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    Signage Solutions Q-Line zaslon

    98BDL3650Q/75

    Overall rating / 5
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    Informirajte i oduševite digitalnim zaslonom Philips Q-Line 4K Ultra HD. Ovo pouzdano rješenje za digitalni prikaz koje pokreće Android jednostavno se montira i podržava Wave za daljinsko upravljanje, osiguravajući vam potpunu kontrolu bilo kada i bilo gdje.

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    Signage Solutions Q-Line zaslon

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    Vaš svestrani zaslon 18/7 jednostavan za uporabu

    • 98"
    • Direct LED pozadinsko osvjetljenje
    • Ultra HD

    Uspostavite vezu i upravljajte sadržajem pomoću oblaka

    Uspostavite vezu i upravljajte sadržajem pomoću oblaka uz integrirani HTML5 preglednik. Upotrebljavajući preglednik utemeljen na pregledniku Chromium, dizajnirajte sadržaj na mreži i povežite jedan zaslon ili cijelu mrežu. Prikazujte sadržaj u vodoravnom i okomitom načinu rada uz Full HD rezoluciju. Jednostavno povežite zaslon s internetom upotrebljavajući WiFi ili RJ45 kabel i uživajte u popisima za reprodukciju koje ste sami kreirali.

    FailOver. Kako nikad ne biste ostali bez slike na zaslonu

    Neophodna za zahtjevne komercijalne primjene, FailOver je revolucionarna tehnologija koja automatski reproducira sigurnosnu kopiju sadržaja na zaslonu u malo vjerojatnom slučaju pogreške u ulaznom izvoru ili aplikaciji. Jednostavno odaberite primarnu ulaznu vezu i FailOver vezu i spremni ste za trenutnu zaštitu sadržaja.

    Jednostavno planirajte sadržaj s USB uređaja ili iz interne memorije

    Jednostavno planirajte sadržaj za reprodukciju s USB uređaja ili iz interne memorije. Vaš profesionalni zaslon Philips aktivirat će se iz stanja pripravnosti i reproducirati sadržaj po vašoj želji, a nakon reprodukcije vratit će se u stanje pripravnosti.

    Opcionalna interakcija za bežično dijeljenje zaslona

    Bežično dijelite zaslon putem postojeće Wi-Fi mreže kako biste trenutno i sigurno povezali uređaje ili opcionalnim HDMI hardverskim ključem za interakciju emitirajte izravno na zaslon bez povezivanja sa sigurnom mrežom.

    Android SoC procesor. Izvorne i web aplikacije

    Pogonjeni našom platformom Android 10 SoC, ovi profesionalni zasloni Philips optimizirani su za izvorne Android aplikacije pa možete izravno instalirati web-aplikacije i na zaslon. Prilagodljiva i sigurna, osigurava da specifikacije zaslona duže ostaju aktualne.

    Iskoristite Wave i ostvarite revolucionarne rezultate

    Oslobodite snagu, svestranost i inteligenciju zaslona Philips Unite Q-Line daljinskim upravljanjem putem platforme Wave. Ova revolucionarna platforma u računalnom oblaku daje vam potpunu kontrolu uz pojednostavljenu ugradnju i podešavanje, nadzor i kontrolu zaslona, nadogradnju programskih datoteka, upravljanje popisima za reprodukciju i postavljanjem rasporeda napajanja. Štedi vrijeme, energiju i smanjuje negativan utjecaj na okoliš.

    Tehničke specifikacije

    • Slika/zaslon

      Dijagonala zaslona (u cm)
      247.7  cm
      Veličina dijagonale zaslona (inč)
      97.5  inča
      Omjer širine i visine
      16:9
      Rezolucija zaslona
      3840 x 2160
      Razmak piksela
      0,56 x 0,56 mm
      Optimalna rezolucija
      3840 x 2160 pri 60 Hz
      Svjetlina
      400  cd/m²
      Boje zaslona
      1,07 milijardi
      Omjer kontrasta (uobičajeno)
      1200:1
      Dinamički kontrast
      500,000:1
      Vrijeme odziva (uobičajeno)
      8  ms
      Kut gledanja (horizontalno)
      178  stupanj
      Kut gledanja (vertikalno)
      178  stupanj
      Napredne značajke slike
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • Progressive scan
      • Dynamic contrast enhancement
      Tehnologija zaslona
      IPS
      Operativni sustav
      Android 10
      Izmaglica
      25 %

    • Mogućnost povezivanja

      Audio izlaz
      3.5mm jack
      Video ulaz
      • USB 2.0 (x2)
      • DVI-I (x 1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 3.0 (x1)
      Audio ulaz
      3.5 mm jack
      Ostali priključci
      • micro SD
      • OPS
      Vanjska kontrola
      • RS232C (in/out) 2.5 mm jack
      • IR (in/out) 3.5 mm jack
      • RJ45

    • Praktičnost

      Položaj
      • Landscape (18/7)
      • Portrait (18/7)
      Modularni
      Do 3 x 3
      Kontrola tipkovnicom
      • Hidden
      • Lockable
      Signal za daljinsko upravljanje
      Lockable
      Prijenos signala
      • RS232
      • IR Loopthrough
      Jednostavna instalacija
      Smart Insert
      Funkcije za uštedu energije
      Smart Power
      Može se kontrolirati putem mreže
      • RS232
      • RJ45

    • Zvuk

      Ugrađeni zvučnici
      2 x 10 W RMS

    • Snaga

      Mrežno napajanje
      100 – 240 V~, 50/60 Hz
      Potrošnja (uobičajena)
      TBD  W
      Potrošnja (maks.)
      TBD
      Potrošnja energije u stanju pripravnosti
      <0,5 W
      Značajke za uštedu energije
      Smart Power
      Energetska klasa
      G

    • Podržana rezolucija zaslona

      Računalni formati
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
      • 3840 x 2160, 60Hz
      Video formati
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 720p, 50,60 Hz
      • 2160p, 50, 60Hz

    • Dimenzije

      Širina uređaja
      2193,4  mm
      Masa proizvoda
      65,2  kg
      Visina uređaja
      1255,3  mm
      Dubina uređaja
      90  mm
      Postavljena širina (inči)
      86,35  inča
      Postavljena visina (inči)
      49.42  inča
      Zidni nosač
      1000 mm x 400 mm, M8
      Postavljena dubina (inči)
      3.54  inča
      Širina prednje ploče
      15,9 mm: lijevo/desno/gore, 20,1 mm: dolje
      Masa proizvoda (lb)
      143,74  lb

    • Radni uvjeti

      Nadmorska visina
      0 ~ 3000 m
      Raspon temperature (rada)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  sat(i)
      Raspon temperature (skladištenje)
      -20 ~ 60  °C
      Raspon vlage (tijekom rada)[RH]
      20 ~ 80 % RV (bez kondenzacije)
      Raspon vlage (spremanje) [RH]
      5 ~ 95% RV (bez kondenzacije)

    • Multimedijske aplikacije

      USB reprodukcija videozapisa
      • MPEG
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • AVI
      • MP4
      • VP8
      USB reprodukcija slike
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB reprodukcija zvuka
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Interni reproduktor

      Procesor
      Quad Core Cortex A55
      GPU
      G52 MC1
      Memorija
      • 16GB
      • 3GB DDR

    • Dodatna oprema

      Isporučena dodatna oprema
      • IR sensor cable (1.8 m) (x1)
      • RS232 daisy-chain cable
      • Philips logo (x1)
      • AC Power Cord
      • AC Switch Cover
      • Quick start guide
      • Remote control & AAA batteries
      • RS232 cable
      • USB cover and screws
      • Wire Clamper (x3)

    • Razno

      Jezici prikaza na zaslonu
      • Simplified Chinese
      • Traditional Chinese
      • English
      • French
      • German
      • Italian
      • Polish
      • Russian
      • Spanish
      • Turkish
      • Japanese
      • Arabic
      Jamstvo
      3 godine jamstva
      Propisi i odobrenja
      • CE
      • CB
      • FCC, Class A
      • VCCI
      • RoHS
      • UL

    Badge-D2C

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