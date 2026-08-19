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        Obustavljeno

        PhotoFrame

        10FF2CMW/00

        Svaka fotografija priča vašu priču

        Veći zaslon znači veću udobnost prilikom gledanja! Prikazujte svoje digitalne fotografije uz kvalitetu koju osigurava gust raspored piksela i savršenu digitalnu boju uz PhotoFrame 10FF2CMW tvrtke Philips – sada su vam dostupna dva dizajnerska okvira uz koja ćete razbiti monotoniju ili unijeti promjenu sukladnu sezoni.

        Pogledajte sve prednosti

        Svaka fotografija priča vašu priču

        • LCD dijagonale 25,9 cm / 10,2"

        • Područje pregleda 23,9 cm (9,4")

        Elegantne maske koje možete uskladiti s raspoloženjem i interijerom

        Elegantne maske s dizajnerskom notom, jednostavno se mijenjaju tako da ih možete pričvrstiti na okvir PhotoFrame kako biste unijeli malo promjene ili uskladili okvire s interijerom.

        Rad na izmjeničnu struju ili bežično na punjivu bateriju

        PhotoFrame se može standardno napajati izmjeničnom strujom, a može se koristiti i bežično zahvaljujući ugrađenoj punjivoj bateriji.

        Dizajnerske maske od brušenog aluminija i mahagonija jednostavno se mijenjaju

        Dizajnerske maske jednostavno se mijenjaju i luksuzne su dizajnerske obrade od brušenog aluminija i mahagonija, a možete ih pričvrstiti na PhotoFrame kako biste unijeli malo promjene ili uskladili okvire s interijerom.

        Tehničke specifikacije

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