Kako mogu ukloniti kamenac iz Philips parnog glačala?

S vremenom, u aparatu se može nakupiti kamenac. Što je voda u vašem području tvrđa, to će se nečistoće u obliku kamenca brže nakupljati i stvrdnjavati. Uklanjanjem kamenca iz Philips parnog glačala svakih 1 – 2 mjeseca mogu se spriječiti smeđe mrlje, smeđa voda i curenje. Redovitim čišćenjem aparata osiguravate maksimalnu količinu pare i produžujete mu radni vijek.