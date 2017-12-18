2 godine jamstva
Obustavljeno
Umirivanje uz ugodu koju pruža zrak
6-18 mjeseci
Ortodontske, ne sadrže BPA
2 u pakiranju
Koža mora disati, naročito bebina. Naš štitnik ima 6 otvora za zrak koji pružaju dodatni protok zraka, a dizajnirani su za smanjenje iritacija kože.
Naš sklopivi silikonski sisač ima simetričan oblik koji prati razvoj bebinog nepca, zuba i desni.
Možete biti sigurni da je udobnost vaše bebe u dobrim rukama. Ova duda varalica napravljena je u našem nagrađivanom pogonu u Ujedinjenom Kraljevstvu.*
4.9
od 5
33
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
MisaJO
18/12/2017
Česká republika
Doporučuji
Kvalitní materiál, univerzální pestré barvy, nikdy se nestalo že by byl syn kolem pusy opruzený
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF178/23 Dudlíky Freeflow
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF178/23 Dudlíky Freeflow
Doubleye85
14/08/2019
Magyarország
Ez egy kiváló termék.
A cumi pajzsának kialakítása kényelmes használatot biztosít, nem nyomja a baba orrát, állát.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF178/28 Avent Légáteresztő játszócumik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF178/28 Avent Légáteresztő játszócumik
Adina29
07/05/2019
România
Super
Bebelușului meu ii plac foarte mult. Sunt moi și comode. Cutia de transport o folosesc și că sterilizator
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF178/23 Suzete cu flux liber
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF178/23 Suzete cu flux liber
Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine
Globalna robna marka br. 1 za dude varalice
Iz higijenskih razloga dude mijenjajte svaka 4 tjedna
Naš asortiman podržava majke i bebe u svakoj fazi razvoja
Proizvođač godine 2014.