Philips podrška U kojim je državama dostupna aplikacija Sonicare?

Aplikacije Sonicare i Sonicare For Kids dostupne su za Android i iOS. Na popisu u nastavku prikazuje se je li aplikacija dostupna u vašoj državi.

Aplikacija Sonicare For Kids dostupna je u Bjelorusiji. Nije dostupna u Grčkoj, Kuvajtu, Portugalu, Saudijskoj Arabiji, Srbiji, Kazakstanu, Izraelu, Turskoj i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Sjeverna Amerika Europa Bliski istok Azija-Pacifik Afrika Kanada Austrija Kuvajt Australija Južna Afrika Sjedinjene Američke Države Belgija Saudijska Arabija Kina Meksiko Bugarska Ujedinjeni Arapski Emirati Japan Hrvatska Malezija Republika Češka Novi Zeland Danska Singapur Estonija Južna Koreja Finska Tajland Francuska Njemačka Grčka Mađarska Irska Italija Latvija Litva Luksemburg Nizozemska Norveška Poljska Portugal Rumunjska Rusija Srbija Slovačka Slovenija Španjolska Švedska Švicarska Ukrajina Ujedinjeno Kraljevstvo

Kazakstan

Izrael

Turska

