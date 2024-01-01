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    Signage Solutions Q-Line zaslon

    65BDL3511Q/02

    Upečatljiv

    Dijelite informacije i oduševite se zaslonom Philips Q-Line Professional Ultra HD. Ovo pouzdano rješenje može se postaviti i početi upotrebljavati onoliko brzo koliko vam to treba.

    Signage Solutions Q-Line zaslon

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    Prikaži sve Serija Q-Line

    Upečatljiv

    Zaslon 18/7 koji se lako postavlja.

    • 65 inča
    • Direct LED pozadinsko osvjetljenje
    • Ultra HD
    Rukujte, nadzirite i održavajte uz CMND & Control

    Rukujte, nadzirite i održavajte uz CMND & Control

    Pokrenite mrežu zaslona putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control omogućava pokretanje ključnih funkcija poput kontrole ulaza i praćenja statusa prikaza. Nije bitno upravljate li jednim ili 100 zaslona.

    FailOver osigurava neprestanu reprodukciju sadržaja

    FailOver osigurava neprestanu reprodukciju sadržaja

    Od čekaonice do sobe za sastanke, nikad nemojte ostati bez slike na zaslonu. FailOver profesionalnim zaslonima tvrtke Philips omogućava automatsko prebacivanje između primarnih i sekundarnih ulaza – kako bi se sadržaj nastavio reproducirati čak i u slučaju izostanka primarnog izvora. Jednostavno postavite popis alternativnih ulaza kako biste izbjegli zastoje u poslovanju.

    Zakažite što želite za kadgod želite uz SmartPlayer

    Zakažite što želite za kadgod želite uz SmartPlayer

    Pretvorite USB u doista isplativ digitalni uređaj za prikaz u javnim prostorima. Jednostavno spremite sadržaj (videozapis, zvuk, slike) na USB i priključite ga u zaslon. Kreirajte popis za reprodukciju i napravite raspored za sadržaj putem izbornika na zaslonu te uživajte u popisima za reprodukciju koje ste sami kreirali, bilo kada i bilo gdje.

    Integrirani multimedijski reproduktor. Jednostavno planiranje USB sadržaja

    Jednostavno planirajte sadržaj za reprodukciju s USB uređaja. Vaš profesionalni zaslon tvrtke Philips aktivirat će se iz stanja pripravnosti i reproducirati sadržaj po vašoj želji, a nakon reprodukcije vratit će se u stanje pripravnosti.

    Tehničke specifikacije

    • Slika/zaslon

      Dijagonala zaslona (u cm)
      163.9  cm
      Veličina dijagonale zaslona (inč)
      64.5  inča
      Omjer širine i visine
      16:9
      Rezolucija zaslona
      3840 x 2160
      Razmak piksela
      0,372 x 0,372 mm
      Optimalna rezolucija
      3840 x 2160 pri 60 Hz
      Svjetlina
      400  cd/m²
      Boje zaslona
      1,07 milijardi
      Omjer kontrasta (uobičajeno)
      1200:1
      Dinamički kontrast
      500,000:1
      Vrijeme odziva (uobičajeno)
      8  ms
      Kut gledanja (horizontalno)
      178  stupanj
      Kut gledanja (vertikalno)
      178  stupanj
      Tehnologija zaslona
      IPS
      Za kliničke preglede sa značajkom D-image
      Postavka sa značajkom D-image (kompatibilno za DICOM 14)
      Izmaglica
      25 %

    • Mogućnost povezivanja

      Audio izlaz
      Priključak od 3,5 mm
      Video ulaz
      • DVI-I (x 1)
      • HDMI 2.0 (x3)
      • USB 2.0 (x2)
      Audio ulaz
      Priključak od 3,5 mm
      Vanjska kontrola
      • IR (ulaz/izlaz) priključak od 3,5 mm
      • RJ45
      • RS232C (ulaz/izlaz) priključak od 2,5 mm

    • Praktičnost

      Položaj
      • Vodoravni (18/7)
      • Okomiti (18/7)
      Modularni
      Do 10 x 15
      Kontrola tipkovnicom
      • Skriveno
      • Može se zaključati
      Signal za daljinsko upravljanje
      Može se zaključati
      Prijenos signala
      • RS232
      • IR prijenos signala (petlja)
      Jednostavna instalacija
      Smart Insert
      Funkcije za uštedu energije
      Smart Power
      Može se kontrolirati putem mreže
      • RS232
      • RJ45
      Pokretanje
      • Odgoda uključivanja
      • Status uključivanja
      • Izvor pokretanja
      Prozor za pokretanje
      omogućavanje/onemogućavanje logotipa Philips

    • Zvuk

      Ugrađeni zvučnici
      2 x 10 W RMS

    • Snaga

      Mrežno napajanje
      100 – 240 V~, 50/60 Hz
      Potrošnja (uobičajena)
      165  W
      Potrošnja (maks.)
      220 W
      Potrošnja energije u stanju pripravnosti
      <0,5 W
      Značajke za uštedu energije
      Smart Power
      Energetska klasa
      G

    • Podržana rezolucija zaslona

      Računalni formati
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 1152 x 870, 75Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      Video formati
      • 480i, 60Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576 p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz

    • Dimenzije

      Širina uređaja
      1462,3  mm
      Masa proizvoda
      27,80  kg
      Visina uređaja
      837,3  mm
      Dubina uređaja
      68,9 mm (D sa zidnim nosačem) / 89,9 mm (D s drškom)  mm
      Postavljena širina (inči)
      57,57  inča
      Postavljena visina (inči)
      32.96  inča
      Zidni nosač
      400 x 400 mm, M8
      Postavljena dubina (inči)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  inča
      Širina prednje ploče
      14,9 mm (ravni okvir)
      Masa proizvoda (lb)
      61,29  lb

    • Radni uvjeti

      Nadmorska visina
      0 ~ 3000 m
      Raspon temperature (rada)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  sat(i)
      Raspon temperature (skladištenje)
      -20 ~ 60  °C
      Raspon vlage (tijekom rada)[RH]
      20 ~ 80 % RV (bez kondenzacije)
      Raspon vlage (spremanje) [RH]
      5 ~ 95% RV (bez kondenzacije)

    • Multimedijske aplikacije

      USB reprodukcija videozapisa
      • H.264
      • JPEG
      • MPEG
      • WMV3
      USB reprodukcija slike
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB reprodukcija zvuka
      • AAC
      • WMA
      • MPEG
      • HEAAC

    • Dodatna oprema

      Isporučena dodatna oprema
      • Kabel IR senzora (1,8 m) (x1)
      • Logotip Philips (x1)
      • AC mrežni kabel
      • Poklopac AC sklopke
      • Kratke upute za korisnike (x1)
      • Daljinski upravljač i AAA baterije
      • Kabel za lančanu vezu RS232 (x1)
      • Poklopac otvora za USB i vijak x1
      • Stezaljka za žicu (x3)

    • Razno

      Jezici prikaza na zaslonu
      • Arapski
      • Engleski
      • Francuski
      • Njemački
      • Talijanski
      • Japanski
      • Poljski
      • Ruski
      • Španjolski
      • Pojednostavljeni kineski
      • Turski
      • Tradicionalni kineski
      Jamstvo
      3 godine jamstva
      Propisi i odobrenja
      • CE
      • FCC, klasa A
      • CB
      • BSMI
      • VCCI
      • CU
      • ETL
      • EMF
      • PSB

    Badge-D2C

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