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U kojim je državama dostupna aplikacija Sonicare?

Aplikacije Sonicare i Sonicare For Kids dostupne su za Android i iOS. Na popisu u nastavku prikazuje se je li aplikacija dostupna u vašoj državi.  

Aplikacija Sonicare For Kids dostupna je u Bjelorusiji. Nije dostupna u Grčkoj, Kuvajtu, Portugalu, Saudijskoj Arabiji, Srbiji, Kazakstanu, Izraelu, Turskoj i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. 

 

Sjeverna Amerika 

Europa 

Bliski istok 

Azija-Pacifik 

Afrika

Kanada 

Austrija 

Kuvajt 

Australija 

Južna Afrika

Sjedinjene Američke Države 

Belgija 

Saudijska Arabija 

Kina 

 

Meksiko

Bugarska 

Ujedinjeni Arapski Emirati 

Japan

 

 

Hrvatska 

 

Malezija

 

 

Republika Češka 

 

Novi Zeland

 

 

Danska 

 

Singapur 

 

Estonija 

 

Južna Koreja

 

 

Finska  

 

Tajland 

 

Francuska 

 

 

 

Njemačka  

 

 

 

 

Grčka 

 

 

 

Mađarska 

 

 

 

 

Irska 

 

 

 

 

Italija 

 

 

 

 

Latvija 

 

 

 

 

Litva 

 

 

 

 

Luksemburg 

 

 

 

 

Nizozemska 

 

 

 

 

Norveška 

 

 

 

 

Poljska 

 

 

 

 

Portugal 

 

 

 

 

Rumunjska 

 

 

 

 

Rusija 

 

 

 

 

Srbija

 

 

 

 

Slovačka 

 

 

 

 

Slovenija  

 

 

 

 

Španjolska  

 

 

 

 

Švedska 

 

 

 

 

Švicarska 

 

 

 

 

Ukrajina 

 

 

 
 Ujedinjeno Kraljevstvo  
 		 
 Kazakstan
 		   
 Izrael
 		   
 Turska
 		   

Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele: HX6836/24 , HX7410/02 , HX7411/02 . Kliknite ovdje da biste prikazali veći broj proizvoda  ›

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