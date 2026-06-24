Zašto moja roditeljska jedinica ima kratko vrijeme rada?

2 godine jamstva
Vrijeme rada roditeljske jedinice monitora za bebe može se razlikovati ovisno o odabranim postavkama i načinu upotrebe. U nastavku su navedeni načini za povećanje vremena rada roditeljske jedinice.
Kad je videozaslon neprestano uključen, roditeljska jedinica troši mnogo energije. Kako biste produžili vrijeme rada, aktivirajte način rada Eco na roditeljskoj jedinici.
Kada se aktivira način rada Eco, zaslon i zvuk roditeljske jedinice isključuju se ako se 20 sekundi ne prepozna nikakav zvuk. Indikator Eco svijetli zeleno, označujući da je aktiviran način rada Eco. Aktivacijom načina rada Eco, zaslon i prijenos zvuka potpuno se isključuju radi uštede vremena rada uz bateriju. Kad jedinica za bebu prepozna zvuk, zaslon i zvuk na roditeljskoj jedinici odmah se uključuju. Zvukovi se prenose na roditeljsku jedinicu, a indikatori razine zvuka svijetle zeleno. Sve dok se ne prepozna nikakav zvuk, indikatori razine zvuka ostaju isključeni.
Napomena: Minimalna razina zvuka za aktiviranje zvuka i zaslona definirana je postavkom osjetljivosti.
Kako biste aktivirali način rada Eco, pritisnite gumb „Mode” (Način rada) na bočnoj strani roditeljske jedinice.
Ako je svjetlina postavljena na visoku razinu, roditeljska jedinica troši više energije.
Kako biste podesili svjetlinu zaslona pritisnite lijevi ili desni dio gumba za upravljanje.
Ako je glasnoća postavljena na visoku razinu, roditeljska jedinica troši više energije.
Kako biste podesili glasnoću roditeljske jedinice, pritisnite gornji ili donji dio gumba za upravljanje kako biste podesili glasnoću.
Napomena: Kad je traka glasnoće na minimumu, zvuk je isključen. Roditeljska jedinica prikazuje ikonu za isključivanje zvuka na traci statusa; primat ćete samo upozorenja i videozapise s roditeljske jedinice.
Ako je osjetljivost postavljena na visoku razinu, roditeljska jedinica troši više energije.
Razina osjetljivosti jedinice za bebu određuje što čujete putem roditeljske jedinice. Kada je razina postavljena na visoko, čut ćete mnoge zvukove, uključujući i tihe pozadinske zvukove. Kad je razina osjetljivosti postavljena na nisku razinu, čut ćete samo glasnije zvukove.
Za podešavanje osjetljivosti, pritisnite desni dio gumba za upravljanje kako biste pristupili razinama osjetljivosti. Zatim pritisnite gornji ili donji dio gumba za upravljanje kako biste odabrali željenu razinu osjetljivosti.
Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele: SCD881/26 , SCD891/26 .
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