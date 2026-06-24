Zašto moja roditeljska jedinica ima kratko vrijeme rada?

Kad je videozaslon neprestano uključen, roditeljska jedinica troši mnogo energije. Kako biste produžili vrijeme rada, aktivirajte način rada Eco na roditeljskoj jedinici.



Kada se aktivira način rada Eco, zaslon i zvuk roditeljske jedinice isključuju se ako se 20 sekundi ne prepozna nikakav zvuk. Indikator Eco svijetli zeleno, označujući da je aktiviran način rada Eco. Aktivacijom načina rada Eco, zaslon i prijenos zvuka potpuno se isključuju radi uštede vremena rada uz bateriju. Kad jedinica za bebu prepozna zvuk, zaslon i zvuk na roditeljskoj jedinici odmah se uključuju. Zvukovi se prenose na roditeljsku jedinicu, a indikatori razine zvuka svijetle zeleno. Sve dok se ne prepozna nikakav zvuk, indikatori razine zvuka ostaju isključeni.



Napomena: Minimalna razina zvuka za aktiviranje zvuka i zaslona definirana je postavkom osjetljivosti.



Kako biste aktivirali način rada Eco, pritisnite gumb „Mode” (Način rada) na bočnoj strani roditeljske jedinice.