Kako mogu ukloniti kamenac iz Philips steamer glačala / višenamjenskog rješenja?

Informacije u nastavku odnose se samo na: Serija StyleTouch Pure (GC440, GC442) 8000 (GC800, GC801, GC810).



Napomena: Steamer glačalo treba čistiti od nakupina kamenca približno jednom mjesečno – češće ako je voda u vašem području vrlo tvrda.

Iskopčajte i ostavite da se sasvim ohladi (najmanje 1 sat). Skinite poklopac s oznakom "De-Calc". Držite ga iznad sudopera, izvadite gumeni čep i nježno protresite tako da iscuri voda s ostacima kamenca. Vratite čep i poklopac na mjesto. Ovaj postupak ponovite jednom mjesečno ili više puta ako je potrebno.

Važno: U steamer glačalo nemojte ulijevati vodu, ocat, sredstva za uklanjanje kamenca ili druga kemijska sredstva.