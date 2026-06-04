Philips podrška Kako mogu registrirati četkicu za zube Sonicare?

Kad registrirate četkicu za zube Sonicare, možete provjeriti ima li posebnih ponuda. Četkicu za zube možete registrirati na web-stranici Philips.com ili u aplikaciji Sonicare. Četkicu za zube možete registrirati putem aplikacije samo ako imate četkicu za zube koja podržava aplikaciju.

Registrirajte svoj proizvod na web-stranici Philips.com Prijavite se na svoj My Philips račun ili izradite novi račun. Nakon prijave pritisnite „Registracija proizvoda“ i slijedite upute. Registrirajte svoj proizvod putem aplikacije Sonicare Prijavite se u svoj My Philips račun u aplikaciji. Povežite četkicu za zube i aplikaciju putem Bluetooth veze. Nakon povezivanja pritisnite tri točke u donjem desnom kutu. U izborniku odaberite „Moji proizvodi“. Pritisnite „Registriraj moj proizvod“ i slijedite upute.