Terms of use IPL Lumea app

Hvala na zanimanju za Lumea IPL App! Ovaj Philips Lumea IPL App nudi Philips International B.V., Amstelplein 2, 1096 BC Amsterdam, The Netherlands. Potičemo vas da koristite aplikaciju kao osobnu pomoć za aparat Lumea, no trebate imati na umu samo nekoliko pravila i ograničenja!

Prednosti aplikacije:

Pružanje informacija o proizvodima Philips Lumea Omogućavanje komunikacije s tvrtkom Philips za pitanja koja se tiču aparata Lumea Pomoć u postavljanju aparata radi postizanja najboljih rezultata za vašu nijansu kože i boju dlačica Praćenje prethodnih i budućih tretmana u jasnom rasporedu tretmana Podsjetnik za buduće tretmane u obliku obavijesti Predlažemo da nastavite čitati; uporabom ove aplikacije, prihvaćate odredbe u nastavku.

Druge stvari koje trebate znati o ovoj aplikaciji:

Privatnost: Imajte na umu da za aplikaciju vrijedi zasebna izjava o privatnosti. Potičemo vas da pročitate tu izjavu.

Licenca: Aplikaciju možete koristiti u opisane svrhe.

Treće strane: Postoji mogućnost da ćete prilikom uporabe ove aplikacije (također) koristiti i uslugu, preuzeti dio softvera ili kupiti robu treće strane. Napominjemo da te treće strane mogu imati vlastita primjenjiva pravila i ograničenja, zasebno od ovih uvjeta uporabe.

Jamstva: Naš je cilj pružiti vam odličnu aplikaciju i korisnički doživljaj njezine uporabe. Imajte na umu da vam aplikaciju pružamo samo "kakva jest". Iako bismo to rado učinili, žao nam je, ali ne možemo jamčiti ništa o aplikaciji niti o njezinom sadržaju.

Odgovornost: Bez obzira na vjeru koju imamo u svoju aplikaciju, uvijek postoji mogućnost da nešto ne radi kako bi trebalo. U nesretnom slučaju da aplikacija ne radi ili da se neki sadržaj izgubi, prihvatite naše najiskrenije isprike. Svakako razumijemo da vas dovodi u nezgodan položaj. Nažalost, ne možemo prihvatiti nikakvu odgovornost za bilo kakva oštećenja nastala kao rezultat vaše uporabe aplikacije. NI U KOJEM SLUČAJU NISMO ODGOVORNI ZA IZNOSE KOJI PREMAŠUJU PLAĆENE NAKNADE POVEZANE S APLIKACIJOM.

Korisnički sadržaj: Zatražit će se da odaberete nijansu svoje kože i boju dlačica. Na temelju vašeg unosa aplikacija će preporučiti najbolje postavke proizvoda. Aplikacija će pratiti prethodne i buduće tretmane, na temelju vašeg unosa. Ovaj korisnički sadržaj neće se javno dijeliti.

Neovlašteno otključani uređaji: Ova aplikacija nije namijenjena za upotrebu na uređajima čiji operacijski sustav više ne odgovara zadanom standardnome ("neovlašteno otključani uređaji"). Potvrđujete da nećete pokušavati instalirati ili upotrebljavati aplikaciju na neovlašteno otključanom uređaju. Pokušate li instalirati ili upotrebljavati aplikaciju na neovlašteno otključanom uređaju, to će se smatrati kršenjem ovih uvjeta i može rezultirati ukidanjem računa, bez povrata novca, prema nahođenju tvrtke Philips. Tvrtka Philips neće snositi odgovornost za oštećenja nastala upotrebom neovlašteno otključanih uređaja.

Nadležnost: Za ove uvjete uporabe vrijede zakoni Nizozemske te će se oni shvatiti i tumačiti sukladno njima, bez obzira na sukobe zakonskih propisa.

Uživajte!