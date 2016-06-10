Lumea IPL App

Više o tome kako Facebook upotrebljava informacije možete saznati ako pročitate njihova pravila za zaštitu privatnosti. Facebook može obrađivati te informacije u državama izvan vaše države koje možda ne pružaju odgovarajuću zaštitu osobnih podataka u skladu s Uredbom (EU) 2016/679.



Podatke vašeg računa upotrebljavamo za izrađivanje vašeg računa i upravljanje njime te pružanje personaliziranih Usluga. Svoj račun možete upotrebljavati za sigurnu prijavu u aplikaciju. Ako kreirate Philips račun za prijavu u aplikaciju, poslat ćemo vam e-poruku dobrodošlice kako bismo potvrdili vaše korisničko ime i lozinku, komunicirali s vama radi odgovora na upite, slali vam obavijesti koje se tiču isključivo usluge ili izravne marketinške komunikacije u slučaju da to prihvatite. Svoj Philips račun možete upotrebljavati i kako biste naručili ili registrirali proizvod ili uslugu tvrtke Philips, sudjelovali u promociji ili igri, sudjelovali u aktivnosti društvene mreže povezane s promocijom tvrtke Philips (npr. odabirom „sviđanja“ ili „dijeljenja“) i sudjelovali u anketama ili testiranjima proizvoda.



Analitički podaci



Ako date suglasnost, pomoći ćete nam da poboljšamo aplikaciju i povezane proizvode (kao i da razvijemo nova rješenja za osobno zdravlje!) na temelju podataka koje pratimo i prikupljamo prilikom upotrebe naših usluga. Te uvide možemo upotrebljavati i za daljnju personalizaciju svojih usluga. Obrađeni podaci uključuju podatke koje ste dali prilikom uporabe aplikacije, identifikatore mobilnih uređaja, podatke o sesiji i uporabi, operacijski sustav, model, informacije o mreži i (maskirane) IP adrese te informacije o aplikaciji, kao što su naziv aplikacije, verzija, uporaba i događaji, posjećene stranice i informacije o sesiji. Možemo upotrebljavati kolačiće, oznake i/ili slične tehnologije te davatelje usluga koji obrađuju vaše podatke u naše ime i prema našim uputama. Vaše podatke možemo kombinirati, objediniti, davati im pseudonime ili ih učiniti anonimnima u svrhu statistike, analitike i personalizacije. Dodatne pojedinosti možete pronaći u postavkama aplikacije.



Podaci o kolačićima



Obrađujemo informacije s vašeg mobilnog uređaja i upotrebljavamo kolačiće, oznake, piksele ili slične tehnologije („Kolačići“) kako bismo pružili svoje Usluge. Naši Kolačići omogućuju nam da prepoznamo vaš mobilni uređaj te prikupljamo informacije i osobne podatke u skladu s ovom obavijesti. Informacije koje obrađujemo mogu obuhvaćati podatke vašeg mobilnog uređaja (kao što su jedinstveni identifikatori, podaci o sesiji i uporabi, operacijski sustav, model, operater, informacije o mreži i IP adrese) i informacije o aplikaciji (kao što su naziv aplikacije, verzija, uporaba i događaji, posjećene stranice i informacije o sesiji). Te informacije možemo upotrebljavati i za prikaz sadržaja specifičnih za državu (uključujući informacije na vašem lokalnom jeziku).



Marketinški podaci



Ako pristanete na primanje promotivnih materijala o proizvodima, uslugama, događanjima i promocijama tvrtke Philips koji bi vam mogli biti relevantni na temelju vaših preferencija i ponašanja na mreži, možemo vam slati marketinške i promotivne materijale e-poštom, telefonom i drugim digitalnim kanalima kao što su aplikacije za mobilne uređaje i društvene mreže. Kako bismo komunikaciju mogli prilagoditi vašim preferencijama i ponašanju te vam pružiti relevantniji i prilagođeniji doživljaj, možemo analizirati i kombinirati vaše osobne podatke. U bilo kojem trenutku možete poništiti tu komunikaciju i otkazati predbilježbu na nju.



Podaci o anketama i istraživanju



Možemo vas pozvati da ispunite ankete ili se pridružite istraživačkim studijama. Osobni podaci koje prikupljamo obuhvaćaju vaše odgovore, koji se mogu odnositi na vaše mišljenje i iskustvo prilikom interakcije s našim Uslugama ili uslugama treće strane, kao i informacije o vašim rutinama za brigu o ljepoti i uklanjanje dlačica ili o bilo kojim drugim temama o osobnom zdravlju. Podatke ankete možemo obraditi u kombinaciji s analitičkim podacima koje prikupljamo kad upotrebljavate aplikaciju. Te podatke upotrebljavamo kako bismo stekli razumijevanje svojih korisnika i te uvide upotrijebili za poboljšanje aplikacija i usluga tvrtke Philips koje se tiču brige o ljepoti. Kako bismo to učinili, analiziramo i objedinjujemo vaše informacije i odgovore. Neke od tih projekata možemo pokrenuti anonimno, a u tom slučaju nećemo prikupljati osobne podatke. U bilo kojem slučaju, kad god se pridružite ovim projektima, dobit ćete dodatne informacije o načinu rukovanja podacima.



Podaci o povratnim informacijama



Možemo zatražiti povratne informacije o vašem Lumea iskustvu. U nekim ćemo slučajevima zatražiti dopuštenje za objavu vašeg imena i povratnih informacija u aplikaciji kako bismo pomogli drugim korisnicima. Osim ako vam ne kažemo drukčije, nemojte nam otkrivati nikakve osjetljive osobne podatke, kao što su OIB te informacije koje se tiču rasnog ili etničkog podrijetla, političkog opredjeljenja, religijskih, filozofskih ili drugih vjerovanja, zdravstvenog stanja, seksualnog života ili seksualne orijentacije, biometrijskih ili genetičkih svojstava, kažnjavanja ili članstva u sindikatu. Uvijek možete zatražiti da izbrišemo vaše povratne informacije u bilo kojem trenutku.



Podaci korisničke podrške



Možete nam dati informacije koje se tiču vaše uporabe naših Usluga, uključujući i vašu interakciju s tvrtkom Philips i način na koji vas možemo kontaktirati kako bismo vam pružili korisničku podršku. Pružamo svoje Usluge i upravljamo njima, a to obuhvaća pružanje korisničke podrške te poboljšanje, popravljanje i prilagođavanje Usluga. Vaše podatke upotrebljavamo i kako bismo vam odgovorili kad nas kontaktirate.



Kombinirani podaci



Možemo kombinirati osobne podatke, uključujući podatke o računu, druge podatke koje nam date, podatke o uređaju, kolačiće, podatke o lokaciji, podatke prikupljene tijekom interakcija s digitalnim kanalima tvrtke Philips i uporabe tih kanala, kao što su društvene mreže, web-mjesta, e-pošta, aplikacije i povezani proizvodi, IP adresa, kolačići, informacije o uređaju, komunikacija koju pritisnete ili dodirnete, detalji o lokaciji i web-mjesta koja posjetite. Ovisno o vašim odabirima, možemo analizirati vaše kombinirane podatke kako bismo vam pružili Usluge, primjerice kako bismo vam pružili uvid u tretmane za uklanjanje dlačica i pružili personalizirani sadržaj, poruke i savjete u skladu s ovom obavijesti. Možemo upotrebljavati ove podatke radi poboljšanja sadržaja, funkcionalnosti i iskoristivosti aplikacije i Usluga, kao i radi razvoja novih proizvoda i usluga u domeni brige o ljepoti.



Podaci ocjena i recenzija



Ako napišete recenziju ili ocijenite aplikaciju u trgovinama aplikacijama, možemo obraditi te informacije kako bismo odgovorili na vaše komentare i pitanja, razumjeli kako se osjećate prilikom upotrebe aplikacije, upoznali se s općom percepcijom aplikacije i naše robne marke te upotrijebili te uvide za poboljšanje aplikacije. Možemo vidjeti samo korisničko ime, ocjene, komentare i sve druge pojedinosti u trgovini aplikacija koje odlučite podijeliti s nama ili učiniti javno dostupnima. Osim u slučaju da to od nas zatražite, te informacije ne povezujemo s vašim vjerodajnicama za račun niti bilo kojim drugim informacijama o vama koje imamo. Kad vam treba korisnička podrška, možemo upotrijebiti vaše podatke za praćenje vašeg slučaja i voditi vas kroz postupak korisničke podrške u skladu s ovom obavijesti.



Dopuštenja



Aplikacija može zatražiti dopuštenje za pristup mogućnostima pohrane mobilnog uređaja, senzorima ili drugim značajkama. Treba nam pristup kad je to nužno za pružanje Usluga na način opisan u nastavku.

