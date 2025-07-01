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Kako mogu promijeniti način četkanja u aplikaciji Sonicare?

Način četkanja vaše četkice za zube možete promijeniti u aplikaciji Sonicare. Evo kako: 

1. Otvorite aplikaciju Sonicare. 

2. Na zaslonu prije četkanja dodirnite gumb ^ kako biste proširili postavke četkice za zube. 

3. Dodirnite okvir načina rada. Prikazat će se trenutačni način rada i razne opcije koje možete odabrati. 

4. Dodirnite krug pokraj načina rada koji želite upotrijebiti. 

5, Na zaslonu ažuriranja prikazat će se kvačica koja naznačuje da je način rada uspješno promijenjen. 

6. Dodirnite strelicu < kako biste započeli četkanje u novom načinu rada. 

Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele: HX9992/11 , HX9992/12 .

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