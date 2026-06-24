Kako mogu ukloniti kamenac iz Philips parnog glačala?

2 godine jamstva
Kako biste pronašli model svog Philips parnog glačala i pratili odgovarajuću rutinu uklanjanja kamenca u nastavku (ne za parne postaje), pregledajte korisnički priručnik ili broj modela (npr. DST8050/26, GC4909/60) ispod površine za glačanje, kao što prikazuje slika u nastavku.
S vremenom, u aparatu se može nakupiti kamenac. Što je voda u vašem području tvrđa, to će se nečistoće u obliku kamenca brže nakupljati i stvrdnjavati. Uklanjanjem kamenca iz Philips parnog glačala svakih 1 – 2 mjeseca mogu se spriječiti smeđe mrlje, smeđa voda i curenje. Redovitim čišćenjem aparata osiguravate maksimalnu količinu pare i produžujete mu radni vijek.
Informacije u nastavku odnose se na sva Philips parna glačala.
Informacije u nastavku odnose se samo na: Azur Performer Plus (GC4501, GC4510, GC4511, GC4512, GC4513, GC4514, GC4520, GC4521, GC4522, GC4523) | Azur Pro (GC4880, GC4884, GC4885).
Informacije u nastavku odnose se samo na: Azur Elite (GC503X) | Azur Elite Avanced (GC493X) | Azur (GC490X, GC45XX) | serija 8000 (DST80xx) | serija 7500 (DST75xx) | serija 7000 (DST70xx).
Informacije u nastavku odnose se samo na: Azur Performer Plus (GC4506, GC4515, GC4516, GC4517, GC4518, GC4519, GC4525, GC4526, GC4527, GC4528) | Azur Pro (GC4881, GC4882, GC4886, GC4887, GC4889).
Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele: DST7022/40 , DST5010/10 , DST2020/30 . Kliknite ovdje da biste prikazali veći broj proizvoda ›
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