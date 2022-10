Obavijest o privatnosti za aplikaciju Daily Care tvrtke Philips

Ova Obavijest o privatnosti posljednji je put ažurirana 1. siječnja 2022. Aplikacija Daily Care tvrtke Philips pruža vam prilagođene usluge u području osobnog zdravlja („Usluge“). Ovisno o vašim izborima i regiji, aplikacija može obrađivati osobne podatke s različitih proizvoda tvrtke Philips koji imaju mogućnost povezivanja s aplikacijom („Proizvod“).

Svrha ove Obavijesti o privatnosti je pomoći vam u razumijevanju naših praksi koje se tiču privatnosti kad upotrebljavate naše Usluge, uključujući informacije o tome koje informacije i osobne podatke prikupljamo, zašto ih prikupljamo i što radimo s njima te koja su vaša pojedinačna prava.

Voditelj obrade vaših osobnih podataka prema ovoj Obavijesti o privatnosti je Philips Consumer Lifestyle B.V. s adresom: High Tech Campus 5, 5656 AE, Eindhoven, Nizozemska, kao i njemu povezana društva podružnice („Philips“, „naše“, „mi“ ili „nas“).

Koje informacije i osobne podatke prikupljamo i u koje svrhe? Kao što je detaljno opisano u nastavku, informacije i osobne podatke obrađujemo kad pružamo svoje Usluge, što obuhvaća vaš pristup Uslugama te njihovo preuzimanje, instaliranje ili uporabu. Vaše osobne podatke povezujemo s jedinstvenim identifikatorima. Kao što je navedeno u nastavku, te osobne podatke možemo upotrebljavati za izvršavanje Usluga na temelju vaše privole ili zato što ste to zatražili na temelju naših uvjeta, a u svrhu upravljanja, pružanja, poboljšanja, prilagođavanja, pružanja podrške ili plasiranja na tržište naših Usluga na temelju naših legitimnih interesa ili kako bismo zadovoljili zakonsku obvezu kojoj možemo podlijegati. Ako ne želite da prikupljamo i obrađujemo vaše osobne podatke, možda nećete moći upotrebljavati Usluge.

Podaci o računu U aplikaciju se možete prijaviti s pomoću računa Philips ili profila društvenih mreža, uključujući vaš Apple račun. Osobni podaci koje prikupljamo mogu obuhvaćati vaše ime, adresu e-pošte, državu, jezik i lozinku. Obrađujemo i podatke o vašoj uporabi aplikacije, uključujući podatke o sesiji, prijavi i provjeri autentičnosti, koje upotrebljavamo za upravljanje vašim računom.

Ako se odlučite prijaviti putem društvenih mreža, osobni podaci koje prikupljamo mogu obuhvaćati vaš osnovni javni profil (npr. profilnu fotografiju, identifikator, spol, URL profila, rođendan, početnu stranicu i lokaciju) i vašu adresu e-pošte u svrhe provjere autentičnosti. U tom slučaju, vaš pružatelj usluga društvene mreže može prikupljati informacije o tome da upotrebljavate aplikaciju i prijavljujete se upotrebom računa društvene mreže. Pročitajte Obavijest o privatnosti svog pružatelja usluga društvene mreže (npr. Facebook, Google, Apple) kako biste saznali više o njihovim praksama privatnosti, uključujući i vrstu osobnih podataka koje prikupljaju i način na koji ih upotrebljavaju, obrađuju i štite.

Podatke vašeg računa upotrebljavamo za kreiranje vašeg računa i upravljanje njime, omogućavanje sigurne prijave u aplikaciju i pružanje prilagođenih Usluga. Ako kreirate Philips račun za prijavu u aplikaciju, poslat ćemo vam e-poruku dobrodošlice kako bismo potvrdili vaše korisničko ime i lozinku, komunicirali s vama radi odgovora na upite, slali vam obavijesti koje se tiču isključivo usluge ili izravne marketinške komunikacije u slučaju da to prihvatite. Svoj račun Philips možete upotrebljavati i kako biste naručili proizvod ili uslugu tvrtke Philips, sudjelovali u promociji ili igri, sudjelovali u aktivnosti društvene mreže povezane s promocijom tvrtke Philips (npr. odabirom „sviđa mi se“ ili „podijeli“) i sudjelovali u anketama ili testiranjima proizvoda.

Osjetljivi osobni podaci Prilikom uporabe aplikacije možete nam dati osjetljive informacije, kao što su pojedinosti o vašem životnom stilu i dobrobiti. Možemo prikupljati i osobne podatke s Proizvoda koje odlučite upotrebljavati u kombinaciji s aplikacijom. U ovom odjeljku navedene su vrste osobnih podataka prikupljenih na temelju značajki s kojima komunicirate i vrste Proizvoda koje uparite s aplikacijom. Ažurirat ćemo ovaj odjeljak čim omogućimo nove Proizvode i značajke.

Uređaji za njegu muškaraca. Ovisno o vašim izborima, na vaš račun sigurno spremamo podatke o brijanju i oblikovanju kako biste ih lako mogli ponovo uspostaviti ako aplikaciju instalirate na drugi uređaj. Vaše podatke upotrebljavamo i za pružanje prilagođenog doživljaja brijanja i oblikovanja putem, na primjer, prilagođenih programa za obučavanje i drugih usluga. Podaci koji se obrađuju obuhvaćaju:

Pojedinosti o brijanju, uključujući informacije o vašem aparatu za brijanje, kao što su model i serijski broj, podaci o sesiji i uporabi te uporabi tekućine CleanPod, kao i učestalost i trajanje brijanja.

Pojedinosti o koži i dlačicama na licu, uključujući fotografije kože ili lica koje prenesete u aplikaciju; profil kože i dlačica, boju i vrstu; kao i rutinu njege kože i probleme s kožom.

Pojedinosti o životnom stilu i dobrobiti koje unesete u aplikaciju, uključujući podatke o rutini, stresu, spavanju i okruženju te stilskim preferencijama.

Fotografije, uključujući slike profila i lica, dlačica i kože, kad god je to potrebno kako biste mogli uživati u određenim značajkama aplikacije.

Pojedinosti računa, obrasci uporabe aplikacije i pojedinosti o mobilnom uređaju.

Odgovori na naša pitanja za personalizaciju.

Na temelju vaših postavki možemo vam slati poruke e-pošte, skočne („push“) obavijesti, kao i sadržaj i poruke unutar aplikacije. Vaše podatke možemo kombinirati, pseudonimizirati, anonimizirati ili ih objediniti u svrhu personalizacije.

Osim gore navedenog, nemojte nam otkrivati nikakve osjetljive osobne podatke (npr. OIB te informacije koje se tiču rasnog ili etničkog podrijetla, političkih mišljenja, religijskih, filozofskih ili drugih uvjerenja, zdravstvenog stanja, seksualnog života ili seksualne orijentacije, biometrijskih ili genetičkih svojstava, kažnjavanja ili članstva u sindikatu) u aplikaciji, putem nje ili na neki drugi način.

Analitički podaci Ovisno o vašim izborima, pomoći ćete nam poboljšati aplikaciju i povezane proizvode (kao i razviti nova osobna rješenja za vaše zdravlje!) na temelju podataka koje pratimo i prikupljamo prilikom uporabe naših usluga. To ćemo učiniti na sljedeći način:

Procjenom načina na koji upotrebljavate aplikaciju i načina na koji aplikacija radi na vašem mobilnom uređaju, uključujući i kad se aplikacija sruši, radi utvrđivanja i ispravka problema;

Provedbom i analiziranjem promjena ili značajki u različitim skupinama kako bi se razumjele interakcije;

Procjenom načina pristupa aplikaciji i njezine uporabe te izravnim povezivanjem s određenim dijelovima aplikacije;

Interakcijom s vama radi dobivanja povratnih informacija, pružanjem podrške kad je to potrebno i slanjem komunikacija povezanima s pružanjem usluge;

Pozivanjem na sudjelovanje u anketama ili istraživačkim projektima koje organizira grupacija Philips i bilježenjem vaših odgovora.

Te uvide možemo upotrebljavati i za daljnju personalizaciju svojih usluga. Na temelju podataka koje promatramo prilikom uporabe aplikacije i povezanog proizvoda, pokušat ćemo razumjeti koji uzorci uporabe vode do određenih interakcija s aplikacijom, kao što su čitanje određenog članka aplikacije, kupnja proizvoda, uporaba aplikacije ili razvoj uvjeta koji su relevantni za proizvod koji upotrebljavate. Te ćemo uvide upotrebljavati za stvaranje pravila o tome koji će se sadržaj prikazivati kojem korisniku, a te informacije upotrebljavat ćemo za poboljšanje algoritama za pružanje prilagođenih usluga. Ako se prijavite u aplikaciju putem računa Philips, s pomoću tih uvida personalizirat ćemo vaše iskustvo na temelju obrazaca uporabe aplikacije.

Obrađeni podaci obuhvaćaju pojedinosti računa, jedinstvene identifikatore, podatke o sesiji i uporabi, operacijski sustav, model, informacije o mreži i (maskirane) IP adrese, informacije o aplikaciji, kao što su naziv aplikacije, verzija, uporaba i događaji, posjećene stranice, informacije o sesiji, podaci o povezanom uređaju, podaci koje unesete u aplikaciju, kao i podaci prikupljeni tijekom interakcije s digitalnim kanalima tvrtke Philips, kao što su registrirani proizvodi. Možemo upotrebljavati kolačiće, oznake i/ili slične tehnologije te davatelje usluga koji obrađuju vaše podatke u naše ime i prema našim uputama. Vaše podatke možemo kombinirati, objediniti, davati im pseudonime ili ih učiniti anonimnima u svrhu statistike, analitike i personalizacije..

Kombinirani podaci Možemo kombinirati osobne podatke, uključujući Podatke o računu, Kolačiće itd., s podacima prikupljenima tijekom vaših interakcija s digitalnim kanalima tvrtke Philips i uporabom tih kanala, kao što su društvene mreže, web-mjesta, e-pošta, aplikacije i povezani proizvodi, uključujući vaše IP adrese, Kolačiće, informacije o mobilnom uređaju, komunikaciju koju pritisnete ili dodirnete, detalje o lokaciji i web-mjesta koja posjetite.

Vaše kombinirane podatke možemo analizirati kako bismo vam pružili usluge kao što su personalizirana rutina čišćenja kože i brijanja; osobni vodiči za kožu i/ili programe za brijanje; savjeti za oblikovanje i brijanje; personalizirani savjet o najboljim stilovima prema licu; savjeti za brijanje i oblikovanje; te kako bismo poboljšali sadržaj, funkcionalnost i iskoristivost aplikacije, Uređaja i Usluga, kao i razvili nove proizvode i usluge u domeni njege muškaraca. U tom slučaju, smatramo da se obrada vaših Kombiniranih podataka temelji na legitimnom interesu tvrtke Philips te da je zakonita prema članku 6.1.(f) Uredbe (EU) 2016/679.

Podaci o ocjenama i recenzijama Ako napišete recenziju ili ocijenite aplikaciju u trgovinama aplikacijama, možemo obraditi te informacije kako bismo odgovorili na vaše komentare i pitanja, razumjeli kako se osjećate prilikom upotrebe aplikacije, upoznali se s općom percepcijom aplikacije i naše robne marke te upotrijebili te uvide za poboljšanje aplikacije. Možemo vidjeti samo korisničko ime, ocjene, komentare i sve druge pojedinosti u trgovini aplikacija koje odlučite podijeliti s nama ili učiniti javno dostupnima. Osim u slučaju da to od nas zatražite, te informacije ne povezujemo s vašim vjerodajnicama za račun niti bilo kojim drugim informacijama o vama koje imamo. Kad vam treba korisnička podrška, možemo upotrijebiti vaše podatke za praćenje vašeg slučaja i voditi vas kroz postupak korisničke podrške sukladno odjeljku Podaci korisničke podrške u nastavku.

Podaci korisničke podrške Kad trebate korisničku podršku, možemo od vas zatražiti informacije koje se tiču vaše uporabe naših Usluga, uključujući i vašu interakciju s tvrtkom Philips i način na koji vas možemo kontaktirati kako bismo vam pružili potrebnu podršku. Pružamo svoje Usluge i upravljamo njima, a to obuhvaća pružanje korisničke podrške te poboljšanje, popravljanje i prilagođavanje Usluga. Vaše podatke upotrebljavamo i kako bismo vam odgovorili kad nas kontaktirate.

Marketinški podaci Ako date svoju privolu na primanje promotivnih komunikacija o proizvodima, uslugama, događanjima i promocijama tvrtke Philips koji bi vam mogli biti relevantni na temelju vaših preferencija i ponašanja na mreži, možemo vam slati marketinške i promotivne materijale e-poštom, telefonom i drugim digitalnim kanalima kao što su aplikacije za mobilne uređaje i društvene mreže. Kako bismo komunikaciju mogli prilagoditi vašim preferencijama i ponašanju te vam pružiti relevantniji i prilagođeniji doživljaj, možemo analizirati i kombinirati vaše osobne podatke. U bilo kojem trenutku možete povući svoju privolu i odjaviti se sa (otkazati predbilježbu na) primanje marketinških komunikacija.

Kolačići i informacije o uređaju Upotrebljavamo kolačiće, oznake ili slične tehnologije („Kolačići“) i/ili prikupljamo informacije s vašeg mobilnog uređaja i Proizvoda radi pružanja, poboljšanja, razumijevanja i prilagođavanja naših Usluga te upravljanja njima. Kolačići nam omogućuju prepoznavanje vašeg mobilnog uređaja i povezanog Proizvoda te prikupljanje informacija i osobnih podataka među kojima su vaš jedinstveni korisnički broj uređaja, IP adresa vašeg mobilnog uređaja, vrsta internetskog preglednika na mobilnom uređaju ili operacijski sustav koji upotrebljavate, podaci o sesiji i uporabi ili informacije o radu usluge, a to su informacije o uporabi aplikacije. Te informacije možemo upotrebljavati i za prikaz sadržaja specifičnih za državu (uključujući informacije na vašem lokalnom jeziku).

Dopuštenja Aplikacija može zatražiti dopuštenje za pristup mogućnostima pohrane mobilnog uređaja, senzorima ili drugim značajkama. Treba nam pristup kad je to nužno za pružanje Usluga na način opisan u nastavku.

Bluetooth i Wi-Fi. Aplikacija zahtijeva Wi-Fi vezu za povezivanje s internetom. Aplikaciji treba i Bluetooth/Wi-Fi veza za povezivanje Uređaja s aplikacijom. U bilo kojem trenutku možete blokirati Bluetooth/Wi-Fi vezu u postavkama mobilnog uređaja.

Lokacija. Kako bi se korisnicima omogućilo povezivanje bilo kojeg Bluetooth uređaja s telefonom i njegova uporaba, operacijski sustavi Android zahtijevaju od korisnika dopuštenje za pristup aplikaciji radi pristupa približnoj zemljopisnoj lokaciji. Slično tome, iOS može od korisnika zatražiti dopuštenje da aplikacija pristupi zemljopisnoj lokaciji. Aplikacija ne upotrebljava ta dopuštenja za određivanje vaše lokacije niti Philips prikuplja podatke o vašoj lokaciji. Dopuštenja za lokaciju možete u bilo kojem trenutku opozvati u postavkama mobilnog uređaja.

Datoteke. Aplikacija zahtijeva pristup datotekama mobilnog uređaja radi pohrane konfiguracija jezika i drugih datoteka koje aplikacija upotrebljava za rad (npr. priručnici, grafika, multimedijske datoteke ili drugi opsežni materijali programa). Ako izbrišete aplikaciju, Datoteke će se izbrisati s mobilnog uređaja.

Fotografije i multimedijski sadržaji. Ako prenesete fotografije u račun, aplikacija će zatražiti dopuštenje za pristup fotoaparatu ili galeriji fotografija mobilnog uređaja. Operacijski sustavi Android možda će zatražiti dopuštenje za videozapise, no aplikacija će upotrebljavati samo dopuštenje za prijenos fotografije.

U nekim slučajevima vaš operacijski sustav može zatražiti dopuštenja koja su potrebna vašem mobilnom uređaju iz tehničkih razloga, ali ih tvrtka Philips ne kontrolira ili ne upotrebljava. Nećemo prikupljati podatke povezane s takvim dopuštenjima osim ako to nije potrebno za pružanje usluga u skladu s ovom obavijesti.

Ta dopuštenja u bilo kojem trenutku možete blokirati ili opozvati u postavkama operacijskog sustava.

S kime dijelimo vaše Osobne podatke? Vaši podaci mogu se dijeliti s drugim Philips povezanim tvrtkama koje su dio Grupe Philips. Samo osobe (unutar tvrtke Philips) koje trebaju znati te informacije imat će pristup njima. Philips može otkriti vaše osobne podatke davateljima usluga treće strane, poslovnim partnerima ili ostalim trećim stranama sukladno ovoj Obavijesti o privatnosti i/ili primjenjivom zakonu.





Povezane tvrtke Vaše podatke možemo podijeliti s drugim Philips entitetima koji su dio grupe Philips. Na primjer, neki Philips entiteti mogu nam pomoći u upravljanju infrastrukturom aplikacije ili upravljanju vašim upitima. Podatke će obrađivati samo osobe kojima je nužno potreban pristup za obavljanje njihovih zadataka.

Pružatelji usluga Surađujemo s pružateljima usluga trećih strana koji nam pomažu u upravljanju Uslugama i pružanju podrške za njih te pružanju, poboljšanju, razumijevanju, prilagođavanju i prodaji Usluga.

Vaše osobne podatke možemo dijeliti sa sljedećim pružateljima usluga:

Pružatelji IT usluga i usluga računalnog oblaka. Ti pružatelji usluga pružaju potreban hardver, softver, umrežavanje, pohranu, transakcijske usluge i/ili srodnu tehnologiju potrebnu za pokretanje aplikacije ili pružanje Usluga.





Pružatelji usluga analitike i anketiranja. Ti pružatelji usluga pružaju potreban hardver, softver, umrežavanje, pohranu i/ili srodnu tehnologiju potrebnu za analitiku aplikacije ili provođenje anketa.

Philips od svojih pružatelja usluga zahtijeva adekvatnu razinu zaštite osobnih podataka sličnu razini koju i sami pružamo. Od svojih pružatelja usluga zahtijevamo da obrađuju osobne podatke samo sukladno našim uputama i samo u specifične svrhe koje su navedene, da imaju pristup minimalnoj količini podataka koju trebaju za pružanje specifične usluge i da zaštite sigurnost osobnih podataka.

Druge treće strane Philips može surađivati i s trećim stranama koje obrađuju osobne podatke u vlastite svrhe. Ako Philips podijeli osobne podatke s trećim stranama koje ih upotrebljavaju u vlastite svrhe, Philips će se pobrinuti da vas obavijesti i/ili dobije vašu privolu sukladno primjenjivim zakonima prije nego što podijeli vaše osobne podatke. U tom slučaju, pažljivo pročitajte njihove obavijesti o privatnosti jer vas obavještavaju o praksama koje se tiču privatnosti, uključujući vrste podataka koje prikupljaju te način na koji ih upotrebljavaju, obrađuju i štite.

Može se dogoditi da Philips proda poslovni odjel ili neki njegov dio drugoj tvrtki. Takav prijenos vlasništva može uključivati i prijenos vaših osobnih podataka izravno vezanih uz taj dio poslovanja tvrtki kupcu. Sva svoja prava i obveze prema ovoj Obavijesti o privatnosti tvrtka Philips slobodno može dodijeliti bilo kojem od svojih povezanih društava u slučaju spajanja, preuzimanja, restrukturiranja ili prodaje imovine, odnosno po sili zakona ili na neki drugi način, a osobne podatke možemo prenijeti bilo kojem nama povezanom društvu, sljednicima ili novom vlasniku.

Na kraju, kad to zahtijeva zakon ili ako je potrebno za zaštitu naših prava, možemo podijeliti vaše podatke s vladinim i javnim tijelima.

Prijenos izvan granica Vaši osobni podaci mogu se pohranjivati i obrađivati u bilo kojoj državi u kojoj imamo objekte ili u kojoj angažiramo pružatelje usluga, a uporabom Usluga primate na znanje predmetni prijenos informacija (ako postoje) u države izvan države u kojoj živite koje mogu imati pravila za zaštitu podataka koja se razlikuju od onih u vašoj državi. U određenim okolnostima sudovi, nadležna tijela za provedbu propisa, regulatorne agencije ili nadležne službe za sigurnost u tim drugim državama mogu imati pristup vašim osobnim podacima.

Ako se nalazite u Europskom gospodarskom prostoru, vaši osobni podaci mogu se prenijeti nama povezanim društvima, pružateljima usluga ili trećim stranama u državama izvan Europskog gospodarskog prostora kojima Europska komisija priznaje adekvatnu razinu zaštite podataka prema standardima Europskog gospodarskog prostora (cijeli popis tih država dostupan je ovdje).

Kad su u pitanju prijenosi iz Europskog gospodarskog prostora u države koje Europska komisija ne smatra adekvatnima, kao što su Sjedinjene Američke Države, uveli smo odgovarajuće mjere za zaštitu vaših osobnih podataka, kao što su Obvezujuća korporacijska pravila za podatke klijenata, dobavljača i poslovnih partnera i/ili standardne ugovorne klauzule koje prihvaća Europska komisija za zaštitu osobnih podataka. Kopiju tih mjera možete dobiti tako da pratite gore navedenu poveznicu ili nas kontaktirate ovdje.

Koliko dugo zadržavamo vaše podatke? Vaše osobne podatke zadržat ćemo sve dok je to potrebno ili dopušteno za svrhu (svrhe) u koje su prikupljeni. Kriteriji koje upotrebljavamo za utvrđivanje razdoblja zadržavanja podataka obuhvaćaju: (i) trajanje uporabe aplikacije i Usluga; (ii) postoji li pravna obveza kojoj smo podložni; ili (iii) preporučuje li se zadržavanje podataka s obzirom na naš pravni položaj (primjerice s obzirom na primjenjive zakone o zastari, sudske postupke ili regulatorne istrage).

Vaši izbori i prava Ako želite poslati zahtjev za pristup, ispravak, brisanje, ograničenje ili prigovor obradi osobnih podataka koje ste nam ranije dali ili ako želite poslati zahtjev za primanje elektroničke kopije osobnih podataka u svrhe njihovog prijenosa u drugu tvrtku (u mjeri u kojoj vam to omogućuje ovo pravo na prijenos podataka sukladno primjenjivom zakonu), možete nas kontaktirati ovdje.

U zahtjevu jasno navedite kojim osobnim podacima želite pristupiti, ispraviti ih, brisati, ograničiti njihovu obradu ili prigovoriti njihovoj obradi. Radi vaše zaštite, možemo ispuniti samo one zahtjeve koji se tiču osobnih podataka povezanih s vašim računom, adresom e-pošte ili drugim informacijama računa koje upotrebljavate za slanje zahtjeva, a prije ispunjavanja zahtjeva možda ćemo morati potvrditi vaš identitet. Vaše zahtjeve nastojat ćemo ispuniti što je moguće prije u mjeri u kojoj je to razumno izvedivo.

Ako obrađujemo vaše podatke kako bismo pružili svoje usluge na temelju naših uvjeta, možda nećemo moći pružiti usluge ako ne obrađujemo vaše podatke. U slučaju da se oslanjamo na naše legitimne interese, osiguravamo da obrada ne nadmašuje vaša prava na zaštitu privatnosti i vaše interese. U slučaju da se oslanjamo na privolu, možete je povući u bilo kojem trenutku, bez utjecaja na zakonitost obrade prije povlačenja.

Štitimo Vaše osobne podatke Ozbiljno shvaćamo svoju dužnost za zaštitu podataka koje povjerite tvrtki Philips od slučajnog ili neovlaštenog mijenjanja, gubitka, zlouporabe, otkrivanja ili pristupa. Philips upotrebljava razne tehnologije zaštite te tehničke i organizacijske mjere koje pomažu u zaštiti vaših podataka. U tu svrhu primjenjujemo, između ostaloga, kontrolu pristupa, upotrebljavamo vatrozidove i sigurnosne protokole.

Posebne informacije za roditelje Iako Usluge nisu namijenjene djeci, sukladno primjenjivom zakonu, pravilo tvrtke Philips nalaže poštovanje zakona kad on zahtijeva dopuštenje roditelja ili skrbnika prije prikupljanja, upotrebe ili otkrivanja osobnih podataka djece. Predani smo zaštiti privatnosti djece te potičemo roditelje i skrbnike da preuzmu aktivnu ulogu u internetskim aktivnostima i interesima svoje djece.

Ako roditelj ili skrbnik sazna da nam je njegovo dijete dalo svoje osobne podatke bez njegovog dopuštenja, može nas kontaktirati ovdje. Ako saznamo da nam je dijete dalo svoje osobne podatke, te ćemo podatke izbrisati iz svoje baze.

Promjene Obavijesti o privatnosti Naše Usluge mogu se s vremena na vrijeme promijeniti bez prethodne obavijesti. Iz tog razloga zadržavamo pravo povremene promjene ili ažuriranja ove Obavijesti o privatnosti. Kad ažuriramo ovu Obavijest o privatnosti, ažurirat ćemo i datum na vrhu Obavijesti o privatnosti.



Savjetujemo vam da redovito provjeravate najnoviju verziju ove Obavijesti o privatnosti.

Nova Obavijest o privatnosti stupit će na snagu po objavi. Ako ne prihvaćate promijenjenu obavijest, trebate promijeniti svoje preferencije ili razmisliti o tome da prestanete upotrebljavati naše Usluge. Ako nastavite pristupati našim Uslugama ili ih upotrebljavati nakon što spomenute promjene stupe na snagu, potvrđujete da ste obaviješteni i da prihvaćate promijenjenu Obavijest o privatnosti.

Kontaktirajte nas Ako imate ikakva pitanja o ovoj Obavijesti o privatnosti ili o načinu na koji Philips upotrebljava osobne podatke, kontaktirajte tvrtku Philips ili našeg službenika za zaštitu podataka ovdje. Umjesto toga, imate pravo uložiti pritužbu nadležnom tijelu odgovornom za vašu državu ili regiju.

Philips Consumer Lifestyle B.V.

High Tech Campus 5, 5656 AE,

Eindhoven, Nizozemska