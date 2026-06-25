Kako mogu ukloniti kamenac iz Philips steamer glačala / višenamjenskog rješenja?

2 godine jamstva
Pročitajte članak u nastavku kako biste pronašli model svog Philips steamer glačala / višenamjenskog rješenja i slijedite odgovarajuću rutinu uklanjanja kamenca.
Ručno steamer glačalo:
Kako biste pronašli model svog Philips ručnog steamer glačala i slijedili odgovarajuću rutinu uklanjanja kamenca u nastavku, pregledajte korisnički priručnik ili provjerite broj modela ispod spremnika za vodu, na stražnjoj strani drške ili ispod glave steamer glačala (pogledajte slike A i B). Primjeri brojeva modela su: STH7030/10, GC801/10.
Steamer glačalo s postoljem:
Kako biste pronašli model svog Philips steamer glačala s postoljem i slijedili odgovarajuću rutinu uklanjanja kamenca u nastavku, pregledajte korisnički priručnik ili provjerite broj modela ispod podnožja steamer glačala s postoljem (pogledajte sliku C). Primjeri brojeva modela su: STE3170/80, GC482/27.
S vremenom, u aparatu se može nakupiti kamenac. Što je voda u vašem području tvrđa, to će se nečistoće u obliku kamenca brže nakupljati i stvrdnjavati. Uklanjanjem kamenca iz Philips steamer glačala svaka 1 – 2 mjeseca mogu se spriječiti smeđe mrlje, smeđa voda i curenje. Redovitim čišćenjem aparata osiguravate maksimalnu količinu pare i produžujete mu radni vijek.
Informacije u nastavku odnose se samo na: Serija StyleTouch Pure (GC440, GC442) 8000 (GC800, GC801, GC810).
Napomena: Steamer glačalo treba čistiti od nakupina kamenca približno jednom mjesečno – češće ako je voda u vašem području vrlo tvrda.
Informacije u nastavku odnose se samo na: Serija 7000 (STH7020, STH7030, STH7040, STH7050, STH7060).
Napomena: U slučaju redovite upotrebe, steamer glačalo od ostataka kamenca trebate čistiti približno jednom mjesečno – češće ako je voda u vašem području vrlo tvrda.
Informacije u nastavku odnose se samo na: Višenamjenska serija 8600 (AIS8540) | Višenamjenska serija 8000 (GC628, GC629) | ProTouch (GC610, GC612, GC625, GC626, GC627) | ProTouch 2-u-1 (GC617, GC618).
Zahvaljujući patentiranom dizajnu motora tvrtke Philips ne morate uklanjati kamenac iz aparata. Komadići kamenca automatski će se odvojiti i nataložiti u podnožju uređaja. Posebno smo dizajnirali taj prostor za kamenac kako ne biste morali poduzimati nikakve daljnje radnje.
Možete glačati koliko želite s običnom vodom iz slavine ili s destiliranom/deminaliziranom vodom ako živite u području s tvrdom vodom (možete upotrijebiti i 50 % demineraliziranu vodu pomiješanu s vodom iz slavine).
Informacije u nastavku odnose se samo na: DailyTouch (GC502, GC503, GC504, GC506).
Informacije u nastavku odnose se samo na: EasyTouch (GC48x, GC499, GC50x), EasyTouch Plus (GC51x i GC52x), ComfortTouch (GC55x), ComfortTouch Plus (GC558), ComfortTouch Advanced (GC57x), serija 3000 (STE31xx).
Informacije u nastavku odnose se samo na: CompactTouch (GC410, GC420, GC430).
Napomena: U slučaju redovite upotrebe, steamer glačalo trebate čistiti od kamenca svaka 2 tjedna.
Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele: STE3160/30 , STE3150/20 , STE3180/30 . Kliknite ovdje da biste prikazali veći broj proizvoda ›
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