizvod. Status registracije za svoju državu provjerite na web-stranici https://www.epeat.net/.
Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.