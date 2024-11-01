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    Signage Solutions 43BDL3452T Multi-Touch Display

    43BDL3452T/00

    Ovaj proizvod više nije dostupan

    Signage Solutions 43BDL3452T Multi-Touch Display

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    Rukujte, nadzirite i održavajte uz CMND & Control

    Rukujte, nadzirite i održavajte uz CMND & Control

    Pokrenite mrežu zaslona putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control omogućava pokretanje ključnih funkcija poput kontrole ulaza i praćenja statusa prikaza. Nije bitno upravljate li jednim ili 100 zaslona.

    CMND & Create. Razvoj i pokretanje vlastitog sadržaja

    CMND & Create. Razvoj i pokretanje vlastitog sadržaja

    Preuzmite kontrolu nad sadržajem uz CMND & Create. Sučelje povlačenja i ispuštanja olakšava objavljivanje vlastitog sadržaja, bez obzira na to jesu li u pitanju dnevni specijaliteti ili korporativne informacije. Zahvaljujući prethodno učitanim predlošcima i integriranim widgetima, vaše će fotografije, poruke i videozapisi biti dostupni u trenu.

    FailOver osigurava neprestanu reprodukciju sadržaja

    FailOver osigurava neprestanu reprodukciju sadržaja

    Od čekaonice do sobe za sastanke, nikad nemojte ostati bez slike na zaslonu. FailOver profesionalnim zaslonima tvrtke Philips omogućava automatsko prebacivanje između primarnih i sekundarnih ulaza – kako bi se sadržaj nastavio reproducirati čak i u slučaju izostanka primarnog izvora. Jednostavno postavite popis alternativnih ulaza kako biste izbjegli zastoje u poslovanju.

    CMND & Deploy. Daljinska instalacija i pokretanje aplikacija

    Brzo instalirajte i pokrenite bilo koju aplikaciju, čak i ako se ne nalazite na lokaciji i radite na daljinu. CMND & Deploy omogućava dodavanje i ažuriranje vlastitih aplikacija, kao i aplikacija iz prodavaonice aplikacija za profesionalne zaslone tvrtke Philips. Jednostavno skenirajte QR kod, prijavite se u prodavaonicu i odaberite aplikaciju koju želite instalirati. Aplikacija će se preuzeti i pokrenuti automatski.

    Interna memorija. Prijenos sadržaja za trenutačnu reprodukciju

    Spremite i reproducirajte sadržaj bez potrebe za trajnim vanjskim reproduktorom. Profesionalni zaslon tvrtke Philips ima internu memoriju koja omogućava prijenos multimedijskog sadržaja na zaslon za trenutačnu reprodukciju. Interna memorija funkcionira i kao predmemorija za usmjeravanje sadržaja na mreži.

    Android SoC procesor. Izvorne i web aplikacije

    Upravljajte svojim zaslonom putem internetske veze. Android profesionalni zasloni tvrtke Philips optimizirani su za izvorne Android aplikacije, s tim da web aplikacije možete instalirati izravno na zaslon. Novi Android 8 osigurava sigurnost softvera duže zadržavanje na najnovijim specifikacijama.

    Badge-D2C

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