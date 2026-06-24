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Zašto moja roditeljska jedinica ima kratko vrijeme rada?

Vrijeme rada roditeljske jedinice monitora za bebe može se razlikovati ovisno o odabranim postavkama i načinu upotrebe. U nastavku su navedeni načini za povećanje vremena rada roditeljske jedinice.

Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele: SCD881/26 , SCD891/26 .

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