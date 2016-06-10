Lumea IPL App

Aplikacija Philips Lumea IPL pomaže vam u upravljanju tretmanima uklanjanja dlačica i ciljevima prilikom uporabe IPL uređaja Lumea („Uređaj“) i pruža vam prilagođene savjete za ljepotu i uklanjanje dlačica („Usluge“).
Svrha ove Obavijesti o privatnosti je pomoći vam u razumijevanju naših praksi koje se tiču privatnosti kad upotrebljavate naše Usluge, uključujući informacije o tome koje podatke prikupljamo, zašto ih prikupljamo i što radimo s njima, kao i vaša individualna prava.
Ova Obavijest o privatnosti odnosi se na osobne podatke koje je obradila aplikacija, a koje kontrolira tvrtka Philips Consumer Lifestyle B.V. ili bilo koja od njezinih podružnica ili povezanih tvrtki („Philips“, „naš“, „mi“ ili „nas“).
Koje informacije i osobne podatke prikupljamo i u koju svrhu?
Kao što je opisano u nastavku, informacije i osobne podatke obrađujemo kad pružamo svoje Usluge, što obuhvaća vaš pristup aplikaciji te njezino preuzimanje i instaliranje. Te osobne podatke možemo obrađivati, na temelju vaše suglasnosti ili ako to zatražite jer je nužno prema ugovoru, za upravljanje Uslugama te njihovo pružanje, poboljšanje, prilagođavanje i podržavanje, kao i ponudu naših Usluga na tržištu na temelju našeg legitimnog interesa ili kako bismo zadovoljili zakonsku obvezu kojoj možda podliježemo. Ako ne želite da obrađujemo vaše osobne podatke, možda nećete moći upotrebljavati Usluge.
Osjetljivi osobni podaci
Prije prikupljanja osjetljivih osobnih podataka obavijestit ćemo vas i zatražiti vašu izričitu suglasnost. Ovisno o vašim izborima, dopuštamo vam da na svoj račun sigurno spremate pojedinosti o uklanjanju dlačica i brizi za ljepotu kako biste ih lako mogli ponovo spremiti ako aplikaciju instalirate na drugi uređaj. Vaše podatke upotrebljavamo i za pružanje prilagođenog doživljaja brige o ljepoti i uklanjanja dlačica putem, na primjer, prilagođenih programa za obučavanje, podsjetnika i drugih usluga. Obrađeni podaci obuhvaćaju:
Na temelju vaših postavki možemo vam slati poruke e-pošte, izravne obavijesti, sadržaj i poruke u aplikaciji. Vaše podatke možemo kombinirati, objediniti, davati im pseudonime ili ih učiniti anonimnima u svrhu personalizacije. Podaci o računu Vaše osobne podatke prikupljamo kad izradite račun. U aplikaciju se možete prijaviti s pomoću Philips računa ili profila društvenih mreža, uključujući Apple račun. Ako se odlučite prijaviti putem društvenih mreža, osobni podaci koje prikupljamo mogu obuhvaćati vaš osnovni javni profil (npr. profilnu fotografiju, identifikator, spol, URL profila, datum rođenja, početnu stranicu i lokaciju) i vašu adresu e-pošte u svrhe provjere autentičnosti. U tom slučaju, vaš davatelj društvene mreže može prikupljati informacije o tome da upotrebljavate aplikaciju i prijavljujete se upotrebom računa društvene mreže. Pročitajte obavijest o privatnosti svog davatelja društvene mreže (npr. Facebook, Google, Apple) kako biste saznali više o njihovim pravilima privatnosti. Ranije verzije aplikacije omogućuju vam da upotrebljavate Facebook SDK za prijavu, što Facebooku omogućuje obradu sljedećih informacija:
Osobni podaci koje prikupljamo mogu obuhvaćati vaše korisničko ime, ime, adresu e-pošte, državu, jezik, lozinku i demografske informacije kao što su spol (nije obavezno). Obrađujemo i informacije o vašoj uporabi aplikacije, uključujući pojedinosti o sesiji, prijavi i provjeri autentičnosti, koje upotrebljavamo za upravljanje vašim računom.
Na temelju vaših postavki možemo vam slati poruke e-pošte, izravne obavijesti, sadržaj i poruke u aplikaciji. Vaše podatke možemo kombinirati, objediniti, davati im pseudonime ili ih učiniti anonimnima u svrhu personalizacije.
Podaci o računu
Vaše osobne podatke prikupljamo kad izradite račun. U aplikaciju se možete prijaviti s pomoću Philips računa ili profila društvenih mreža, uključujući Apple račun.
Ako se odlučite prijaviti putem društvenih mreža, osobni podaci koje prikupljamo mogu obuhvaćati vaš osnovni javni profil (npr. profilnu fotografiju, identifikator, spol, URL profila, datum rođenja, početnu stranicu i lokaciju) i vašu adresu e-pošte u svrhe provjere autentičnosti. U tom slučaju, vaš davatelj društvene mreže može prikupljati informacije o tome da upotrebljavate aplikaciju i prijavljujete se upotrebom računa društvene mreže. Pročitajte obavijest o privatnosti svog davatelja društvene mreže (npr. Facebook, Google, Apple) kako biste saznali više o njihovim pravilima privatnosti.
Ranije verzije aplikacije omogućuju vam da upotrebljavate Facebook SDK za prijavu, što Facebooku omogućuje obradu sljedećih informacija:
Više o tome kako Facebook upotrebljava informacije možete saznati ako pročitate njihova pravila za zaštitu privatnosti. Facebook može obrađivati te informacije u državama izvan vaše države koje možda ne pružaju odgovarajuću zaštitu osobnih podataka u skladu s Uredbom (EU) 2016/679.
Podatke vašeg računa upotrebljavamo za izrađivanje vašeg računa i upravljanje njime te pružanje personaliziranih Usluga. Svoj račun možete upotrebljavati za sigurnu prijavu u aplikaciju. Ako kreirate Philips račun za prijavu u aplikaciju, poslat ćemo vam e-poruku dobrodošlice kako bismo potvrdili vaše korisničko ime i lozinku, komunicirali s vama radi odgovora na upite, slali vam obavijesti koje se tiču isključivo usluge ili izravne marketinške komunikacije u slučaju da to prihvatite. Svoj Philips račun možete upotrebljavati i kako biste naručili ili registrirali proizvod ili uslugu tvrtke Philips, sudjelovali u promociji ili igri, sudjelovali u aktivnosti društvene mreže povezane s promocijom tvrtke Philips (npr. odabirom „sviđanja“ ili „dijeljenja“) i sudjelovali u anketama ili testiranjima proizvoda.
Analitički podaci
Ako date suglasnost, pomoći ćete nam da poboljšamo aplikaciju i povezane proizvode (kao i da razvijemo nova rješenja za osobno zdravlje!) na temelju podataka koje pratimo i prikupljamo prilikom upotrebe naših usluga. Te uvide možemo upotrebljavati i za daljnju personalizaciju svojih usluga. Obrađeni podaci uključuju podatke koje ste dali prilikom uporabe aplikacije, identifikatore mobilnih uređaja, podatke o sesiji i uporabi, operacijski sustav, model, informacije o mreži i (maskirane) IP adrese te informacije o aplikaciji, kao što su naziv aplikacije, verzija, uporaba i događaji, posjećene stranice i informacije o sesiji. Možemo upotrebljavati kolačiće, oznake i/ili slične tehnologije te davatelje usluga koji obrađuju vaše podatke u naše ime i prema našim uputama. Vaše podatke možemo kombinirati, objediniti, davati im pseudonime ili ih učiniti anonimnima u svrhu statistike, analitike i personalizacije. Dodatne pojedinosti možete pronaći u postavkama aplikacije.
Podaci o kolačićima
Obrađujemo informacije s vašeg mobilnog uređaja i upotrebljavamo kolačiće, oznake, piksele ili slične tehnologije („Kolačići“) kako bismo pružili svoje Usluge. Naši Kolačići omogućuju nam da prepoznamo vaš mobilni uređaj te prikupljamo informacije i osobne podatke u skladu s ovom obavijesti. Informacije koje obrađujemo mogu obuhvaćati podatke vašeg mobilnog uređaja (kao što su jedinstveni identifikatori, podaci o sesiji i uporabi, operacijski sustav, model, operater, informacije o mreži i IP adrese) i informacije o aplikaciji (kao što su naziv aplikacije, verzija, uporaba i događaji, posjećene stranice i informacije o sesiji). Te informacije možemo upotrebljavati i za prikaz sadržaja specifičnih za državu (uključujući informacije na vašem lokalnom jeziku).
Marketinški podaci
Ako pristanete na primanje promotivnih materijala o proizvodima, uslugama, događanjima i promocijama tvrtke Philips koji bi vam mogli biti relevantni na temelju vaših preferencija i ponašanja na mreži, možemo vam slati marketinške i promotivne materijale e-poštom, telefonom i drugim digitalnim kanalima kao što su aplikacije za mobilne uređaje i društvene mreže. Kako bismo komunikaciju mogli prilagoditi vašim preferencijama i ponašanju te vam pružiti relevantniji i prilagođeniji doživljaj, možemo analizirati i kombinirati vaše osobne podatke. U bilo kojem trenutku možete poništiti tu komunikaciju i otkazati predbilježbu na nju.
Podaci o anketama i istraživanju
Možemo vas pozvati da ispunite ankete ili se pridružite istraživačkim studijama. Osobni podaci koje prikupljamo obuhvaćaju vaše odgovore, koji se mogu odnositi na vaše mišljenje i iskustvo prilikom interakcije s našim Uslugama ili uslugama treće strane, kao i informacije o vašim rutinama za brigu o ljepoti i uklanjanje dlačica ili o bilo kojim drugim temama o osobnom zdravlju. Podatke ankete možemo obraditi u kombinaciji s analitičkim podacima koje prikupljamo kad upotrebljavate aplikaciju. Te podatke upotrebljavamo kako bismo stekli razumijevanje svojih korisnika i te uvide upotrijebili za poboljšanje aplikacija i usluga tvrtke Philips koje se tiču brige o ljepoti. Kako bismo to učinili, analiziramo i objedinjujemo vaše informacije i odgovore. Neke od tih projekata možemo pokrenuti anonimno, a u tom slučaju nećemo prikupljati osobne podatke. U bilo kojem slučaju, kad god se pridružite ovim projektima, dobit ćete dodatne informacije o načinu rukovanja podacima.
Podaci o povratnim informacijama
Možemo zatražiti povratne informacije o vašem Lumea iskustvu. U nekim ćemo slučajevima zatražiti dopuštenje za objavu vašeg imena i povratnih informacija u aplikaciji kako bismo pomogli drugim korisnicima. Osim ako vam ne kažemo drukčije, nemojte nam otkrivati nikakve osjetljive osobne podatke, kao što su OIB te informacije koje se tiču rasnog ili etničkog podrijetla, političkog opredjeljenja, religijskih, filozofskih ili drugih vjerovanja, zdravstvenog stanja, seksualnog života ili seksualne orijentacije, biometrijskih ili genetičkih svojstava, kažnjavanja ili članstva u sindikatu. Uvijek možete zatražiti da izbrišemo vaše povratne informacije u bilo kojem trenutku.
Podaci korisničke podrške
Možete nam dati informacije koje se tiču vaše uporabe naših Usluga, uključujući i vašu interakciju s tvrtkom Philips i način na koji vas možemo kontaktirati kako bismo vam pružili korisničku podršku. Pružamo svoje Usluge i upravljamo njima, a to obuhvaća pružanje korisničke podrške te poboljšanje, popravljanje i prilagođavanje Usluga. Vaše podatke upotrebljavamo i kako bismo vam odgovorili kad nas kontaktirate.
Kombinirani podaci
Možemo kombinirati osobne podatke, uključujući podatke o računu, druge podatke koje nam date, podatke o uređaju, kolačiće, podatke o lokaciji, podatke prikupljene tijekom interakcija s digitalnim kanalima tvrtke Philips i uporabe tih kanala, kao što su društvene mreže, web-mjesta, e-pošta, aplikacije i povezani proizvodi, IP adresa, kolačići, informacije o uređaju, komunikacija koju pritisnete ili dodirnete, detalji o lokaciji i web-mjesta koja posjetite. Ovisno o vašim odabirima, možemo analizirati vaše kombinirane podatke kako bismo vam pružili Usluge, primjerice kako bismo vam pružili uvid u tretmane za uklanjanje dlačica i pružili personalizirani sadržaj, poruke i savjete u skladu s ovom obavijesti. Možemo upotrebljavati ove podatke radi poboljšanja sadržaja, funkcionalnosti i iskoristivosti aplikacije i Usluga, kao i radi razvoja novih proizvoda i usluga u domeni brige o ljepoti.
Podaci ocjena i recenzija
Ako napišete recenziju ili ocijenite aplikaciju u trgovinama aplikacijama, možemo obraditi te informacije kako bismo odgovorili na vaše komentare i pitanja, razumjeli kako se osjećate prilikom upotrebe aplikacije, upoznali se s općom percepcijom aplikacije i naše robne marke te upotrijebili te uvide za poboljšanje aplikacije. Možemo vidjeti samo korisničko ime, ocjene, komentare i sve druge pojedinosti u trgovini aplikacija koje odlučite podijeliti s nama ili učiniti javno dostupnima. Osim u slučaju da to od nas zatražite, te informacije ne povezujemo s vašim vjerodajnicama za račun niti bilo kojim drugim informacijama o vama koje imamo. Kad vam treba korisnička podrška, možemo upotrijebiti vaše podatke za praćenje vašeg slučaja i voditi vas kroz postupak korisničke podrške u skladu s ovom obavijesti.
Dopuštenja
Aplikacija može zatražiti dopuštenje za pristup mogućnostima pohrane mobilnog uređaja, senzorima ili drugim značajkama. Treba nam pristup kad je to nužno za pružanje Usluga na način opisan u nastavku.
U nekim slučajevima vaš operacijski sustav može zatražiti dopuštenja koja su potrebna vašem mobilnom uređaju iz tehničkih razloga, ali ih tvrtka Philips ne kontrolira ili ne upotrebljava. Nećemo prikupljati podatke povezane s takvim dopuštenjima osim ako to nije potrebno za pružanje usluga u skladu s ovom obavijesti.
Ta dopuštenja u bilo kojem trenutku možete blokirati ili opozvati u postavkama operacijskog sustava.
Dijeljenje osobnih podataka s drugima
Philips može otkriti vaše osobne podatke davateljima usluga treće strane, poslovnim partnerima ili ostalim trećim stranama sukladno ovoj Obavijesti o privatnosti i/ili primjenjivom zakonu.
Podružnice
Vaše podatke možemo podijeliti s drugim entitetima tvrtke Philips koji su dio grupe Philips. Na primjer, neki entiteti tvrtke Philips mogu nam pomoći u upravljanju infrastrukturom aplikacije ili upravljanju vašim upitima. Podatke će obrađivati samo osobe kojima je strogo potreban pristup za obavljanje njihovih zadataka.
Davatelji usluga
Surađujemo i s davateljima usluga treće strane koji nam pomažu u pružanju, poboljšanju, razumijevanju i prilagođavanju naše aplikacije te upravljanju njome, pružanju podrške za nju i njezinoj prodaji. Vaše osobne podatke možemo dijeliti sa sljedećim davateljima usluga:
Philips od svojih davatelja usluga zahtijeva adekvatnu razinu zaštite osobnih podataka sličnu razini koju i sami pružamo. Od svojih davatelja usluga zahtijevamo da obrađuju osobne podatke samo sukladno našim uputama i samo u specifične svrhe koje su navedene, da imaju pristup minimalnoj količini podataka koju trebaju za pružanje specifične usluge i da zaštite sigurnost osobnih podataka.
Druge treće strane
Philips može i surađivati s trećim stranama koje obrađuju informacije ili osobne podatke u vlastite svrhe. Pažljivo pročitajte njihove obavijesti o privatnosti jer vas informiraju o praksama koje se tiču privatnosti, uključujući vrstu osobnih podataka koje prikupljaju te način na koji ih upotrebljavaju, obrađuju i štite.
Ako Philips podijeli informacije ili osobne podatke s trećom stranom koja ih upotrebljava u vlastite svrhe, Philips će se pobrinuti da vas obavijesti i/ili dobije vašu suglasnost sukladno primjenjivim zakonima prije nego što podijeli vaše osobne podatke.
Može se dogoditi da Philips proda poslovni odjel ili neki njegov dio drugoj tvrtki. Takav prijenos vlasništva može uključivati i prijenos vaših osobnih podataka izravno vezanih uz taj dio poslovanja tvrtki kupcu. Sva svoja prava i obveze prema ovoj Obavijesti o privatnosti tvrtka Philips slobodno može dodijeliti bilo kojoj od svojih podružnica po pitanju spajanja, preuzimanja, promjene strukture ili prodaje sredstava, ili sukladno zakonskom djelovanju ili na neki drugi način, a osobne podatke možemo prenijeti bilo kojoj svojoj podružnici, sljednim entitetima ili novom vlasniku.
Kad to zahtijeva zakon ili ako je potrebno za zaštitu naših prava, možemo podijeliti vaše podatke s javnim i vladinim tijelima.
Prijenos izvan granica
Vaši osobni podaci mogu se pohraniti i obrađivati u bilo kojoj državi u kojoj imamo resurse ili u kojoj angažiramo davatelje usluga. Upotrebom Usluga potvrđujete prijenos (ako postoji) informacija u države izvan vaše države boravišta, koje mogu imati pravila za zaštitu podataka koja se razlikuju od onih u vašoj državi. U određenim okolnostima sudovi, agencije za provođenje zakona, regulatorne agencije ili nadležne službe za sigurnost u tim drugim državama mogu imati pristup vašim osobnim podacima.
Ako se nalazite u Europskom gospodarskom prostoru, vaši osobni podaci mogu se prenijeti našim podružnicama ili davateljima usluge u državama izvan Europskog gospodarskog prostora kojima Europska komisija priznaje adekvatnu razinu zaštite podataka prema standardima Europskog gospodarskog prostora (cijeli popis tih država dostupan je ovdje).
Kad su u pitanju prijenosi iz Europskog gospodarskog prostora u države koje Europska komisija ne smatra adekvatnima, kao što su Sjedinjene Američke Države, uveli smo odgovarajuće mjere za zaštitu vaših osobnih podataka, kao što su Obvezujuća korporacijska pravila za podatke klijenata, dobavljača i poslovnih partnera i/ili standardne ugovorne klauzule koje prihvaća Europska komisija za zaštitu osobnih podataka. Kopiju tih mjera možete dobiti tako da pratite navedenu vezu ili nas kontaktirate ovdje.
Koliko dugo zadržavamo vaše podatke?
Vaše osobne podatke zadržat ćemo sve dok je to potrebno ili dopušteno za svrhe u koje su prikupljeni. Kriteriji koje upotrebljavamo za utvrđivanje razdoblja zadržavanja podataka obuhvaćaju: (i) trajanje uporabe aplikacije i Usluga; (ii) postoji li pravna obveza kojoj smo podložni; ili (iii) preporučuje li se zadržavanje podataka s obzirom na naš pravni položaj (primjerice s obzirom na primjenjive zakone o zastari, pravne procese ili regulatorne istrage).
Vaši izbori i prava
Ako želite poslati zahtjev za pristup osobnim podacima koje ste nam ranije dali te njihovo ispravljanje, brisanje ili ograničenje, ili prigovor njihovoj obradi ili ako želite poslati zahtjev za primanje elektroničke kopije osobnih podataka u svrhe njihovog prijenosa u drugu tvrtku (u mjeri u kojoj vam to omogućuje ovo pravo na prijenos podataka sukladno primjenjivom zakonu), možete nas kontaktirati ovdje. Odgovorit ćemo na vaš zahtjev u skladu s primjenjivim zakonom.
U zahtjevu jasno navedite kojim osobnim podacima želite pristupiti radi ispravljanja, brisanja, ograničenja ili prigovora obradi. Radi vaše zaštite, možemo ispuniti samo one zahtjeve koji se tiču osobnih podataka povezanih s vašim računom, adresom e-pošte ili drugim informacijama računa koje upotrebljavate za slanje zahtjeva, a prije ispunjavanja zahtjeva možda ćemo morati potvrditi vaš identitet. Vaše zahtjeve nastojat ćemo ispuniti što prije ako je to razumno izvedivo.
Ako obrađujemo vaše podatke kako bismo pružili svoje usluge na temelju naših uvjeta, možda nećemo moći pružiti usluge ako ne obrađujemo vaše podatke. U slučaju da se oslanjamo na naše legitimne interese, osiguravamo da obrada ne nadmašuje vaša prava na privatnost i interese. U slučaju da se oslanjamo na suglasnost, možete je povući u bilo kojem trenutku, bez utjecaja na zakonitost obrade prije povlačenja.
Ako upotrijebite neke od odabira i prava, možda više nećete moći upotrebljavati Usluge tvrtke Philips (u cjelini ili dijelom).
Štitimo Vaše osobne podatke
Ozbiljno shvaćamo svoju dužnost za zaštitu podataka koje povjerite tvrtki Philips od slučajnog ili neovlaštenog mijenjanja, gubitka, zlouporabe, otkrivanja ili pristupa. Philips upotrebljava razne tehnologije zaštite te tehničke i organizacijske mjere koje pomažu u zaštiti podataka. U tu svrhu primjenjujemo, između ostaloga, kontrolu pristupa, upotrebljavamo vatrozidove i sigurnosne protokole.
Posebne informacije za roditelje
Iako Usluge nisu namijenjene djeci, sukladno primjenjivom zakonu, pravilo tvrtke Philips nalaže poštovanje zakona kad on zahtijeva dopuštenje roditelja ili skrbnika prije prikupljanja, upotrebe ili otkrivanja osobnih podataka djece. Predani smo zaštiti privatnosti djece te potičemo roditelje i skrbnike da preuzmu aktivnu ulogu u internetskim aktivnostima i interesima svoje djece.
Ako roditelj ili skrbnik sazna da nam je njegovo dijete dalo svoje osobne podatke bez njegovog dopuštenja, može nas kontaktirati ovdje. Ako saznamo da nam je dijete dalo svoje osobne podatke, te ćemo podatke izbrisati iz svoje baze.
Promjene obavijesti o privatnosti
Naše Usluge mogu se s vremena na vrijeme promijeniti bez prethodne obavijesti. Iz tog razloga zadržavamo pravo povremene promjene ili ažuriranja ove Obavijesti o privatnosti. Kad ažuriramo ovu Obavijest o privatnosti, ažurirat ćemo i datum na vrhu Obavijesti o privatnosti. Savjetujemo vam da redovito provjeravate najnoviju verziju ove Obavijesti o privatnosti.
Nova Obavijest o privatnosti stupit će na snagu po objavi. Ako ne prihvaćate promijenjenu obavijest, trebate promijeniti svoje preferencije ili razmisliti o tome da prestanete upotrebljavati naše Usluge. Ako nastavite pristupati našim Uslugama ili ih upotrebljavati nakon što spomenute promjene stupe na snagu, potvrđujete da ste informirani o ažuriranjima Obavijesti o privatnosti.
Kontaktirajte nas
Ako imate ikakva pitanja o ovoj Obavijesti o privatnosti ili o načinu na koji Philips upotrebljava vaše osobne podatke, možete nas kontaktirati (ili našeg službenika za zaštitu podataka i/ili predstavnika) ovdje. Umjesto toga, imate pravo uložiti pritužbu nadležnom tijelu odgovornom za vašu državu ili regiju
Philips Consumer Lifestyle B.V.
High Tech Campus 5, 5656 AE,
Eindhoven, Nizozemska
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Našu web stranicu najbolje možete pregledati u najnovijoj verziji Microsoft Edgea, Google Chromea ili Firefoxa.