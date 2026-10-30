ITD support extrusion Economy

ITD support extrusion Economy consists of tapped strips; cover cap top and bottom; cover strips. ITD support extrusion Economy L 320mm, ITD part no. TS 6040.1 max. load: 35kg / 77 lbs ITD support extrusion Economy L 640mm, ITD part no. TS 6041.1 max. load: 50kg / 110 lbs ITD support extrusion Economy L 960mm, ITD part no. TS 6042.1 max. load: 100kg / 220 lbs ITD support extrusion Economy L 1280mm, ITD part no. TS 6043.1 max. load: 125kg / 275 lbs ITD support extrusion Economy L 1600mm, ITD part no. TS 6044.1 max. load: 150kg / 330 lbs ITD support extrusion Economy L 1920mm, ITD part no. TS 6045.1 max. load: 150kg / 330 lbs Additional information: Finish: plastic parts similar to RAL 7035 light grey or RAL 7016 anthracite (cover caps and strain relief powder-coated) Support extrusion: aluminum natural anodized.