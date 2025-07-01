CRD52/00
OPS modul Philips CRD52
Modul CRD52 zaslonima Philips daje snagu Android sustava na čipu (SoC). Kad ga umetnete u OPS utor zaslona, donosi izvrsne radne značajke i fleksibilnost Androida s mogućnošću dodavanja daljinskog upravljanja uređajima na platformi Philips Wave i još mnogo toga.
Ako ispunjavate uvjete za izuzeće od PDV-a za medicinske uređaje, možete ga iskoristiti za ovaj proizvod. Iznos PDV-a odbit će se od prikazane cijene. Sve pojedinosti navedene su u vašoj košarici.
S poznatom pouzdanošću sustava Android 14. Optimiziran za izvorne Android aplikacije, ovaj „plug and play” SoC (System on Chip) omogućuje instaliranje web-aplikacija i softvera izravno na zaslon bez potrebe za vanjskim reproduktorom medija.
Ugrađena funkcija raspoređivanja olakšava pokretanje aplikacija i sadržaja ovisno o dijelu dana. Možete igrati sadržaj s USB-a, unutarnje memorije ili lokalne mreže.
Ugrađeni HTML5 preglednik omogućuje igranje online sadržaja i upravljanje njime.
Philips Wave, revolucionarna platforma za upravljanje uređajima na daljinu, omogućuje vam potpunu kontrolu. Jednostavna instalacija i postavljanje, nadzor i kontrola, nadogradnje programskih datoteka, upravljanje popisima za reprodukciju i postavljanje rasporeda napajanja. Ušteda vremena i energije i manji utjecaj na okoliš.
Snaga
Dimenzije
Masa
Glavni čip
Android
Prednji I/O
Radno okruženje
Okruženje za pohranu
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