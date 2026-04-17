Disclaimer

Available in select countries. Please consult your Philips representative for further details.

Results of case studies are not predictive of results in other cases. Results in other cases may vary.

1. Philips supportive claim evidence documented internally.

2. Compared to CX50, calculated at a 5 cm depth.

3. Compared to CX50.

4. Contract required. Diagnostic use, remote access via mobile device or browser, multi-party feature and system-to-system connect require release 2.0 or higher. Not intended to be used with Q-Apps.

5. Compared to the same measurements performed manually.

6. https://www.philips.com.au/healthcare/resources/feature-detail/ultrasound-care-and-cleaning.

*Travel cases sold separately.