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Registrirajte svoj uređaj i započnite koristiti aplikaciju Lumea IPL.

Najbolje iskoristite svoj novi aparat Lumea IPL

Autor Philips

11/20/2020

2-5 min. čitanja

Žene s IPL Lumea uređajem

Na prvi pogled

  • Preuzmite aplikaciju Lumea IPL app za pomoć pri svakom koraku
  • Osigurajte dodatnu godinu jamstva1

Preuzmite aplikaciju Lumea IPL app za pomoć pri svakom koraku

Pružajući vodstvo i podršku u koracima, aplikacija pomaže razviti pouzdanje u tretmane. Također možete oblikovati osobni plan za tretmane, pratiti tretmane i datume, primati podsjetnike i provjeravati postavke uređaja.

Lumea-ipl-app

Osigurajte dodatnu godinu jamstva1

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Upozorenja

  1. Prijavite se kako biste dobivali informacije i registrirajte uređaj Lumea unutar 90 dana. Produženo jamstvo samo za proizvode Lumea koji započinju s BRI9 ili SC199, isključujući BRI956/05. 