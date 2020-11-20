Registrirajte svoj uređaj i započnite koristiti aplikaciju Lumea IPL.
Autor Philips
11/20/2020
2-5 min. čitanja
Pružajući vodstvo i podršku u koracima, aplikacija pomaže razviti pouzdanje u tretmane. Također možete oblikovati osobni plan za tretmane, pratiti tretmane i datume, primati podsjetnike i provjeravati postavke uređaja.
Whether you are looking for facial, hair care or hair removal beauty solutions – Philips has everything you need.
Prijavite se kako biste dobivali informacije i registrirajte uređaj Lumea unutar 90 dana. Produženo jamstvo samo za proizvode Lumea koji započinju s BRI9 ili SC199, isključujući BRI956/05.