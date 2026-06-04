2 godine jamstva
Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele: HX6836/24 , HX3792/12 , HX3792/11 . Kliknite ovdje da biste prikazali veći broj proizvoda ›
Mogu li svoj punjač Sonicare upotrebljavati s drugim četkicama?
Kako mogu registrirati četkicu za zube Sonicare?
Kako funkcioniraju povratne informacije senzora za pritisak na mojoj četkici za zube Sonicare?
Koje načine četkanja ima moja četkica za zube Sonicare?
Kako mogu omogućiti ili onemogućiti senzor pritiska na četkici Sonicare?