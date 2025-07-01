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  • OPS modul Philips CRD52 OPS modul Philips CRD52 OPS modul Philips CRD52

    OPS dodatna oprema

    CRD52/00

    Overall rating / 5
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    OPS modul Philips CRD52

    Modul CRD52 zaslonima Philips daje snagu Android sustava na čipu (SoC). Kad ga umetnete u OPS utor zaslona, donosi izvrsne radne značajke i fleksibilnost Androida s mogućnošću dodavanja daljinskog upravljanja uređajima na platformi Philips Wave i još mnogo toga.

    OPS dodatna oprema

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    OPS modul Philips CRD52

    Jednostavno dodajte snagu Androida

    Umetnite u OPS utor. Nije potrebno dodatno spajanje.

    S poznatom pouzdanošću sustava Android 14. Optimiziran za izvorne Android aplikacije, ovaj „plug and play” SoC (System on Chip) omogućuje instaliranje web-aplikacija i softvera izravno na zaslon bez potrebe za vanjskim reproduktorom medija.

    Jednostavno dodajte i rasporedite svoj sadržaj.

    Ugrađena funkcija raspoređivanja olakšava pokretanje aplikacija i sadržaja ovisno o dijelu dana. Možete igrati sadržaj s USB-a, unutarnje memorije ili lokalne mreže.

    Igranje online sadržaja i upravljanje njime.

    Ugrađeni HTML5 preglednik omogućuje igranje online sadržaja i upravljanje njime.

    Jednostavna instalacija i postavljanje, nadzor i kontrola.

    Philips Wave, revolucionarna platforma za upravljanje uređajima na daljinu, omogućuje vam potpunu kontrolu. Jednostavna instalacija i postavljanje, nadzor i kontrola, nadogradnje programskih datoteka, upravljanje popisima za reprodukciju i postavljanje rasporeda napajanja. Ušteda vremena i energije i manji utjecaj na okoliš.

    Tehničke specifikacije

    • Snaga

      Potrošnja energije
      Typ: 10  W
      Ulazni napon
      12 – 19 V
      Vrsta
      Ugrađeni konektor za OPS
      Ulazni konektor
      OPS međusobno povezivanje

    • Dimenzije

      Neto (mm)
      200 (Š) x 30 (V) x 135 (D)

    • Masa

      Neto (kg)
      0,755

    • Glavni čip

      Procesor
      Quad-Core Cortex-A72 pri 2,2 GHz, Quad-Core Cortex-A53 pri 1,8 GHz
      GPU
      ARM Mali-G52 MC3
      Memorija
      8 GB DDR3
      Spremanje
      64 GB eMMc

    • Android

      Verzija
      14

    • Prednji I/O

      Ulazni signal
      USB 3.0 (x2), Micro USB (OTG), Micro SD, LAN (Gb), opcionalni Wi-Fi modul (CRD29)
      Izlazni signal
      DP 1.2

    • Radno okruženje

      Temperatura
      5 – 40 °C
      Vlažnost
      20 – 80 % (bez kondenzacije)

    • Okruženje za pohranu

      Temperatura
      -20 – 60 °C
      Vlažnost
      10 – 80 % (bez kondenzacije)

    Badge-D2C

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