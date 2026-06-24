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Kako mogu ukloniti kamenac iz Philips parnog glačala?

Kako biste pronašli model svog Philips parnog glačala i pratili odgovarajuću rutinu uklanjanja kamenca u nastavku (ne za parne postaje), pregledajte korisnički priručnik ili broj modela (npr. DST8050/26, GC4909/60) ispod površine za glačanje, kao što prikazuje slika u nastavku.

broj modela

Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele: DST7022/40 , DST5010/10 , DST2020/30 . Kliknite ovdje da biste prikazali veći broj proizvoda  ›

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